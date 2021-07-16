Воткинскын нацпроектъёсты быдэстыны 640 миллион манет чакламын

Воткинскын выль школа пуктӥське

Туспуктэм: Воткинск город администрацилэн пресс-службаез

Удмуртиысь Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов ивортӥз, кыӵе ужъёс быдэсмозы Воткаын. Татын 640 миллион манет тыр ужъёс чакламын. Та дырлы 24 процентэз, 154 миллион манет тыр, быдэстэмын.

«Дышетон» нацпроектъя Южный микрорайоныны выль школа ӝутӥське. Со 825 интылы чакламын. Татын ужъёс 18 процентэз вуттэмын ни. Со сяна, туэ 8, 8 миллион манет тыр тупатъялозы Воткаысь ляб тазалыко нылпиослэсь школазэс. «IT-куб» центрлы чаклам оборудование вуоз Егит техникъёслэн станциязы.

«Демография» нацпроектъя Воткаын ӝутске выль ясли. Со 75 процентлы дась ини. Та дыре выль юртлэн пушказ ужъёс мыно. Оглом «Демография» нацпроект чотын городысь 1 сюрс 358 трос нылпиё семьяослы 8, 6 миллион манет тыр юрттэт сётэмын. Кылсярысь, 965 пиналлы транспортэн дунтэк ворттылыны проездной висъямын, 1 сюрс 21 пинал школаын кӧтсэс тыриз дунтэк.

«Культура» нацпроект ванен выльдӥськон вуиз Искусствоосъя 2 номеро школае. Татын ужъёс 58 процентлы вуттэмын ни. Тупатъямын луоз быдэс юрт.

Воткинскын ӟеч быдэсъяське «Улон инты» нацпроект. Со чотын быдэсме «Сила воды» кичӧлтон. Та проект вормисе потӥз Россиысь конкурсын, со городын улонэз ӟечгес каронлы сӥземын вал. Чаклам ужъёс 20 процентэз вуттэмын ни.

Елена Скворцова