Вамышъялоз 20 иськем

Токиоын ортчись Олимпиадае мынэмъёс пӧлысь одӥгез — Эльвира Хасанова. Можга городын вордскем но будэм нылаш та вакытэ Саранскысь педагогикая кун университетын дышетске, 4-тӥ курсэ выжиз.

Эльвира Хасанова

Можгаын дышетскыкуз, Эльвира биатлонъя секцие ветлӥз, 7 ар мугорзэ кыдатӥз Россиысь дано тренер Алексей Коротаев дорын. 2016-тӥ арын малпамтэ шорысь кадь пыриськиз но вормиз шаерысьтымы ӝог вамышъянъя ӵошатсконын. Отысен сое синйылтӥз шаерысьтымы ӝог вамышъясьёслэн тренерзы Ека­терина Ежова, ас дораз ӧтиз. Мукет амалэ выжемезлэсь азьло нылаш кема малпаськиз, анай-атаеныз кенешиз.

— Монэ ӧтьыса, тренер социальной вотэсъёс пыр гожъяз — мон соосты ӧй но усья, ӧй но лыдӟылы соку. Собере телефонам жингыртӥсь луиз, тодмотэм номерез кутоно кариськи — тренер Е. Ежова вылэм. Трос ик ӧм вераське, монэ ас дораз ӧтиз, нош мон ӝог ветлонэн выреме уг поты шуи, — тодаз вае Эльвира.

Но Екатерина Ежова егит спортсменкаез ас палаз берыктыны быгатӥз. Нырысь гужемаз сборъёсы Саранске ветлӥз но пыдъёсыз висьыны кутскизы вал. Ижевске бертыса, ӧжытак шутэтскыны дыр сётӥзы. Выль амал

нылашлы кельшиз, пумозяз йӧнатӥськытэк, стартэ потыны дась ни вал, тренерез сое кужмысь дораз шутэтскыны ыстӥз.

— Мон малпамъя, соку ми шонер лэсьтӥмы, — шуэ тренерез Екатерина Ежова. — Пыдъёсыз висизы ке но, Эльвиралэн ӵошатсконъёсы пыриськемез туж потэ вал. Ӵошатсконэ кужмысь пыриськысалмы ке, оло, спортысь ик кошкысал. Бурмемез бере ваньмыз радъяськиз, ӝог вамышъян сое бурдъяз кадь.

Огдыре ми Эльвираен тренировкаосмес ӵош ортчытъямы. Эшъёсмы пӧлысь со кужмо но юн сямо луэменыз висъяськиз. Э. Хасанова — Россиысь одӥгез кужмоез спортсменка. Егит ке но, ваньзэс паймытъяны вуиз ни. Инвожо толэзе Литваын ӝог ветлонъя фестиваль дыръя вормиз но олимпийской куронъёсты быдэстӥз. Нош со бӧрсьы Таллинын дисквалифицировать каризы техникаез эскерись судьяос. Ӝог ветлонъя ӵошатсконын котьма луыны быгатэ, куд-ог дыръя спорт­сменъёсты финише вуэмзы бере но вожвылъяськонысь потто. Нылаш ӧз юскиськы, азьланяз ортчоно ӵошатсконъёслы золгес дасяськиз. Тодӥськомы, котькуд стартэз но тренировкаосыз со чидатэк вите шуыса, угось, калык шутэтскыку но, ялан поръя, вамышъя.

Юн сямызлы луыса Эльвира Россилэн сборной командаяз шедиз. Токиоын ортчись Олимпиадае со Россиысь эшъёсыныз ӵош 30-тӥ пӧсьтолэзе гинэ вуыны кулэ, 6-тӥ гудырикошконэ 20 иськеме вамышъялоз. Эшмылы ми юн оскиськомы!

Юлия Турова