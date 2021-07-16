Воткинскын ватсаса 11 сюресъёс тупатэмын луозы

Фото архив «Удмурт дунне»

Ужъёслы 150 миллион манет висъямын. Лэсьтӥськон ортчоз «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» программа улсын.

Выльдӥськем сюресъёслэн кузьдалазы 6,49 иськем. Та сярысь вераз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

Воткинскысь сюресъёсы саклык висъяны курыса, Тӧролы вазиськиз вал Кун Думаысь депутат Андрей Исаев. Кылсярысь, уката тупатъямез вите, Пугачёв ульча, та сюрес пӧртэм социальной объектъёсты герӟа, пе.

А. Бречалов депутатлэн куронэзлы дурбасьтӥз. 2017-тӥ арысен Воткинскысь сюресъёсты выльдонлы висъямын вал 345 миллион манет. Со дыр куспын тупатъямын 23,289 иськем сюрес.

Кенешонын ужпум пуктӥзы 11 сюрес люкетъёсты ватсаса выльдыны. Ваньмыз быръемын калыклэсь мылкыдзэ юаса. Озьыен лэсьтӥськон ужъёс ортчозы таӵе сюресъёс вылын:

— Пугачёв ульча (Дзержинскойысен Подлесная дорозь);

— Локомотивная ульча (Вотка шур вамен выж дорысен чугун сюрес дорозь);

— Цеховая ульча (Локомотивной дорысен Волгоградскоёзь);

— Халтурина ульча (Знаменная дорысен Ленина дорозь);

— Победы ульча (Волгоградская дорысен Энтузиастов дорозь);

— Пролетарская ульча (Воткинский заводлэн 4№ проходной дорысеныз Локомотивнаяозь);

— Ст. Разина ульча (Мира дорысен Дзержинскойёзь);

— Гагарина ульча (Красноармейской дорысен Чайковского дорозь);

— Ленина ульча (Робеспьера дорысен Мираозь);

— Краснофлотская ульча (Пугачева дорысен Луначарского дорозь);

— Воткинск тымет котыр (Чайковского дорысен Кироваозь).

Вань та сюресъёс пыр трос калык ворттылэ. Кылсярысь, Воткинскысь тымет дурысь сюрес валтӥсез луэ, со герӟа городысь трос микрорайонъёсты. Сюресъёсты тупатон сяна, пыдын ветлон сюресъёсты но выльдыны чакламын, Азина ульчаын ву кошкон гумыос но кылдозы.

Сюрес вылын лэсьтӥськон ужъёслэсь ортчемзэс тодыны луоз https://vk.com/bkadudmurtiya сайтын.

Сергей Захаров