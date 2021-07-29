Геройёсын — синмысь синме

Кун Кенешын Атыкай музъемез яратонлы сӥзем урок ортчиз. Радъяськиз со «Кунысьтымы Геройёслэн вахтазы» проект улсын — арысь аре ортчылӥсь марафон егитъёслы вордскем палъёсты гажан мылкыд пыӵатэ.

Егитъёслы тунсыко, кызьы улонын ас интыдэ шедьтоно

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Уроке пыриськизы Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев, «Огъя Россия» фракцилэн кивалтӥсез Елена Дербилова, Россилэн Герой­ёсыз Вячеслав Сивко но Геворк Исаханян, «Генеральское собрание» но «Долг» огазеяськонъёслэн кивалтӥсьёссы Григорий Желудов но Фаиль Ибрагимов. Куноосты кылзыны вуизы Ижысь пӧртэм школаосысь 200-лэсь ятыр кадетъёс но поисковикъёс.

Ужрадэз усьтӥз В. Невоструев:

— Туэ Быдӟым тылож кутскем дырысен 80 ар тырмиз. Вормонэз матэктытон понна республикамы луонозэ но, луонтэмзэ но лэсьтӥз. Фронтэ кошкизы нылъёс но пиос, соосын ӵош войнае дыртӥзы армиын службазэс ортчисьёс — ваньмыз-ӧвӧлэз 400 сюрс адями. 144 сюрсэзлы берытскыны ӧз кылды ини. 40 сюрсэз туннэ но ышемен лыдъяське. 104 адями Совето Союзысь Герой луиз. Соослэсь адӟем каризы егитъёс — тросэз улонзэс герӟазы армиен, сэзь ожмаськизы афган, чечен война­осын. Нялтас вераса, Кавказын ожмаськонъёсы Удмуртиысь 11 сюрс пиосмурт пыриськиз, ог 300-эз бырыны шедиз…

Урокъёс Кун Кенешын ӟеч сямлы пыӵамын — ог 10 ар ортчыло ини. В. Сивко паймемзэ вераз: вахтаен кӧня улосъёсы вуылӥ ини, нош Кун Кенешысь сомында нылпиосты, пе, нырысьсэ адӟисько. Пусйиз: Удмуртиысь парламентарийёс егитъёсты будэтонын лулысь-сюлмысь тыршо.

Геворк Анушаванович сюлмаськемзэ вераз, историлы сӥзем тросаз учебникъёсын зэмлыкез ӧжыт шуыса. Соин ик синмысь синме пумиськонъёслэн пайдазы бадӟым — героез ас синмын адӟыны но, солы юан сётыны но луэ. Тужгес но али — кунамы Совето Союзлэн Геройёсыз 551 гинэ кылемын на. Таос пӧлысь бадӟым люкетэз уло Москва, Санкт-Петербург котырын. Куд-ог республикаосын соос чик ӧвӧл ини. Таин валче «Кунысьтымы Геройёслэн вахтазы» улосысь улосэ пота.

— Магаданысь огаз школаын пумиськонын 10-тӥ классысь пияш юа, кызьы, пе, афган ож шоры учкиськоды? Шуисько: войналы мон дунъет уг сётӥськы, со политикаен но историен вырисьёслэн сюлмаськонзы. Мынам мукет уже — приказъёсты быдэстон, — тодаз вае В. Сивко.

— Нош мар тӥ понна Атыкай музъемез яратон? — геройёсты юанъёсын согизы Ижысь лётчикъёсты дасясь школаысь пиос.

— Вань чылкыт яратон, — валэктӥз Вячеслав Владимирович. — Кылсярысь, «Юные герои» книгае пыртэмын 10 аресъем пияш. Со ӝуась коркаысь 3 нылпиосты поттэм. Пияшлэсь юало: ӧд-а кышка — тыл пушкын ачид бырыны шедьысал ук! Мыным нылпиос жаль потӥзы, вераз со… Нош вань йӧнтэм яратон. Тани Гитлер кунзэ гажамез пумысен кӧня вералляз, нош ачиз калыкмес быдтыны выриз.

Урокын трос юанъёс чузъяськизы. Егитъёслы тунсыко вал, кызьы ожгарчи луоно, улонын ас интыдэ шедьтоно, ожмаськыку пушкысьтыд кышкандэ вормоно. Ужрадын ик данъязы усточиосты но. Кылсярысь, «За заслуги» медален пусйизы «Долглэсь» кивалтӥсьсэ Фаиль Ибрагимовез. Та огазеяськонлэн ёзчиосыз бадӟым уж нуо — туннэлы Горд армиысь 6 сюрс 500 солдатъёслэсь но командиръёслэсь лысьӧмъёссэс шедьтӥзы ини. 30 ар ӵоже утчаськон сяменызы егитъёс быдэс кунмес котыръязы. Вуылӥзы Ленинград, Мурманск, Краснодар улосъёсы, Карелие, Белоруссие, Шумшу шормуӵе. Быдӟым вой­на дыръя ӵапак та интыосын ӟырдыт ожмаськонъёс ортчылӥзы.

Урок бере егитъёс Ялан ӝуась тыл вӧзы сяська керттэт понӥзы. Войнаосын быремъёсты буре вайыса, огшап шыпыт сылӥзы.

Ольга Корепанова