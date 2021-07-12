Гужем курдатэ, толалтэ шумпоттэ

Бакча сульдэр лэсьтыны малпай, оло быгато, оло уг. Басьтӥ вуж мажес ныдэз, бышкалтӥ сюе, вылаз дӥсяй агаелэсь армие ветлэм формазэ, изьы понӥ, шарф думи. Вӧзаз исьнер бышкалтӥ на.

Туж тырши, умой пӧрмиз кадь. Агае адӟиз но кушетскиз, кӧня ке йӧттӥз но: кӧшкемыт, пе. Ма, бакча сульдэрлы озьы ик кулэ: тӧл ке потэ, киосыныз шона, «кошке, кошке, сьӧсьёс!» кесяське кадь.

Тылобурдоос курдаса инбамозь ик лобӟо, ява. Со гинэ ма: пичи пилемъёс но кышкало, шунды доры ик лобӟо.

Нош сульдэр лӧп­тэмын, ушъяське:

— Мон ваньзэсты курдато!

Озьы со быдэс гужем сылӥз бакчаын, ваньзэс куалектытыса. Шӧдтэк шорысь дораз вуиз сьӧд куака.

— Кыӵе мар улӥсь­код ини? Мӧзмыт ӧвӧл-а тыныд? — юаз куака.

— Кӧня ке мӧз­мытгес. Тылобурдолэн сямен лобӟеме уг луы. 1 пыдын но кыдёке уд мыны. Сыл татын уй-нунал. Емышъёс октэмын ни, кышкатъяны нокинэ.

— Котькинлэн аслаз ужез, — каргетӥз пумитаз куака.

Ӝоген вуиз сӥзьыл. Зор улын сульдэрлэн дӥсез котмиз. Шораз учкыса, бӧрдэм гинэ потэ на, нокин но уг кышка ни солэсь. Нош со, куанер, огназ сылэ, нокинлы кулэ ӧвӧл.

Толалтэ вуиз. Эшъёсыным лымы мунё лэсьтыны бакчае потоно кариським.

— Учке ай, кыӵе чебер лымы мунё! — паймиз огез эшмы.

— Кытын? — синъёссэ усьтӥз сульдэр.

— Тон со, сульдэре, чебер лымы мунё луэмед, — вазисько пумитаз.

— Бадӟым тау, тол, монэ чебер каремедлы, — шумпотӥз сульдэр. — гужем мон ваньзэс курдатъяса вози вал, нош толалтэ дуннеез чебер карисько!

София ВОЛКОВА, Алнаш ёросысь Писэйгурт школаын 6-тӥ классын дышетскись