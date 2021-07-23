Бюджет интыос йылӥзы

29-тӥ июлёзь Удмуртиысь вузъёсын азинтӥське дышетскыны пырон кампания. Мар вылез туэ абитуриентъёс понна?

Туэ приёмной комиссиосы абитуриентъёс асьсэос но лыктыны быгато.

Туспуктэм басьтэмын ИжГТУ-лэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Школаез но колледжъ­ёсты йылпумъямъёс азьло сямен ик быгато 5 вузэ заявление келяны. Нош кӧня специальносте куриськыны яра — тазэ чакла ачиз университет яке академия. Кылсярысь, кытын ке 2 специальностез бырйыны лэзё, мукетаз — 10-сэ но.

Азьло аръёсы колледжъ­ёсты но техникумъёсты йылпумъясьёс вузэ пырон понна ЕГЭ гожтоно луо вал ке, табере соослы огшоры экзамен сётоно.

Туэ абитуриентъёс документъёссэс 4 сямен сётыны быгато. Нырысь ик, луэ кельшись вузлэн сайтаз личной кабинет кылдытыны но со пыр вазиськыны. Кыкетӥез амал — почта пыр гожтэтэн келяны. Куинетӥез — вузэ аслыд лыктыны. Но туэ уката вӧлмемын ньылетӥез амал: «Госуслуги» порталысь «Суперсервис» пыр.

Удмурт кун университетысь приёмной комиссилэн кыл кутӥсь секретарез Андрей Туркевич верамъя, тросэз куриськонъёс ӵапак та сервис пыр вуо. Оглом УдГУ-э нуналлы быдэ 300-400 муртлэсь заявление лыктэ.

Туэ республикаысьтымы вузъёсын 28 процентлы тросгес бюджет интыос висъямын IT-специальностья. Оглом 2021-тӥ-2022-тӥ аръёсы дунтэк интыос 947-лы ятыргес луозы, кылем дышетскон арен ӵошатоно ке. Кылсярысь, Ижысь техникая кун университетын 80 студентлы интыос ватсаськизы ни.

— Арлы быдэ IT-удысэ трос куриськон вуэ. Кылсярысь, 21-тӥ июльлы тужгес вылӥ конкурс «Информационные системы» специальностья. Татчы 1 бюджет интые 29 заявление вуэмын ни. «Информационная безопасность» удысын 1 интые 17 куриськон гожтэмын. «Прикладная информатика» специальносте 1 интые 11 заявление вуиз ни, — вера ИжГТУ-ысь приёмной комиссилэн кыл кутӥсь секретарез Михаил Дягелев.

Ижысь техникая кун университетын 992 бюджет интыосы студентъёсты кутозы. Нош заявлениос 5 сюрс 660 люкаськизы ни, берпуметӥ арня ӵоже эшшо вуозы на.

IT-удысэ специалистъ­ёсты дасян понна ватсаса интыос сётэмын Глазовысь педагогикая институтлы но. Татын студентъёсты 2 специальностья дасялозы. Оглом 47 муртлы интыос дасямын. Пединститут мыло-кыдо ужа целевой направлениен лыктӥсьёсын но. Таӵе егитъёслы 20 бюджет инты чакламын. Но диплом басьтэмзы бере соос 3 арзэ ужаны кулэ со интыын, кытысь направление сётэмын вал.

Ижысь медициная академиын бюджет чотын 485 студентэз кутыны чаклало. Но пӧлысьтызы бадӟым люкетсэ — 339 муртэ — целевой направлениосын витё. Кылсярысь, целевикъёслы тужгес трос инты «Лечебное дело» факультетын — 226, вуоно педиатръёслы 98 инты чакламын, пинь эмъясьёслы — 15.

Кин малпаське на, сыӵе абитуриентъёсты доразы ӧте Ижысь гурт удысъя академия. Приёмной комиссиын ужасьёс дасесь егитъёслы синмысь синме визь-нод сётыны, валэктыны, кыӵе факультетэ куриськоно бюджет интые шедён понна.

— Арлы быдэ вылӥ конкурс луэ отын, кытын ӧжыт бюджет интыос: кылсярысь, «Теплоэнергетика но теплотехника», «Землеустройство но кадастры» удысъёсы. Туэ выль специальностья — «Прикладной информатикая» — студентъёсты люкаськом, соослы 25 бюджет инты висъямын, — шуэ ИжГСХА-ысь приёмной комиссилэн кыл кутӥсь секретарез Антон Астраханцев.

Кин басьтоз студентлэсь билетсэ, тодмо луоз ни 7-тӥ августысен. Соку шараяськозы льготаен вузэ пырисьёс — сиротаос, сӧсыръёс, олимпиадаосын вормисьёс но целевой направлениен лыктӥсьёс. 17-тӥ августэ тодмо луозы мукет студентъёслэн нимтулъёссы но.

Елена Скворцова