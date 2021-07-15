Валче кариськыса кужмогес луоно

Июньлэн кутсконаз Ижын ортчиз Россиысь фин-угор калыкъёслэн форумзы. Отын кенешизы вуоно перепись пумысен но. Уго Россиын калыкез лыдъян-чотан ортчоз ни туэ сӥзьыл.

Ямало-Ненец округысь

Екатерина Конькова

Туспуктӥз Е. Скворцова

Москваысь фин-угор калыкъёслэн

огазеяськонэнызы кивалтӥсь Анжела Новицкая

Туспуктӥз Е. Скворцова

Крымын улӥсь

Ольга Скрипченко-Сальман

Туспуктӥз М. Егоров

Крымын — эстон кырӟанъёс

Берло ортчем переписья Крым полуостровын 350 эстонъёс уло. Соослэн асьсэлэн обществозы кылдытэмын. Соин кивалтэ Ольга Скрипченко-Сальман.

— Эстонъёс Крыме вуиллям 1861-тӥ арын. Соку Александр II эксэй Крыме кунгож сьӧрысь калыклы лыктыны лэзем. Озьы немецъёсын но чехъёсын ӵош вуиллям эстонъёс. Та дырлы тужгес бадӟымез диаспора — 35 эстон семьяос — уло Красногвардейской районысь Краснодарка черкогуртын. Эшшо ог 5 эстон гуртъёсын тыршо возьыны калык сямъёсты но йылолъёсты, — шуэ Ольга Леонгардовна.

160 ар талэсь азьло Ольга Скрипченко-Сальманлэн ӵыжы-выжыосыз нырысетӥосыз пӧлын выль интые лыктӥзы. Ольга Леонгардовна соослэн 7-тӥ пушъетсы луэ ни. Крымысь эстонъёслэсь обществозэс огазеяны сюлмаськиз атаез.

— Буби Леонгард Сальман Советской армилэн офицерез вал. 45 аресаз пенсие потыса, эшшо 45 арзэ книга гожъяз на. 35 ар ӵоже архивъёсын пукиз, асьме выжымес пыр-поч эскериз. Солы луыса родняосмес шедьтӥм Канадаысь но Франциысь. Соосын пумиськон ортчытӥмы. Туннэ нуналлы атаелэн 4 книгаез потэмын ни.

Берлоез туэ печатласькиз, атай улонысь кошкем бере ини, — вера Ольга Леонгардовна.

Ольга Скрипченко-Сальман чакламъя Крымын эстон выжыысь потэмъёс ог 5 сюрс адями. Но 20-тӥ даурын тросэз эстонъёс мукет калыкъёс пӧлы сылмизы. Уго Крымысь трос эстонъёс репрессилэн питранэз улын быризы. Соин палэнскизы анай кылзэс дышетонлэсь но. Али эстон сямен умой верасько на 80 арессэс ортчем пересьёс гинэ.

Табере атаезлэсь мытэм ужзэ азьланьтэ нылыз — Ольга Скрипченко-Сальман. Со эстонъёслы гинэ саклык уг висъя — Крымысь вань фин-угор калыкъёсты огазеяны тырше. Ольга Леонгардовна Россиысь фин-угор калыкъёслэн кенешазы пыре, ужрадъёсы вуылэ.

Туэ августэ Крымын 3-тӥзэ ортчоз Россиысь фин-угор калыкъёслэн фестивальзы. Ольга Скрипченко-Сальман матысь тодмо Крымысь мордва но пор калыкъёслэн огазеяськонъёсынызы. Туж потэ котыраз огазеямез удмуртъёсты но.

Выльысь улӟон

Анжела Новицкая кивалтэ Москваысь фин-угор калыкъёслэн огезеяськонэнызы.

— Мон удмурт. Институтэз йылпумъяме дырысен Москваын улӥсько. Фин-угор огазеяськонмылы 15 ар. Татчы Москваысь ваньмыз сямен фин-угор калыкъёс пыро, — шуэ Анжела Николаевна.

Та дыр ӵоже сяме пыризы ни трос пумо ужрадъёс: фин-угор Толкелян, фин-угор калыкъёслэсь калыккуспо

нуналзэс ортчытон, котырес ӝӧк сьӧрын кенешонъёс.

— Ми, асьмеос но тодытэк, 15 ар талэсь азьло выльысь мытӥм 20-тӥ даурын кутскем ужез. Уго 1920-тӥ-1930-тӥ аръёсы Москваын фин-угор калыкъёслэн союззы вылэм. Репрессиос дыръя сое таркаллям. Озьы ке но 1990-тӥ аръёсы асьсэлэсь огазеяськонъёссэс кылдытъяны ӧдъязы туж трос калыкъёс. Соос пӧлын фин-угоръёс но. Дыр вуиз, ми но огазе кариським, ужмес валче нуыны мылкыд карим, — вера Анжела Николаевна.

Ачиз удмурт бере, Анжела Новицкая шумпотэ, Москваысь удмуртъёс шаплы луэмзэс возьмато ке. Тани кӧня ке ар талэсь азьло туж мыло-кыдо ужазы удмурт кылэз дышетонъя курсъёс. Нылпиослы анай кылэз нуыны басьтӥськиз вал дышетӥсь Лидия Семёнова. Лидия Кузь­минична доры пумен кыс­тӥськизы Москваын дышетскись удмурт студентъёс но.

Берло дыре Москваысь фин-угор калыкъёслэн огазеяськонзы юнгес кусыпъёс тупатӥз Венгриен. Ӵыжы-выжы луись калыкъёслэсь кырӟан-эктонъёссэс возьматӥзы Будапештын, азьланяз но валче ужаны чаклало.

Ненец кыл улэ тундраын

Ямало-Ненец округысь Екатерина Конькова фин-угор форуме нырысьсэ лыктӥз. Озьы ке но татын со зэмос кизили кадь ветлӥз: котыраз туж трос адями тус­пуксьыны турттӥз. Уго 2 нунал ӵоже Екатерина Васильевна ненец калык дӥсьсэ ӧз куялля.

— Та ненецъёслэн гужем ветлон дӥсьсы. Мыным ӝокыт ӧвӧл, дышемын, дыр. Уго вань пичи дыры ортчиз, калык дӥсен ветлыса. Мон тундраын будэмын, анай-атае кочевникъёс вал, пужейёсты вордӥзы, — шуэ Екатерина Конькова.

Зэм, табере ненец кышномурт улэ бадӟым гуртын. Татын 1 сюрс мында калыкез, вань нылпи сад, школа, ФАП. Кылем арын Екатеринаез «Ясавэй» ненец калык огазеяськонлэн огаз ячейкае азьветлӥсе бырйизы.

Гуртазы улӥсьёс ӝыныез ненец выжыысь ке но, анай кылзэс шер поттыло. Екатерина нылпи садын пӧраськись луыса ужа, 2 нылпи будэтэ. Кышномурт ӝожомыса вера: бадӟым гуртын ненец кыл быре. Сое уг дышето нылпи садын. Школае ветлӥсь пиналъёслы анай кылзы интые чакламын «Культура народов Севера» предмет.

Бадӟым гуртын ненец кылын верасько на мӧйыос гинэ. Соос ик ужрадъёс дыръя калык дӥсен пӧрмытско. Нош егитъёс ваньзэ тае шоу чотын учко.

— Пиналъёслы пыӵа­тэммы потэ калык сямъёсмес. Со понна пӧртэм праздникъёс радъяны тыршиськом. Калык огазеяськонлэн ужаз алигес гинэ пыриськыны ӧдъяй бере, туж потэ вал тодэме, кызьы мукет фин-угоръёс культуразэс утён бордын ужало. Ижын ортчем форум мон понна туж пайдаё луиз, — шуиз Екатерина Конькова.

Елена Скворцова