Удмуртиысь вань ёросъёсын ортчоз «Ярмарка вакансий» выль проект

Воткинскын ужзэ мытӥз «Ярмарка вакансий» проект

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Нырысетӥез ортчиз 23-тӥ пӧсьтолэзе Воткинскын. Городысь «Юбилейный» культурая юртын асьсэ предприятиосынызы тодматӥзы Воткинскысь механикая завод, «Завод НГО «Техновек», «Ростелеком», «Технология» но «Камабурмаш» компаниос, Воткинскысь ИжГТУ-лэн филиалэз. Предприятиосты но уж утчасьёсты пумиськытыны кичӧлтонэн потӥз Кун Думаысь депутат Андрей Исаев.

— Кемалась ик ӧвӧл ми уж сярысь закон кутӥм, солы луыса предприятиослы аслыз ужасьёс утчаны капчигес луиз, луонлыкъёссэс паськытатӥзы уже интыянъя центръёс но. Туннэ нуналлы шаерамы ог 10 сюрс мурт уж утча, 24 сюрс предприятиос ужасьёс кутыны али ик дасесь. Уж ӵектӥсьёс пӧлын тросэз ӟеч уждун сӥзё. Соик ик малпан кылдӥз предприятиосты но уж утчасьёсты пумиськытыны. Александр Владимировичен кенешемын вал уже интыянъя центръёсын, предприятиосын калыке поталляны, — вераз А. Исаев.

Туннэ уж утчасьёс ӵемгес ужазы куто «Работа России» порталэз. Но ваньзы озьы асьсэлы уж утчаны дасесь ӧвӧл на, вераз Уже интыянъя элькун центрлэн кивалтӥсез Фёдор Макарычев.

— Али вань луонлык Россиысь вань уж ӵектӥсьёсты тодыны огъя портал пыр онлайн. Но улон возьматэ, ваньмыз Интернет пыр уж утчаны дась ӧвӧл яке уг быгато сое ужаз кутыны. Соин ик уже интыянъя центръёс сыӵе муртъёслы юрттӥсько яке туала луонлыкъёс сярысь таӵе яркамкаос дыръя вералляло, — шуиз Ф. Макарычев.

Озьы ик центръёсысь ужасьёс выль профессия басьтыны яке ватсаса тодон-валан люканы луонлыкъёсын тодмато.

Калыклы улон-вылонын юрттон политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова пусъемъя, туннэ уж ӵектӥсьёс пӧлысь 73 процентэз герӟаськемын ужан профессиосын. Кылсярысь, Воткинскысь предпрятиосын 250 выль ужасьёсты витё. Озьы ик уг тырмо эмъясьёс, дышетӥсьёс. Соин ик та проект туж пайдаё луоз, — вераз Т. Чуракова.

Таӵе ужрадъёс арнялы быдэ ортчылозы шаерысьтымы вань ёросъёсын но городъёсын.

Ангелина Снигирёва