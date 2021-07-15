Грант — выжыкыллы но гуртлы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 15 июля, 2021 11:54

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Таяз арняе йылпумъяськизы Крым котырысь «Тавридалэн» огез сменаез но Москва котырысь «Территория смысловлэн» оглюкетэз.

Константин Никитин
Туспуктэм басьтэмын: udmurt.ru

Котькуд ар форумъёсы пырисько Удмуртиысь егитъёс но. Та рад 2-ез проект шаерамы вормонэн берытскиз.
Удмурт йӧскалык театрысь актёр, «Артист» студиысь дышетӥсь, «Шунды» огазеяськонлэн ужаз мыло-кыдо пыриськись Константин Никитин «Таврида» форуме нырысьсэ вуылӥз — проект гожъямез та дырозь ӧй вал, пе. Пачылась мылкыдыз, ас кужымезлы оскемез юрттӥзы Россиысь 400 пала адямиез азьпалтыны, «Выжыкыл» проектэзлы 590 сюрсъем грант утыны.

— Проектэз матысь дыре улонэ пыӵатыны кутском ни, — вераз Константин. — Театрен тунсыкъяськись егитъёсын ӵош удмурт нылпиос понна выжыкыл пуктомы, сое Удмурт театрлэн сцена вылаз возьматомы, пӧрмиз ке — ёросъёсы но поталомы.

Нош «Территория смыслове» Удмуртиысь 4 адями пыриськиз, вормыны удалтӥз Можгаысь Данис Искандаровлы. Со кӧня ке арзэ кивалтэ ни гуртын улӥсь егитъёслэн огазеяськонэнызы. Таиз ар Удмуртиын гуртлы сӥземын бере, Данислэн со улсын егитъёсты но огазеямез, соос понна форум ортчытэмез потӥз. Гужем ӵоже «Тавридалэн» эшшо 6 сменаез ортчоз, «Территория смысловлэн» — 4.

Гудырикошконэ онлайн амалэн Приволжск федерал округлэн «iВолга» форумез радъяськоз на. Шаерысьтымы егитъёс ваньмаз пыриськыны, проектъёссылы юрттэт курыны малпало.

Мария Емельянова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 15 июля, 2021 11:54
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