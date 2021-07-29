Бырыны ӧз сёты

Пичи Пурга ёрослэн йырыз Сергей Юрин сӥлы кариз Пичи Пурга черкогуртысь Яна Александроваез. 9-тӥ классын дышетскись нылаш выйись муртэз утиз.

Яна Александрова — зэмос герой.

Туспуктэм басьтэмын Сергей Юринлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Туэ ар кутсконысен шаерысьтымы шуръёс вылын 33 кышкыт учыр луиз ни: 29 адями выйиз, со пӧлысь 4-ез — нылпиос.

Пичи Пурга ёросысь Посьтол шур вылын но шудтэм учыр луыны быгатысал. Но выйись муртэ синйылтыны вуттэм Пичи Пурга черкогуртысь 1 номеро школаысь 9-тӥ классэз йылпумъям нылаш Яна Александрова. Ву пыдсы кошкись пияшлы со дырыз дыръя юрттэт сётэм, вуысь кыскыса поттэм.

— Со нуналэ Посьтол шурын пыласькись адямиос 10 кузя вал, — вера Яна. — Мон эшеным ярдурлы матынгес пыласькисько вал. Учкисько но, милесьтым кыдёкынгес вуын пияш жомбылляське: я ву улэ кошке, собере шуак ӝутске, киосыныз шона но нош ик вуэ ыше. Нырысь малпай, озьы лӧптылэ, дыр, шуыса. Учкыса сылӥсько. Вуысь уг поты ни таид! Валатски: адями вые. Кема малпаськытэк, вуэ зыми, уяса дораз вуи. Ву пушкын кизэ шедьтӥ, сое юн кырми но кыскыса ву вылэ поттӥ, ярдур пала валтӥ.

Калык понна Яна табере зэмос герой. Угось бадӟымъёс пӧлысь но шерез дӥсьтоз со сямен мур вуэ зымыны но выйись муртэ поттыны. Ассэ вунэтыса, номырлэсь кышкатэк. Ма, кызьы уд юртты шуге-леке шедем муртлы, шуэ Яна. Пичи Пурга ёрослэн йырыз Сергей Юрин та кышкасьтэм удмурт нылашлы сыӵе ик сэзь, улон кузя номырлэсь кышкатэк вамышъяны сӥзиз.

Сергей Захаров