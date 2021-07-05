Вавож ёросын ортчем Герберын трос саклык висъямын вал мугорез кыдатонлы

Кужмоесь, етӥзэсь но сэзесь

Герберын тросэз площадкаос сӥземын вал мугорез кыдатонлы. «АвтоГербере» пыриськизы егитъёс, «Бон» но «Бен» командаос футболэн шудӥзы, спортэн эшъяськись семьяос шулдыр стартъёсы пыриськизы.

Вормись командалы аръян шуккон вышкы



АвтоГербер



«АвтоГербере» 11 команда люкаськиз. Вавоже мынэмзылэсь азьло асьсэ сярысь видео­ролик дасяллям. Нош Гербер дыръя 9 эскерон пыр потӥзы. Пӧртэм мастер-классъёсы пыриськизы, удмуртъёслэн улэм-вылэменызы, сиён-юонъёсынызы тодматскизы, удмурт дӥсез мертазы, Партчи гуртысь К. Гердлэн музей-юртаз вуылӥзы. Котькытын чебер селфи лэсьтыны кулэ вал. Татын вормисе потӥз Алнашысь «Гын сапег» команда. Эсьма, командалэн капитанэз Валерий Сурчаков, пӧсь куазь шоры учкытэк, быдэс нуналзэ гын сапеген ветлӥз. Гербере мынэмзылэсь азьло, пе, Вавожлэн историез, удмуртъёс, воршудъёс, К. Герд сярысь пыр-поч лыдӟыса потӥллям. Малпаллям вылэм, зэмос ӵошатскон, визь сынан луоз шуыса.

Уйпал но лымшор удмуртъёс пӧлын футболэн шудонъя ӵошатсконъёс 2012-тӥ арысен радъясько. Но Герберын нырысьсэ шудӥзы. 1-тӥ аръёсаз лымшор удмуртъёс кужмогес вал ке, берло 3 арзэ уйпал удмуртъёс чырткем луэмзэс возьмато. Пусйыны кулэ, та ӵошатсконэ удмурт кивалтӥсьёс, ёрос йыръёс но пырисько. Таяз учыре «бонъёс» понна шудӥз Пичи Пурга ёрослэн йырыз Сергей Юрин. Шудон 1:4 лыдын йылпумъяськиз, вормизы «бенъёс». Туэ командаослы нырысьсэ одӥг кадь форма, вормисьёслы кубок — аръян шуккон выш­кы — дасямын вал. Футболистъёс пӧлын котькинлэсь ӟеч шудӥзы Лев Матвеев, Алексей Котков, Андрей Соловьев — ваньзы гол пыртӥзы. «Бонъёс» понна шудӥсьлэн Антон Волковлэн туж потэ вал гол пыртэмез. Угось соку кемагес, пе, тодаз вайысал Герберез, но юмшамез бере ӵуказеяз сое армие басьтӥзы.

Вань ёросъёсысь сямен семьяос «Шулдыр стартъёсы» пыриськизы. Соос понна малпамын вал пӧртэм вож­вылъяськонъёс: карнанэн ву нуллон, капкае шар пыртон, ог-огзэс тыбыр вылын ворттылытон, быдэс семьяен куас вылын ветлон но мукет. Кужмо нюръяськонын вормизы Вавожысь Даниил, Александра но Иван Чучалинъёс но Сюмсиысь Лина, Мария но Алексей Слобожанинъёс.

Вазь ӵукнаысен уйшорозь

Валтӥсь сцена вылэ огез бӧрсьы мукетыз потазы «Элькуновидение» вожвылъяськонын пӧртэм аръёсы вормисе потамъёс. Соосын ӵош — рок но реп кырӟасьёс, али ӝужась кизилиос но кемалась нимо-дано луэм артистъёс. Кырӟанъёс вискын тунсыко ужъёссы сярысь веразы удмурт азьветлӥсьёс, общественной огазеяськонъёс, кылсярысь, егитъёслэн «Шунды» огазеяськонзы, удмурт ӝӧк выл шудонъёс кылдытонъя Chukinder огазеяськон, удмурт мобильной приложениос сярысь вераз соосты кылдытӥсь Григорий Григорьев.

Котькуд мылкыд карись «Даур ТВ» студилы луыса пырак Гербер шулдыръяськоны-сен салам вераны быгатӥз матысьёсызлы, эшъёсызлы. Кӧня ке час ӵоже художникъёс пу скульптураос лэсьтӥзы. Ужазы тунсыко мастер-классъёс. 40 мурт коронавируслы пумит прививка пуктӥз. Уйшорозь ӧз чусомы возь выл — ӝытлань уката трос егитъёс кыстӥськизы эктон ӝытэ, уйшоре инмын кисьтаськиз фейерверк.

Таӵе вал таиз Гербер. Музъемез гырись-кизисьёс, пудо вордӥсьёс быгато ужаны но, шутэтскыны но! Вуоно арын Гербер ортчоз Пичи Пурга ёросын.

Элина Кумачёва, Валентина Емельянова

Туспуктӥз Максим Егоров