Бусыын мылкыд эктэ

Шаерысьтымы 338 сюрс гектар вылын юос шепасько. Вань хозяйствоосты азьпалтыса, уборкае нырысь ик потӥзы Вотка ёросысь «Пихтовка» хозяйствоысь механизаторъёс. Гектарлы быдэ 30-34 центнер урожай басьто.

Вотка ёросысь «Пихтовка» хозяйствоысь Геннадий Макаров пизэ комбайнёрлэн уженыз тодматэ.

Туспуктӥз Елена Сараматова

Нырысетӥ урожаез калтыны оскизы 6-тӥ арзэ комбайнёр луыса ужась Геннадий Макаровлы. 7-тӥ-13-тӥ июле со 120 гектар вылысь 387 тонна ю тысь кутсаз ни. Уж йылэмъя, бордаз та нуналъёсы Николай Никитин итӥськиз. Мукет бусыос но кисьманы ӧдъязы ке, эшшо 4 комбайнёръёс кутсаськыны потозы. Хозяйствоысь валтӥсь агроном Олег Широбоков пусъемъя, нырысь кизем бусыоссы чебересь. Вазь вуись «Неван» выжыысь йыды окытлы ӧз сётскы. Котьма ке но, ыштонъёс вань: азьвыл аръёсы йыдылэсь гектарлы быдэ 50 центнер урожай басьто вал, туэ 30 вылын гинэ люкаське. Нош кыӵеесь луозы чабей бусыос — возьматоз ни уборка. Вань люкам урожайзы али чорыг сюдыны кошке — чебересь мед будозы шуыса, нуналаз 60 тонна кулэ. Складъёссэс но тырмытыны кутскизы ни.

— Урожай умой ке, жадёнэз но валаны уг луы, — шепаськись бусыосты яратӥсь синмын учкыса, вера егит комбайнёр Геннадий Юрьевич. — Начар ке, комбайн но мылкыдтэк кадь ужа: кужымез бадӟым, нош кутсамез рос-прос уг луы. Таӵе ӟеч комбайнэн мон но ужасал, шуо куд-огез. Бортовой компьютер, кондиционер ужа. Майбыр. Но сак кариськытэк уг луы. Ялан бусыосты учкиськод, жатка улэ номыр медам сюры шуыса. Одӥг грамм но урожаез, ӟеч куазез юнме медад ышты кадь. Соин вазь ӵукна бусые вуиськод, котыр ваньзэ учкиськод, мае кулэ, сое вӧяськод но — сюрес вылэ. Ужамед уг поты ке, эн ужа, нош кутскид ке, уждэ рос-прос быдэсты — таӵе веранъя улӥсько.

Геннадий Макаровез чакланы бусые дырын-дырын вуылэ 5 аресъем Женя пиез. Техникаен али ик тунсыкъяське. Кабинае но пырыса утча. Штурвал солы уг оско на, но бусыын атаез вӧзын солэсь шудоез ӧвӧл. Кин тодэ, оло, вуоно комбайнер будэ.

— Кыкетӥ арзэ «юрт­тӥське» ни, — экезэ тыбыраз топ-топ вешаса, вазе Геннадий Юрьевич. — Пиме техникаез валаны одно дышето. Пичиезлы, Илюшалы, 1 арес, сое но сьӧрам кыско. Пиосмуртъёс будо ук. Мон ачим но пичи дырысеным весь атай сьӧры бусые ветлэмын. Со комбайнёр но, тракторист но вал, бӧрысь чорыг вордонъя бригадаын ужаз, отысен ик пенсие потӥз. Но ӵапак со пыӵатӥз музъемез яратон. Школаез быдтэме дырысен совхозын ужасько. Нефтяниклы дышетски вал, мувӧй поттон удысэ ужаны ӧтьылӥзы. Но со мылкыдыя ӧвӧл. Мынам нянь будэтэме но утялтэме потэ. Бусые потӥськод ке, сюлэм ик эктэ. Толалтэ киосы музъемлэсь мӧзмо. Муосты гажан мылкыд агаелы но выжемын — Александр Макаров хозяйствоын валтӥсь инженер луыса ужа.

Геннадий Макаров тодон-валанзэ ялан будэтэ. Алигес йылпумъяз Ижысь гурт удысъя академиез, инженер-механиклэсь дипломзэ басьтӥз. Нырысь-валысь семьяяз ӝожомо вал, ялан уж дорысьтыз уг ваньмылы шуыса. Но табере дышизы ни. Сӥзьылозь маза уз луы, урожай гинэ медло, шуэ Геннадий Макаров.

Елена Сараматова