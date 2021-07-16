Гуртлэн шулдырез — ӵыпет

Туннэ нуналлы шаерамы 18 интыын пыласькыны лэземын. Асьсэлэн пляжзылы шумпотэмын Можга ёросысь Пазял гуртын улӥсьёс но. Сое кылдытон сярысь ёросысь кивалтӥсьёс но гуртоос дэмен сюлмаськизы.

Пазялысь матрос-спасатель Андрей Старков пыласькисьёсты чакла

Туспуктэм Надежда Кокарева

Удмуртиысь Роспотребнадзоръя управленилэн пресс-службаез ивортэмъя, шаерысьтымы вань ёросъёсти кошкись шуръёсысь май толэзьысен 413 проба басьтэмын, озьы пыласькыны лэземын Можга ёросысь Пазялысь но Шарканысь ӵыпетъёсын гинэ. Талы туж шумпотӥзы пазялъёс. Угось ӵыпетсэс выльдон сярысь соос кемалась малпасько ни вылэм.

— Милям гуртамы вазен но пыласькон интымы вал, но ог 5 ар талэсь азьло тулыс тудву ӵыпетмес кыриз, нош пу выж вылтӥ бадӟым техникаен потыны кышкыт луиз, — шуиз муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Надежда Кокарева. — Та ӵыпет гуртэз 2-лы висъя, шур сьӧры но дамба вылтӥ гинэ потаськомы. Колхоз машинаос но отӥ ортчылӥзы, угось котыр сюрестӥ мынон понна мултэс иськемъёс ортчоно луылӥз. Соин но одно ӵыпет лэсьтон сярысь кенешимы.

Та уж борды гижысь-пиньысь басьтӥськиз «Родина» хозяйство. Йӧн-йӧн выж лэсьтӥзы, дамбазэ юнматӥзы. Гуртоос но учкыса ӧз сылэ — трос пол субботникъёс ортчытъязы, шур котырысь ӝужыт писпуосты коразы, бульдозерен сюйзэ, писпу выжыосты утялтӥзы. Ваньмыз чебер луэм бере гинэ шурзэс ӵыпизы, ярдуразы Вало дурысь 12 машина луо вайизы, эшшо пӧртэм эскеронъёс ортчытӥзы но пляжзэс усьтӥзы.

— Кылем арын ӵыпет котырмес шулдыртон борды басьтӥськимы, инициативной бюджетирование чотын нылпи площадка пуктӥмы, — шуиз Надежда Семёновна. — Ужаммес синйылтӥзы ёрос администрациын но: пляж, пе, усьтоно табере. Верамын — лэсьтэмын. Туэ тани пляжмес усьтӥмы. Гурт калык гинэ ӧвӧл, быдэс ёросысь адямиос ӵыпетамы пыласькыны ветло. Шур котырез шулдыртонмес азинтомы. Азьланяз шутэтскон ӟусъёс, зонтикъёс пуктыны, волейболэн шудон инты лэсьтыны малпаськомы.

Гурт пляжын 10 часысен 19 часозь дежурить каро матрос-спасательёс но агай-вынъёс Андрей но Александр Старковъёс. Ужаны кутскемзылэсь азьло соос нимысьтыз дышетскон пыр ортчизы. Ужаны но шутэтскыны вань луонлыкъёс кылдытэмын: нимысьтыз будка пуктэмын, спасательной жилетъёс, кулэ луись эмъюмъёс вань, нимысьтыз щит вылэ пӧртэм валэктонъёс гожъямын, озьы ик лэсьтэмын кылиськон-дӥсяськон инты, сьӧрос. Гуртоос спасательёслэсь верамзэс сак кылзо — ӵыпетлэн мур интыяз уяны уг мерско, пичи нылпиос одно ик вӧзазы бадӟым учкисьёсын луо. Гурт калык ачиз но уз жагтӥськы, палэнысь лыктэмъёсты но жуг-жаг куяны уз лэзьы.

— Вазен ӵыпет котырмес утялтыса ик жуммиськомы вал, жуг-жагез выль сямен бичаны кутскемен, калык чакласькисьгес луиз. Со понна ӵыпет дурын мульдаос юри путэмын, — веранзэ азинтӥз Надежда Кокарева. — Пазялка шурмы чылкыт, ваньмызлы пыласькыны кельше. Пӧсь куазен машинаос гинэ нуналаз 30-лэсь трос люкаськыло. Озьы тӥни, кылысь кылэ, ымысь ыме ивор ӝог вӧлме вылэм.

Кемалась ик ӧвӧл, гурт хозяйство сюлмаськемен, шуре векчи чорыг лэзиллям. Огдырзэ отын чорыганы лэземын ӧвӧл. Пазялын улӥсьёс, чорыгасьёс медаз луэ шуыса, сак эскеро. Сюлмо калыкен валче Пазял гурт эшшо но шулдыргес луэ.

Валентина Емельянова