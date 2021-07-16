Возьпумын арган гур уг чалмы

Кизнер ёросысь Арвазь-Пельгаын (Возьпум) 150 котыр улӥсез. Нош гуртысь культурая юртын соос понна 5 коллектив ужа.

Кизнер ёросысь Арвазь-Пельгаысь «Купанча» ансамбль.

Туспуктэм Лариса Емановалэн архивысьтыз

— Тужгес кема улэ ни «Купанчамы», со 2005-тӥ арын кылдытэмын. Татчы кырӟаны ветло арлыдо кышномуртъёс. Кырӟасьёсмы ог 10 кузя. Соос пересьмо ке, интыязы выль адямиез шедьтыны шугъяськоно. Соин ик артысь Кармыж (Бызара) гуртысь кышноос курисько ке, соосты но шумпотыса пӧламы кутӥськом, — вераз Арвазь-Пельга культурая юртлэн чеберлыкъя кивалтӥсез Алексей Троицкий.

Возьпум но Бызара вискын 3 иськем луэ. «Купанчаын» кырӟасьёс арняяз 2 пол люкаськыло. Бызараысь кенакъёсты репетицие вае но берен келя ачиз худрук Алексей Троицкий.

Нош нылпиосты Возьпумысь клубын «Шундыпиос» ансамбле но «Арганчи» кружоке возьмало. Та пиналъёс ёросын но, республикаын но ортчылӥсь ужрадъёсы пыриськыло.

— Милям гуртамы воргоронъёсмы но мыло-кыдоесь! Соос понна «Кырӟась уӵыос» ансамбль вань. Гуртысь клубмы пуэн эстӥське. Татчы кочегаре ужаны куриськисьёс луо ке, нырысь ик эскерисько кырӟаны быгатэмзэс, — пальпотэ Алексей Троицкий.

Возьпумысь клуб 1965-тӥ арын пуктэмын. Сое, вуж шуыса, ӧз аналтэ. Алексей Троицкий татын 20 ар пала ужа ни. Мыло-кыдо мурт вань бере, гуртын культура удыс азинске. Кӧня ке ар талэсь азьло юртлэсь липетсэ выльдӥзы, пластик укноос пуктылӥзы. Собере дыр вуиз клублэсь пушсэ тупатъяны.

Кылем арын «Милям кичӧлтонмы» проектъя отын выльдӥськон ортчиз. Культурая юртлэн кивалтӥсез ачиз гурт калыкен кенешиз, озьы гуртоослэсь ог 80 сюрс манет пала бичазы. Нош клубез выльдон оглом ӝыны миллион манет котыр усиз, гуртоослэсь сяна, коньдон вуиз ёрос бюджетысь, республикаысь, озьы ик юрттӥськизы спонсоръёс.

Та уксёен культурая юртлэсь фойезэ выльдӥзы, выж вылэ линолеум вӧлдӥзы, выль ӧсъёс пуктӥзы. Нош уката воштӥськиз учкисьёслы чаклам зал — татын небыт пуконъёс кылдӥзы.

Табере ужа но ужа гинэ. Алексей Троицкийлэн мылкыдыз пӧзе. Клубысь коллективъёс гуртоослы выль концертъёс возьматъяло. Татчы, возьпумъёс сяна, одно ик вуо бускельёссы но — Бызараысь, Маканысь, Поляковоысь учкисьёс. Арган но баян Возьпумын уг чалмо.