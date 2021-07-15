Дышетскы Елабугаын! Дышетскы федеральной университетын!

20-тӥ инвожое Казаньысь федеральной университетлэн Елабугаысь институтэз абитурентъёслы паськыт ӧсъёссэ усьтӥз. Дышетскы Россиысь огаз устояз вузын!

Казаньысь федеральной университетлэн Елабугаысь институтэз.

Школаез йылпумъям егитъёслэн тужгес но сюлмаськон вакытсы кутскиз: быръёно, кыӵе вузэ пыроно. Казаньысь федеральной университетлэн Елабугаысь институтэз шумпотыса дораз возьма абитуриентъёсты, Приёмной комиссия котькудзэ нимысьтыз пумита, вузын ужасьёс, деканъёс юанъёслы валэктонъёс сётъяло.

Елабугаысь институтын дунтэк дышетскон интыос тырмыт висъямын, очной ёзын — 294 инты, заочной ёзаз – 250. Шумпотозы магистратурае пырисьёс но. Очной амалэн лышетскисьёслы 28 бюджетной инты чакламын, очно-заочной амалэн тодон-валан басьтӥсьёслы – 22, заочно амалэн – 23. Озьы ик абитуриентъёс, контракт гожтыса, тодон-валан басьтыны быгатозы.

Со сяна, куд-ог дышетскон ӧръёсын кулэстэм дунын дышетскыны луоз. ЕГЭ-дылэн огъя балъёсыз 150-лэсь тросес луизы ке, таӵе направлениосы пырыку, 20 процент скидка сётӥське:

«Лингвистика»;

«Технология транспортных процессов»;

«Профессиональное обучение (по отраслям)»;

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»;

«Педагогическое образование»;

«Психолого-педагогическое образование».

Абитуриентъёс вузэ документъёссэс пӧртэм сямен лэзьыны быгато:

дышетонлы сӥзем мерлыко «Буду студентом» вотэсбам пыр: abiturient.kpfu.ru.

Приёмной комиссие лыктыса яке оскем (доверенной) муртсэ ыстыса.

Почта пыр.

Вузэ пырыку:

куриськон огдыре 5 направление гожтыны луэ.

экзаменъёсты сётыны луэ онлайн но, вузэ лыктыса но.

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» ӧръя трос пӧртэм предметъёсъя ЕГЭ-ос лыдэ басьтӥсько.

Казаньысь федеральной университетлэн Елабугаысь институтаз дышетскыса, тӥ ӟеч тодон-валанъёс, котькытын дунъяськись диплом басьтоды. Со сяна, тӥ улоды вашкала купеческой городын, тӥледыз визьнодалозы нимо-дано профессоръёс, дышетӥсьёс. Озьы ик котькуд студентлы общежитиын улон инты висъяське, дышетскисьёс быгато пыриськыны стипендия сётъяськись федеральной программаосы, стажировказэс ортчыны «Университетской школаын», «К.А. Валиев нимо научной юртын» но «Алабуга» экономической зонаысь бадӟым предприятиосын.

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Ольга Чайникова, КФУ-лэн Елабугаысь институтысьтыз математикая но естественной наукаосъя факультетэз йылпумъям специалист:

— Туэ мон диплом басьтӥ, математикаен но физикаен дышетӥсь луи. 5 ар ӵоже мон студентлэсь огыр-бугыр улонзэ улӥ: дышетски, пӧртэм ужрадъёсы пыриськи, аслым оскымон но яратоно эшъёсме шедьтӥ. Нырысетӥ кышкатӥсь зачетъёс но экзаменъёс, ӵем ортчылӥсь репетициос, студенческой фестивальёсы дасяськонъёс – ваньмыз та студентлэн улонзэ яркыт но вунонтэм каре. Елабугаысь институтын дышетскыса, мон шедьтӥ асме но валай, кыӵе сюрестӥ мыноно. Визьмо но быгатӥсь педагогъёс, азьветлӥсь но мыло-кыдо студентъёс, эшъёсы мыным котьку юрттылӥськылӥзы.

2018-тӥ арын институтам ортчиз Удмуртъёслэн нырысетӥ ӧтчамзы дырысен 100 ар тырмонлы сӥзем конференция. Та ужрад но аслэсьтым сюресме бырйыны юрттӥз: али вань сюлмыным яратыса, ужасько Татарстанысь удмурт калыкен.

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Казаньысь федеральной университетлэн Елабугаысь институтаз пырон понна документъёсты ваёно яке келяно таӵе адресъёсъя: