Губияны — справочникен

Урамын пӧсьтолэзь кузёяське ай, нош «Удмуртия» издательствоын губиян вакыт усьтӥськиз ни, шуыны луоз. Типографиысь вуиз Александр Фертиковлэн «Грибы» (12+) выль книгаез.

Та справочник чебер выло но пичи гинэ — мылкыд карисьёс сое кисыязы но поныны быгатозы. Александр Фертиков туж яратэ «шыпыт» пӧйшуранэз, соин ик шор Россиын будӥсь губиосты одӥг кудые люкам. Соосты Удмурт шаерысь но шедьтыны луэ.

Асьме палан губиосты туж гажало, уката ик тӧдьы но горд йырооссэ: лӥялгубиез, чургубиез, ӵужкӧтулэз но мукетъёссэ.

Шаермы губиен узыр. Но вань одӥг кышкытлык: губиез туж чакласа, валаса бичано. Соин сьӧрады одно басьтыны луоз «Грибы» книгаез. Отын тупен-тупен мадемын, кызьы, кытын, ку будэ соиз яке таиз «шляпа». Автор валэктэ, кыӵе губиез сиыны яра, нош кыӵезэ кудые тыроно ӧвӧл. Нимысьтыз пусъе сыӵе ядо губиосты, кудъёсыз сиёнэ кутӥськись губиослы кельшо. Александр Фертиков пусъемъя, вылтусызъя губиез уд ке тодмаськы, сое кутылонэз ик ӧвӧл — палэнтӥ ортчоно.

Книгаын озьы ик сётэмын губиосын герӟаськем пӧртэм валэктонъёс, дэмланъёс.