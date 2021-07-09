Егитъёслэн «iВолга» форумзылэн ортчон дырыз августлы выжтэмын

Со ортчоз 20-тӥ – 24-тӥ августэ Самара улосын онлайн амалъя. Со лэсьтэмын регионын паласькись висёнэз алон вылысь. Со пумыен ужрадэз ортчытонъя комиссилэн кенешонэз ортчиз.

Конкурсэ куриськонъёс кутон вакыт йылпумъяськемын ни, Удмуртиысь отчы 801 проектъёс келямын вал.

Кылем арын форум озьы ик онлайн амалэн ортчиз. Со огазеяз Россилэн 82 улосъёсысьтыз 69 сюрс 329 муртэз. Удмуртилэсь отчы вуылӥз 151 адями.

Шаерысьтымы егитъёс туэ пӧртэм темаосъя проектъёс дасязы. Кылсярысь, Ува ёросысь Поршур-Тукля гуртысь Евгения Рябовалэн секыт югдуре шедем семьяослы юрттэмез потэ, нылпиослы лагерной смена радъяса. Глазовысь егитъёслэн центрысьтызы Марина Батуевалэн «Арт-добро» ӵектосэз улсын кылдыны кулэ ужрадъёс ортчытъяны сценаен но амфитеатрен инты.

Конкурсэз ортчем адямиослэн ним-тулъёссы тодмо луозы 10-тӥ августэ.

«iВолга» форум Приволжск федерал округъя Президентлэн оскем муртлэн Игорь Комаровлэн юрттэмез улсын ортче.

Сергей Захаров