Вожвылъяськизы… скалъёс
Related Articles
24-тӥ-25-тӥ июне Дэри ёросысь «Лудорвай» музей-заповедниклэн музъем вылаз ортчиз Agro.PRO-2021 улосвылкуспо фестиваль.
Шаерысьтымы 106 ӟеч выжыысь скалъёс куспазы устоез луон понна вожвылъяськизы. Калык син азе поттэмын вал 150 пумо техника. Гуртоосты бусыын ужан выль амалъёсын тодматӥзы.
— Ужрад вормонъёсмес возьматон, ушъяськон но данъяськон выллем пӧрмиз. Асьмелы зэмен ик вань маин но кинэн данъяськыны, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Чебер, таза, йӧло скалъёс шоры учкыса, валаськод: гуртоос быгато селекция бордын ужаны. Арысь аре ӟечгес выжы уськыто. Удмуртия племенной ужез азинтонъя 10 кужмо улосъёс пӧлы пыре. Али хозяйствоосын скалъёссылэсь генетиказэс эскеро, учко, макем умой пудозы, кыӵе ляб палъёссы. Кылдыто огъя база. Мукет улосъёс но ми борды мед итӥськозы, малпасько. Соку пудоез эшшо но ӟечомытыны луоз.
Пудомес дунъяны вуылӥз Венгриысь калыккуспо судья Тамаш Щебёк, со пусйиз, Удмуртиысь пудолы паймиз но синмаськиз шуыса. Нош азинскыны луонлыкъёс эшшо но трос на, пе. Али ик куд-ог скалъёс нуналаз 30-50 литрлэсь трос йӧл сёто. Кылсярысь, фестивальын абсолютной чемпион ним басьтӥз Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоысь Мазурка нимо скал. Нуналлы быдэ со ог 32 килограмм йӧл сётэ, наплыкез — 3,9 процент. Кунянъёсыз но ачиз кадь ик чебересь вордӥсько. Ваньмыз со генетикаен ужаммы бордысь, шуэ «Колосысь» зоотехник-селекционер Анастасия Матвеева.
Юн выжыысь пудоез ӟеч сюдыны но кулэ. Со понна йӧнала техника басьтоно. Агрофестиваль дыръя сыӵе луонлык сётэмын вал — ог 30 предприятиос тракторъёссэс возьматӥзы. Гуртоослы нырысьсэ адӟытӥзы шаерысьтымы гурт удысысь музъемъёсын электронной картаез но. Министерство сое 2019-тӥ арысен лэсьтыны выриз, 1985-тӥ аръёсысь даннойёсты уже кутыса. Табере адӟыны луэ, кытын кыӵе муос ӟечесь, кытын кыӵе микроэлементэз уг тырмы но кыӵе удобрение кулэ. Карта возьматэ гуртъёс но бусыос котырысь сюресъёслэсь ӟечлыксэс но, аналтэм музъемъёсты но, кадастръя учётэ пуктэмъёссэ но. Картая валаны луэ, кытын выль производство усьтыны умойгес луоз. Таӵе картаос мукет улосъёсын ӧвӧл на.
Ужрадэ пыриськизы Москва, Ярославль, Воронеж, Киров, Пермь, Татарстан котырысь специалистъёс.
Агрофестивале вуизы нылпиос но. Пудо-животэз яратӥсь пиналъёс пӧлын та ужрад азьын нимысьтыз конкурс-адӟытон радъяськиз вал, фестивальын устооссэ кузьымъёсын но дипломъёсын пусйизы. Кылсярысь, Вотка ёросысь Июльское гуртысь 8 аресъем Игорь Русских 1-тӥ интые потӥз. Со анай-атаез вӧзын пудо котырын берга, сьӧразы фермае ветлэ. Сыӵе пиналъёс бордын азьлань улонмы, шуэ Ольга Абрамова.
Елена Сараматова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment