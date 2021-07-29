Дэри ёросысь Изгуртысь Аня Мамонтова 12 аресысен трактор руль сьӧрын ворттылэ. Удмурт нылаш гыре, кизе, усыя — нокыӵе ужлэсь уг кышка.



Анна Мамонтова пичиысен тракторен эшъяськиз

Мамонтовъёслэн 3 нылъёссы. Ваньзы пичиысен ужез гажаса будо. Сыӵе анай-атай вӧзын мукет луыны но уг луы, дыр.

— Изгуртын колхозмы куашказ, озьы 20 ар талэсь азьло фермер кариським, — вера атайзы Сергей Мамонтов. — Кубиста вузаса, пыд выламы султӥмы. Али 37 гектар возьёсмы-бусыосмы. Кӧня ке пудомы вань. Гырыны, турнаны потыку, бадӟымъёсыз нылъёсмы асьсэос сьӧрамы курисько вал. Пыд-

зы уг сузьы, но трактор сьӧры пуксемзы потэ. Пӧрмыкуз кыӵе шумпотылӥзы! Аня 12 аресысен тракторен рос-прос ворттылыны дышиз. Али солы котькыӵе ужез оскисько. Но кужмысь ноку уг косӥськы. Со ачиз тракторзэ заводе но бусые дыртэ. Гырем бервылыз вольыт кыле.

Школаын вань нылъёс вуриськисе дышетскизы, нош Анялэн классысьтызы 6 пиос радын тракторлы право басьтэмез потӥз. Ай экзамензэ но ваньмызлэсь умой сётӥз. Классамы ваньзы оско вал,

быгатоз шуыса: трос уг ушъяськы, но мар борды гинэ уг кутскы — ваньзэ ӟеч пӧрмытэ, спортэн выре. Школаез но Аня зарни медален йылпумъяз. Али Удмурт кун университетын дышетске, геолог луэмез потэ. Но ваньмон дыръяз трактор руль сьӧры пуксе. Бусыын сюлэм шутэтске, шуэ.

— Куд-огез малпа вал, шоккетыса гинэ право басьтӥсько шуыса. Али ваньзы воксё паймо, — вера Аня Мамонтова. — Мамалы но папалы юрттӥськоно шуыса, быдэс гужем бусыын ужасько. Пизы ӧвӧл бере, кивоштӥсь кулэ ук. Картошка, кубиста, кешыр, гордкушман будэтӥськом. Гыроно, кизёно, турнано — уж уг бырылы. 3 трактормы: 1 МТЗ но 2 пичи тракторъёс. 30 аръемез но вань, но со «пересен» ужаме уг поты — тӥяськылэ. Выль МТЗ-ен ик ужаны каньылгес — рулез капчигес, бусыын берганы но умойгес. Умой гыре ке, жадёнэз но валано ӧвӧл. Но туэ кӧс улэмен, мылкыд уродгес ик. Кизем бусыостӥм ортчемелы быдэ сюлэм чигиське. Урожаймы тросэз быриз, тужгес но — ӵужкушман, гордкушман. Котькыӵе умой гыр но, зор ӧвӧл ке, толыкез уг луы. Ужам уж арам луэ. Со бордысь доход потэ бере, мылкыд сӧриське. Гырыса котькуд чурез ортчемелы быдэ музъемен вераськылӥ, урожайзэ мед сётоз шуыса. Чебер ӝужаз вал…

Нош анай-атайзы нылзэс буйгатыны тыршо, арзэ потом ай, шуо. Пиналъёссы шоры учкыса, мылкыдзы ӝутӥське. Пичиез но, бадӟымъёсыз шоры учкыса, тракторен ворттыны дышетско, пе.

Нялтас вераса, Аня нокыӵе техникалэсь уг кышка. Иже дышетскыны но со машинаен ачиз ветлэ.

— Городын но улыны луысал, дыр. Изгуртысь тросэз егитъёс Иже кошко. Нош мынам дорам ик бертэме потэ. Кин тодэ, оло атай вӧзын ужало, оло геолог сямен азинско — улон возьматоз. Куддыр

малпасько: кабинетын пукысал, чебер дӥсяськыса ветлысал, документъёсын вырысал, геологической разведкаосы потасал. Но со гурт ужлэсь жадем мылкыд озьы вера. Угось фермер луыны капчи ӧвӧл.

Эрикын ужам бере офисын ӝоканы кутскод, дыр, — мынектэ Аня.

Туэ солы, мылкыдзэ ӝутыса, Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство егит трактористлы сямен подъёмной висъяз. Выплата понна уг тыршиськы, шуэ нылаш. Гуртазы со зэмос кизили. Школаын дышетскись пиос трактор руль сьӧрын пукись Аня шоры чыртыоссэс ик золтыса учко — со быгатэ бере, ми но дышетскомы, шуо.

Елена Сараматова