Грант — выжыкыллы но гуртлы
Related Articles
Таяз арняе йылпумъяськизы Крым котырысь «Тавридалэн» огез сменаез но Москва котырысь «Территория смысловлэн» оглюкетэз.
Котькуд ар форумъёсы пырисько Удмуртиысь егитъёс но. Та рад 2-ез проект шаерамы вормонэн берытскиз.
Удмурт йӧскалык театрысь актёр, «Артист» студиысь дышетӥсь, «Шунды» огазеяськонлэн ужаз мыло-кыдо пыриськись Константин Никитин «Таврида» форуме нырысьсэ вуылӥз — проект гожъямез та дырозь ӧй вал, пе. Пачылась мылкыдыз, ас кужымезлы оскемез юрттӥзы Россиысь 400 пала адямиез азьпалтыны, «Выжыкыл» проектэзлы 590 сюрсъем грант утыны.
— Проектэз матысь дыре улонэ пыӵатыны кутском ни, — вераз Константин. — Театрен тунсыкъяськись егитъёсын ӵош удмурт нылпиос понна выжыкыл пуктомы, сое Удмурт театрлэн сцена вылаз возьматомы, пӧрмиз ке — ёросъёсы но поталомы.
Нош «Территория смыслове» Удмуртиысь 4 адями пыриськиз, вормыны удалтӥз Можгаысь Данис Искандаровлы. Со кӧня ке арзэ кивалтэ ни гуртын улӥсь егитъёслэн огазеяськонэнызы. Таиз ар Удмуртиын гуртлы сӥземын бере, Данислэн со улсын егитъёсты но огазеямез, соос понна форум ортчытэмез потӥз. Гужем ӵоже «Тавридалэн» эшшо 6 сменаез ортчоз, «Территория смысловлэн» — 4.
Гудырикошконэ онлайн амалэн Приволжск федерал округлэн «iВолга» форумез радъяськоз на. Шаерысьтымы егитъёс ваньмаз пыриськыны, проектъёссылы юрттэт курыны малпало.
Мария Емельянова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment