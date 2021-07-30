Быземе потэ!

Калыкын шуо: июне кузпалъяськид ке, семьяед юн пӧрмоз. Июле бызёд-басьтод — кусыпъёсыд шунытэсь луозы. Августэ сюан шудод — узыр улод. Соин, вылды, гужем сюанъёс уг чалмыло.

Фото басьтэмын Алина Антоновалэн архивысьтыз

Гожтӥськон

Зэм, республикаысьтымы ЗАГС ужпумъёсъя комитетын ужасьёс ивортэмъя, кылем арын пандемиен сэрен сюан гуръёс ӧжыт чузъяськизы. Кылсярысь, валля арын республикаямы 8 сюрслэсь ятыр семья кылдӥз ке, 2020-тӥ арын — 6 сюрс пала гинэ. Пӧлысьтызы 124 егитъёс сюлэмъёссэс герӟазы кунгожсьӧръёсын. Тужгес трос — Азербайджан, Таджикистан, Украина, Узбекистан, Армения, Казахстан кунъёсысь вуэмъёсын.

Кылем ар ЗАГС-ын ужасьёс понна воксё аспӧртэм вал: егитъёс доразы вуылӥзы юромо сюанлы вурем кильтро маскаосын, Дэри, Юкаменск но Балезино ёросъ­ёсын сюанъёс меӵак эфир пыр но ортчытэмын.

Туэ ӝыны ар куспын 3 сюрс 222 паръёс чиньыосазы зундэсъёс дӥсязы ини. Кылем арынлэсь та лыдпус 1 сюрслы тросгес. Та вакытэ сюанъёс шулдыргес ортчыло — кузпалъяськисьёсын ӵош регистрацие пырыны лэземын 40 кунолы (миым 20 гинэ вал).

ЗАГС-ын ужасьёс чакламъя, гожтӥськыны ӵемгес вуо 25-ысен 39 аресозь кузъёс. Шаерамы семья юн возиське шорлыдын ог 20 ар. Собере лябӟыны шӧта. Одӥгъёсыз та вакытэз чиданы быгато, мукетъёсыз — люкисько.

Люкиськонъёслэн мугъёссы трос. Нырысетӥ интыын — картлэн яке кышнолэн курыт юонъёсын яке шузимытӥсь суретъёсын эшъяськемез. Кыкетӥын — семьялэн ӧвӧл аслаз улон сэрегез, таин валче кусыпъёсазы пыро анай-атайёссы, ӵыжы-выжыоссы. Озьы ик семья кусыпъёс салкымало, нылпи куара кематэк уг чузъяськы ке. Туэ ӝыны ар куспын 2 сюрс 600-лэсь ятыр семья тэшказ. Кылем арын та лыдпус 2 сюрс котырын возиськиз.

Шулдыръяськон

Ижысь Алёна Перевощикова сюанъёс радъя 11-тӥ арзэ. Та дырлы 800-лэсь ятыр ужрад ортчытӥз ини. Кузпалъяськисьёсты нырысьсэ адӟемез бере ик вераны быгатэ: таос ӵошен кылёзы яке люкиськозы.

— Яратӥсь паръёслэн нырысетӥ шуг-секытсы — сюан. Сюанлы дасяськыку ик, валано, таослэсь кыӵе семья пӧрмоз. Одӥгъёсыз кышкатэк ог-огзылэсь кӧтсэс ӝож каро, мукетъёсыз, куспазы кенешыса, дасясько.

Куддыр нылмурт сюанэн герӟаськем юанъёсты огназ сэрттэ-пертче. Пиосмуртлы нокыӵе ик ӧвӧл кадь, кызьы чебермалозы залэз, машинаез… Сыӵе дыръя выль кенлы визь тырисько: семья ужъ­ёсты котьку ӵошен быдэсъяно!

Люкисько ке, асме янгыш карисько. Дыраз визь-кенеш сётыны ӧй быгаты, малпасько. Чакламея тужгес трос люкиськонъёс герӟаськемын дыртонэн. Яратӥсь сюлэмъёс ог-огзэс валаса, шӧдыса уг вутто. Та сяна, шуг-секытъёсын нюръяськыны уг быгато. Социальной сетьёсы капчияк выё, нош отын — выль тодматсконъёс, выль кусыпъёс…

Тросэз кышкало май толэзе гожтӥськыны. Витё гужемез яке чебер лыдпусэз. Но чакламея соиз но, таиз но семьяез уг утьы, кузпалъёс вискын ӧвӧл ке яратон, ог-огдэ кылыны быгатон, — вера А. Перевощикова.

Мертаськон

Ижысь Ангелина Трофимова 2005-тӥ арысен сюан дэремъёсын вуз каре. Гужемлы толалтэ ик дасяське — Москвае дэремъёслы-костюмъёслы сӥзем адӟытонъёсы ветлэ, стилистъёслэсь юалляське, кыӵе фасонъёс, басмаос азьланяз туала лыдъяськозы шуыса.

— 16 ар ӵоже номыр ӧз воштӥськы кадь. Июньысен сентябрёзь пуксьылыны, нуназеяны гинэ но маза ӧвӧл. Огпол озьы но вал — ӵукна пинь сузяны дыры ӧз кыльы. Угось ачим ик вуз но карисько, дэремъёсты но мугоръя тупатъясько. Тужгес «пӧсь» вакыт — август-сентябрь толэзьёс. Талэн мугез валамон: куазь шуныт, емыш быгыльскемын, бакча ужъёс йылпумъяськемын.

Туала бызись нылъёс 2 пумоесь. Одӥгъёсыз туж сэзесь — сюан салонэ огназы лыкто, 5-10 минут мертасько но дэрем басьтыса кошко. Вуоно кузпалзэс сьӧразы ваё на. Сюанлэсь азьвыл воргоронлы тӧдьы дэремзэ адӟыны уг яра шуыса, тодазы ик ӧвӧл. Мукетъёсыз дорамы пыро анаенызы, эшъёсынызы, апайёсынызы. Соку ини куддыр йыр бордамы кырмиськиськомы — мертаськонлы ӝыны нунал кошке. Одӥг дэрем анаезлы кельше, эшъёсызлы — уг. Мукетыз яра выль кенлы, нош анаез ымнырзэ кырыжъя…

Азьвыл аръёсы сюан дэремъёсме арендае сётъясько вал, али — уг. Тросэз тунсыкъясько: та дэремен бызем нылмурт ӧз-а люкиськы? Малпало, лэся, уродэз соослы но лякиськоз шуыса, — шуэ А. Трофимова.

Тодматскон

Матысь дыре сюан дэрем дӥсяны дасяське Алина Антонова. Егит кырӟась чебер лыдпусъёслы, калык веранъёслы уг оскы. Соин ик сюанзылы нунал но вуоно кузпалыныз огшорызэ бырйизы.

— Февраль толэзе ЗАГС-э заявление сётыкумы, ми понна валтӥсез вал соиз — сюан нуналамы атаелэн но, гажанэлэн но вахтазы медаз тупа, — вера Алина. — Ваняеным тодматскимы «Эктоника» дискотекаын. Отчы со шӧдтэк шорысь вуиз. Талэсь азьвыл ӧз тодылы, мар со «Эктоника», кин со Алина Антонова. Нош мон ӵапак со кадь воргоронэз утчасько вал. Культуралэсь но удмуртлыклэсь Ваняе кыдёкын. Вордӥськемын но будэмын Сюмси палъёсын. Та вакытэ мувӧй поттон удысын тырше. Монэ туж вала, быгатэмезъя котыр ласянь юрттыны тырше.

Ольга Корепанова