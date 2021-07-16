Гуртысь школаос ӵошатско лицейёсын

Кияса шор ёзо школаысь выпускникъёс туэ ЕГЭ-ын ӟеч тодон-валанзэс возьматӥзы, 6 пиналъёс зарни медальёсын пусъемын. Озьыен, райцентрын но быгато городъёсысь лицейёсын но гимназиосын кадь вылӥ тодон-валан сётыны.

Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов Кияса школаез йылпумъясь

пиналъёсын тодматскиз.

Фото: udmurt.ru

Школаез йылпумъясь Михаил Мартюшев информатикая ЕГЭ-ын 100 балл люказ. Солэн дышетӥсез — Алексей Валерьевич Никитин — тодон-валан сётон удысын 11 ар тырше. Нош 100 баллъем выпускникез — нырысетӥез. Озьыен, азьланяз но педагог пиналъ­ёсты ЕГЭ-лы усто дасяны быгатоз.

Та школаысь ик Дмитрий Митрошин физикая огъя кун экзаменын 99 балл люказ. Пияш 2 ар ӵоже заочно дышетскиз Москваысь физико-технической институтлэн школаяз.

Киясаысь мукетыз выпускник — Дмитрий Мазитов — арлы быдэ пыриськылӥз технологияя олимпиадаосы. Республикаын со 2 пол призёр луылӥз.

Ваньзы та пияшъёс Ижысь техникая университетэ пырыны чаклало. Таӵе абитуриентъёсты вузын шумпотыса пумитаны кулэ. Уго пиос школаез зарни медальёсын йылпумъязы.

Кылем арняе Киясае вуылӥзы Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов но дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова. Соос выпускникъёсын но тодматскизы, школаетӥ но котырскизы.

Та дыре Киясаысь школаын 525 пиналъёс дышетско, соослы тодон-валан сёто 53 педагогъёс.

Кылем арын сентябре татын «Точка роста» центр усьтӥськиз. Со «Дышетон» нацпроект чотын

кылдытэмын. Выль центре федерал бюджет чотын 3 миллион манет тыр ужан тӥрлык басьтэмын. Татын 3 удысъя — технологияя, информатикая но ОБЖ-я — ватсаса тодон-валан сёто. Со сяна, тунсыко ужрадъёс ортчытъяны быгато.

— Таӵе центр юрттоз нылпиослы, уката ик 10-тӥ но 11-тӥ классъёсын

дышетскисьёслы, профессия бырйыны. Выль ужан-дышетскон тӥрлыкен ӵош тросгес тодон-валан вуоз. Пиналъёслэсь азинсконъёссэс туннэ ик адӟыны луэ ни, — пусйиз Александр Бречалов.

Туэ сӥзьыл Кияса ёросын эшшо 1 «Точка роста» усьтӥськоз. Таиз дышетон центр Подгорнойысь школае интыяськоз.

Елена Скворцова