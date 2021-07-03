Грак черкогуртын йылпумъяськизы гурт спортсменъёслэн гужем шудонъёссы
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Ӵошатсконэ пыриськизы вань ёросъёсысь 1 сюрс 400 пала спортсменъёс.
Гурт шудонъёслы луыса ёрос центр тодманы луонтэм выльдӥськиз: чебер стадион ворекъя, ульчаын трос сяськаос будо, калыклы шутэтскон интыос, пыдын ветлон тротуаръёс лэсьтэмын, сюресъёс асфальтэн шобыртэмын, пичиез но арлыдоез шумпотэмын фонтанлы, куноос патретэ пуксё «Я люблю Грахово» гожтэм дорын.
30-тӥ гужем Гурт шудонъёсын спортысь 17 амалъя 133 комплект медальёс шудытӥськизы.
Гурт шудонъёсын туэ нырысьсэ вожвылъяськизы механизаторъёс, скал кыскисьёс но турнасьёс. Соос ас удысазы ужаны быгатэмзэс возьматӥзы, суй кужымзэс эскеризы но бызьылӥзы.
Озьыен, ӵошатсконын вормизы:
I группа
1-тӥ инты — Дэри ёрос
2-тӥ инты — Пичи Пурга ёрос
3-тӥ инты — Ува ёрос
II группа
1-тӥ инты — Кез ёрос
2-тӥ инты — Кизнер ёрос
3-тӥ инты — Алнаш ёрос
III группа
1-тӥ инты — Юкаменск ёрос
2-тӥ инты — Грахов ёрос
3-тӥ инты — Сьӧлта ёрос
Пусйыны кулэ, 30-тӥ Гурт шудонъёсын вормисе потэмъёс Удмуртилэсь данзэ утёзы Россиысь 13-тӥ Гурт шудонъёсын, кудӥз ортчыны кулэ 17-тӥ — 22-тӥ июле Пенза городын. Нош вуоно гужем шаерысьтымы гурт спортсменъёсты пумиталоз Балезино ёрос.
Валентина Емельянова
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