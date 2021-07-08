Грак черкогуртын ортчизы гужем Гурт шудонъёс

Шаерысьтымы таза улонэз гажасьёсты шудонъёс 30-тӥ ползэ огазе бичазы. Вожвылъяськонъёсы пыриськиз 1 сюрс 400 пала гурт спортсмен.

1-тӥ группа

2-тӥ группа

3-тӥ группа

Турназы, трактор нуллӥзы…

Туэ, Гуртлэн арезлы сӥзьыса, нырысьсэ вожвылъяськон радъямын вал скал кыскисьёс, механизаторъёс но турнасьёс пӧлын.

Механизаторъёс куспын Сьӧлта ёрослэсь данзэ утизы Эдуард Крестьянинов но Александр Сахаров. Кыкназы ик пиосмуртъёс трактор руль сьӧрысь уг султыло, трос пудо вордо, турнан бусыоссы паськытэсь.

Эдуард семьяеныз ёросысь пӧртэм вожвылъяськонъёсы пыриськылэ. Пиналъёсты таза улонэн пичиысен эшъяськытоно, пе. Пиосмуртъёс понна вожвылъяськонъёсын тужгес секытэз вал турникын ӝуткаськон но бызьылон. Ми руль сьӧрынгес пукыны дышемын, пыдын трос ум ветлӥське, шуизы соос. Та вожвылъяськонын кыкназылы но вормыны ӧз кылды, но воргоронъёс ӧз ӝожоме, вожвылъяськонлэсь ӟеч мылкыд басьтӥзы. Бызьылонзы йылпумъяськиз гинэ, доразы дыртӥзы – турын дасян вакыт уз возьма, пе.

Дояръёс но механизаторъёс пӧлын ӵошатскизы Можга ёросысь Быдӟымсурдысь «Красный октябрь» хозяйствоысь Артём Иванов но Михаил Семёнов. А. Иванов ар пала скал кыскись луыса ужа, 60 сюроосты утялтэ-чакла. Артём пиосъёс пӧлын огназ зэмос скал кыскись, мукетъёсыз ӵошатсконэ лыктэмъёс пӧртэм удысъёсын тыршо. Дояръёс скал кыскон аппаратэз ӝог сэрттыны-бичаны быгатэмзэс возьматӥзы.

Тракторен ӟеч эшъяськемзэс адӟытӥзы 40 механизаторъёс, пӧлазы 3 кышномуртъёс но вал: Кизнер ёросысь Елена Шерстобитова, Вотка ёросысь Марина Панькова, Глазов ёросысь Людмила Погорелкина.

Та кышномуртъёслэн улонзы руль сьӧрын ортче, соин ик корт валэн кышноос капчиен огкыл шедьтӥзы, секытэнгес сётӥськизы прессэс ӝутъян но бызьылон. Спортсменъёслэн мылкыдзы умой, вуоно аръёсы но ӵошатсконъёсы одно ик пыриськом, шуизы.

Гуртоос возьматӥзы кусо­осын ужаны быгатэмзэс но, та вожвылъяськонэ пыриськизы 23 пиосмуртъёс но 22 кышномуртъёс. Заречный каргурт вӧзысь луд вылын котькуд спортсмен понна 1 сотка (10х10 метр) музъем кесэг дасямын вал. Куд-огез вожвылъяськонэ чебер удмурт дэремен, кут кутчаса лыктӥз.

Киязы литовкаос кутӥзы Кез ёросысь Галина но Владимир Дунькинъёс. Кышномурт Сурӟиысь гурт администрациын ужа. Пиосмурт али дораз пуке, солэсь азьвыл пӧртэм удысъёсын тыршиз: водитель но, охранник но вал.

— Егит дырмы турнаса ортчиз, анай-атайёсмы быдэс возьёсты киын турналлязы ай, ми но соос сьӧрысь ӧм кыльылэ. Озьы ик дышиськиз. Али триммер кадьёс вань ни, но ӵемгес кусо ик кутылӥськом, таиз бензин уг куры. Соин ик литовкаосмы кыдёке ватэмын ӧвӧл на, — веразы кузпалъёс.

Нялтас вераса, Галина Дунькина турнаны ваньмызлэсь усто пӧрмытӥз но тужгес трос очко люказ. Нош прессэ ӝутъямез но бызьылэмез бере 3-тӥ интые потӥз. Владимир кузпалыз огъя зачётын 4-тӥ луиз.

Турнасьёс пӧлын ик вож­вылъяськиз Киясаысь Сергей Туманов. Пиосмурт Россиысь Гурт шудонъёсы пыриськылэмын, отын турнаны быгатэмзэ возьматӥз вал. Та рад но пиосмуртъёс пӧлын

солэсь кужмоез ӧй вал. Сергей ваньмызлэсь шаплы турназ но турникын 31 пол ӝутъяськиз.

— Гуртын улӥськом, киысь гужембыт кусо уг усьылы, со ик мугорлы, суйёслы тренировка луэ. Триммер сярысь, огшоры литовкаен ик шонаськыны сюлэмыя, — вераз пиосмурт.

Нялтас вераса, Сергей Гурт шудонъёсы трос аръёс пыриськылэ ни, кужымзэ мерта полиатлонын.

Зэм, огшоры механизаторъёс, скал кыскисьёс радын вожвылъяськизы трос аръёс ӵоже гурт шудонъёсы пыриськылӥсь спортсменъёс. Огласянь, со вожвылъяськонлэсь данзэ будэтэ, возьматэ, ёросъёсысь спортсменъёсмы, пыдын бызьылыны усто пӧрмытэм сяна, киын но ужаны шаплыесь. Валамон, гуртысь огшоры скал кыскисьлы но трактористлы соосын нюръяськыны секыт. Но мукет ласянь, спортэн вырыны нокинэ уг ало, мылкыд вань ке, тракторист-а тон, ужбергатӥсь-а — кыдаты мугордэ…

Сьӧлта ёросысь механизаторъёс

Нылкышно механизаторъёс

Можга ёросысь скал кыскись Артём Иванов но механизатор Михаил Семёнов

Грак ёросысь Любовь Семакова

Грак ёросысь Александр но Галина Семаковъёс (анай но пи)

Кез ёросысь Владимир но Галина Дунькинъёс





Спорт арлыдэз уг юа

Капчи атлетика спортысь валтӥсез амал луэ. Гурт шудонъёсын но та люкетаз тужгес трос вожвылъяськонъёс ортчо. Спортсменъёс кузьдалае тэтчало, 100, 400, 1 сюрс 500, 3 сюрс, 5 сюрс метре бызьыло, 3 сюрс, 5 сюрс но 10 сюрс метрез, ӝог ветлыса, ортчо.

Капчи атлетикае ӵемгес егитъёс пырисько. Соин ик паймоно, пӧлысьтызы арлыдооссэ пумитаку. Сарапул ёрослэсь данзэ утись спорт­смен Надежда Боброва нюръяськиз аслэсьтыз 2 поллы пиналгес нылъёсын. Но 48 аресаз но со егитъёслэсь трослы бере уг кыльы. 3 иськемез 10 минут но 46 секунд куспын ортчиз но 6-тӥ интые потӥз. Та вож­вылъяськонын вормись — Балезино ёросысь 23 аресъем Наталья Корепанова — дистанциез 10 минут но 8 секунд куспын бызиз. Нялтас вераса, пӧлазы ик вожвылъяськиз Каракулино ёросысь Елена Наговицына. Таиз спортсмен тодмо луэ 2012-тӥ арын Лондонын ортчем Олимпиадае пыриськеменыз, отын со 5 иськеме бызьылонын 13-тӥ луиз вал. Таяз рад Елена 2-тӥ инты утӥз.

Паймымон, но Надежда Боброва спортэ вуиз 30 аресаз гинэ.

Надежда Боброва

— Егит дыръям ӧй бызьылы, берло гинэ таза улонэн эшъяськи. Соин но, дыр, али но мылкыды вожвылъяськыны бурдъяськемын. Бызьылыны быгатэмме тренеръёс адӟизы, кужмо спортсменъёс пӧлын кужымме мертаны ӧтизы, — вераз Н. Боброва.

Озьы Н. Боброва 18 ар ӵоже ини спортэн эшъяське, капчи атлетикая спортъя мастере кандидат луэ, полиатлонэн спортъя мастерлэсь куронзэ быдэстӥз.

Кышномурт «Ува-Молоко» предприятиын инженер луыса ужа, со сяна, аслаз пичильтык предприятиез вань на. Ваньмон дырыз туж ичи, соин уйин гинэ бызьылыны ваньмисько, шуэ. Бызьылыны потыса, вань уродэз кошке, мылкыд бурдъяське, вань малпанъёс радызъя пуксё, пе.

Нялтас вераса, та шудонъёсын Н. Боброва полиатлонэ но пыриськиз на. Отын со 40 ареслэсь бадӟым кышномуртъёс пӧлын 2-тӥ инты утӥз.

Ог-огзы понна шумпото

Пичи Пурга ёросысь Галина Петрова полиатлонын 40 ареслэсь бадӟым кышномуртъёс пӧлын зарни медаль утӥз. Кышномурт Гурт шудонъёсы 2001-тӥ арысен пыриськылэ, нырысь куасэн бызьылӥз, берло ассэ полиатлонын утчамез потӥз. Та амалъя мастере кандидат луэ.

— Полиатлон мыным тунсыко потэ, огвакытэ синъёсыд но лэчытэсь, суйёсыд но пыдъёсыд золэсь луыны кулэ. Туэ тани монэ ӵошатсконъёс «ческытатӥзы» — ворми, со понна туж шумпотӥсько. Татын сомында эшъёс люкай ини, кудмы ке вормиськом ке, ог-огмы понна шумпотӥськом, спорт ваньмес огазея. Кыӵе шумпотоно кужмо спортсменъёс, дано тренеръёс тонэныд эшенызы сямен ӟечбуръясько ке, — вераз Галина Петрова.

Шудонъёсы арлы быдэ пыриськылэ Галиналэн Анатолий Филимонов выныз но. Со кужымзэ дуатлонын эскериз. Пургалась спортсменъёслы таза улонэз гажан мылкыд атайзылэсь выжем. Со ас вакытаз волейболэн шудылӥз, гира ӝутъяз, куасэн бызьылӥз, пе. Галина Петрова Вуж Мӧньялан улэ, колбаса поттон цехын тырше, Анатолий — Пугачёвоысь, мувӧй поттӥсьёс дорын ужа.

Пичи Пурга ёросысь Галина Петрова но Анатолий Филимонов

18-39 аресъем воргоронъёс пӧлын вормись Максим Певень

Полиатлонын 18-39 аресъем пиосмуртъёс пӧлын вормиз Эгралась Максим Певень. Со ыбылӥськонын 89 очко люказ, 31 пол турникын ӝуткаськиз. Та кык амал бере со бызьылыны, нырысетӥезлэсь 28 секундлы кыльыса, потӥз вал, но «тушмонъёссэ» сутӥз но, азьпалтӥз но. Максим Эгралась шор ёзо школаын физкультурая дышетэ, капчи атлетикая спортъя мастере кандидат луэ.

Чиданлыксэс эскеризы

Трос спортсменъёсты но учкисьёсты люказ дуатлон. Туэ вожвылъяськонлэн уян люкетэз ӧй вал, ву черкогуртлэсь палэнын шуыса. Та амалэ пырисько чиданлыксэс эскерыны яратӥсьёс, угось спорт­сменъёслы, вис карытэк, 2 пол пыдын бызьылоно но великен ворттылоно.

Таиз вожвылъяськон бад­ӟым шумпотон вайиз Пичи Пургалась Дмитрий Николаевлы. Со 18-39 аресъем спорт­сменъёс пӧлын вормиз. Пиосъёс 2 иськемез бызьылӥзы, 8 иськем великен ортчизы но выльысь 1 иськем бызьылӥзы.

Д. Николаев куасэн зол бызьылэ. Но кӧня ке ар триатлонэ пыриськылэ ни. Та дырозь егит спортсменлы вормыны ӧз удалтылы, 5-тӥ, 4-тӥ луылӥз. Но туэлы зол дасяськиз, котькуд нунал тренировкаосы поталляз, великен 30-40 иськем ортчылӥз, трос бызьылӥз.

Дмитрийлы нырысетӥ луыны капчи ӧй вал, со азьпалтӥз кужмо спорт­сменъёсты — Кезысь куасчиез Константин Главатскихез, Шарканысь Максим Вылегжанинэз. М. Вылегжанинлы та стартын ӧз удалты: великен мыныкуз, мукет спортсменэн ваче вуыса, шуккиськиз.

Дмитрий Николаев семьяеныз

Д. Николаев понна висьыны быдэс семьяез лыктэмын вал: анаез, песянай-песятайёсыз. Соос пизылэсь одӥг ӵошатсконзэ но уг кельтыло. Николаевъёслэн пичи Никита пизы но агаез сьӧры кыстӥське — куасэн бызьылонъя ёрослэн сборнояз кутэмын ни.

Дмитрий туэ Ижысь гурт удысъя академиез йылпумъяз – инженер-механик луиз, ӵошатскон ортчем бере ӵуказеяз диплом басьтӥз.

Нылъёс пӧлын азьпалан мынӥз кылем арын Гурт шудонъёс дыръя триатлонын вормись, Кезысь куасчи Виктория Главатских. Бӧрсьысьтыз ӧз кыльы Красногорскысь мукет куасчи Анна Вершинина. Анна Викаез берпуметӥ бызьылон люкетаз гинэ ог 10 секундлы азьпалтыны быгатӥз.

Вормисьёс I-тӥ группа 1-тӥ инты — Дэри ёрос 2-тӥ инты — Пичи Пурга ёрос 3-тӥ инты — Ува ёрос II-тӥ группа 1-тӥ инты — Кез ёрос 2-тӥ инты — Кизнер ёрос 3-тӥ инты — Алнаш ёрос III-тӥ группа 1-тӥ инты — Юкаменск ёрос 2-тӥ инты — Грак ёрос 3-тӥ инты — Сьӧлта ёрос

Мугор ненег – кужым бадӟым

Ӟырдыт но учкымон вож­вылъяськон пуромиз киын нюръяськисьёс – армреслинген вырисьёс пӧлын. Куд-огез нюръяськон одӥг секунд кус­пын йылпумъяськылӥз, нош куд-огез ӝыны минут но возиськыны чидаз. Одӥг кадь кужымен спортсменъёс

пумиськыку, нюръяськон кема кыстӥське но учкымон, чебер пӧрме, пе. Валамон, вормон тужгес чидасезлы палдэ.

Трос медальёсын доразы бертӥзы Пичи Пурга ёросысь спортсменъёс. Кылсярысь, 75 килограммозь армреслинген вырисьёс пӧлын котькинлэсь кужмо вал Норъя черкогуртысь Иван Демьянов.

Егит пиосмурт спортэн далай эшъяське ни, нырысь пыдын бызьылӥз, берло кельшытӥз нюръяськонэз.

И. Демьянов инженер луыса ужа, Гурт шудонъёслы азьлапал дасяське – улон интыяз нюръяськон ӝӧк пуктэмын. Арняяз 2-3 пол 2 час висъя тренировкаослы. Арысь аре со вормисьёс пӧлын луэ.

Пичи Пурга ёросысь Иван Демьянов

Юкаменск ёросысь Мария Перевощикова

Ог ӝыны минут, ог-огзылы сётӥськытэк, нюръяськизы Юкаменск но Дэри ёросъёсысь спортсменъёс. 60 килограммозь кышномуртъёс пӧлын котькинлэсь кужмо луэмзэ возьматӥз Юкаменскысь Мария Перевощикова. Кышномурт школаын физкультурая дышетӥсь луыса ужа.

— Ас вакытаз мон пыдын но, куасэн но бызьылӥ. Огпол асме армспортын утчай но келяй. Соин ик аслым шуи: татын но нырысетӥ луо! Вуоно араз ик ёросын ваньзэс ворми, элькун вожвылъяськонэ, берло Россиысь Гурт шудонъёсы пыриськи. Нырысетӥ араз отын берпуметӥ луи вал, но вуонояз 2-тӥ интыен бертӥ ни. Вожвылъяськонъёс ас бордад ужаны, ляб интыостэ вормыны юртто, — вераз М. Перевощикова.

Нялтас вераса, пичи гинэ мугоро кышномуртлэн дуннеысь но Европаысь чемпионатъёсын вормонъёсыз вань.

Бызьыло пиналъёссы понна

Вожвылъяськонэ 12 семья пиосын, сомында ик нылъёсын пыриськизы. Соос дартс куязы, теннисэн, шашкиен шудӥзы, бызьылӥзы. Шудонъёсын асьсэдыз кужмоен возьматӥзы Дэбес ёросысь Каракуловъёс, шашкиын соос 2-тӥ интые потӥзы, нош огъя зачётын 8-тӥ луизы. Антон, Елена но Алеся Каракуловъёс гужем Гурт шудонъёсы нырысьсэ пыриськизы. Кузпалзэ но нылзэ спорт ужрадъёсын эшъяськытэ Антон атайзы. Ас вакытаз со капчи атлетикаен выриз.

— Пиналъёсмы понна турттӥськом ни, соослы тунсыко мед луоз. Нылмы куасэн бызьылонъя секцие ветлэ. Асьмеос таза улонэн ӧм эшъяське ке, солэн но мылкыдыз пуксёз ук. Соин ик шудонъёс азьын дартс но куямы, теннисэн, шашкиен шудӥмы, бызьылӥмы. Кытын ке умой пӧрме ке, мылкыд ӝутске. Соин эшшо но вожвылъяськонъёсы лыктыны мылкыдмы бурдъяськемын, — вераз Елена Каракулова.

Кышномурт Дэбес ёросысь «Новый путь» газетын канцеляриен кивалтэ. Кузпалыз электрик.

Дэбес ёросысь Каракуловъёс

Грак выльдӥськиз

Гракын спортъя праздник 4 нунал ӵоже ворекъяз. Гурт спортсменъёс — бызьылонын, гира ӝутъянын, нюръяськонын, лаптаын, волейболын, футболын, полиатлонын но мукет амалъёсын — кужымзэс мертазы. Оглом шудытӥськиз 133 медаль.

Шудонъёс йылпумъяськизы, нош мылкыд кемалы кылиз. Гурт олимпиада шӧдскымон пытьы кельтӥз Грак ёросын котькуд улӥсьлэн сюлмаз. Угось черкогурт син куспын воштӥськиз – котькытын пыдын ветлон сюресъёс вӧлдэмын, асфальт выльдӥськиз, урамъёс сяськаосын тырмизы, культурая юрт бордын фонтан ужаны ӧдъяз. Та шудонъёс дорамы ӧй луысалзы ке, ку черкогуртмы таӵе чеберскысал ай, шуизы гракъёс.

Пинал калык туж шумпотэмын стадионлы но физкультурая спорт комплекслы. Оскисько, шудонъёс бере гуртоос ӝутскем мылкыдын лыктозы татчы мугорзэс кыдатыны, выль вормонъёс дорозь кыстӥськыны.

Шудонъёс йылпумъяськизы гинэ, спортсменъёс вуоно вожвылъяськонъёс сярысь вераськыны кутскизы ни. 2022-тӥ арын гужем гурт спортсменъёсты Балезино ёрос пумиталоз.

Ангелина Снигирёва