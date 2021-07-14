Библиотекаын — робот

Сюмси ёросысь Кильмезь черкогурт библиотекаын лыдӟиськисьёсты табере пумита робот.

Туспуктэм: udmurt.ru

Библиотека выльдӥське «Культура» нацпроект чотын — туннэ нуналлы отын тупатъян ужъёс ортчытэмын, басьтэмын выль мебель, компьютеръёс, телевизоръёс, 3D ручкаос, конструкторъёс но трос мукет техника. Шӧдскымон узырмиз библиотекалэн фондэз но — ӝажыосы вуизы 1 но ӝыны сюрс ӵыжак выль книгаос. Асьсэос библиотекарьёс уката паймемын выль юрттӥсьсылы — роботлы. Со экскурсиос, презентациос ортчытъя, туспуктэмъёс, видеоос лэсьтылэ. Нош макем тунсыко со потэ нылпиослы! Солы луыса, библиотекае ветлӥсьёс уката йылыны, ӧдъязы.

Элина Кумачёва