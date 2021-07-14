Библиотекаын — робот

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 14 июля, 2021 12:23
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93

Related Articles

Сюмси ёросысь Кильмезь черкогурт библиотекаын лыдӟиськисьёсты табере пумита робот.

Туспуктэм: udmurt.ru

Библиотека выльдӥське «Культура» нацпроект чотын — туннэ нуналлы отын тупатъян ужъёс ортчытэмын, басьтэмын выль мебель, компьютеръёс, телевизоръёс, 3D ручкаос, конструкторъёс но трос мукет техника. Шӧдскымон узырмиз библиотекалэн фондэз но — ӝажыосы вуизы 1 но ӝыны сюрс ӵыжак выль книгаос. Асьсэос библиотекарьёс уката паймемын выль юрттӥсьсылы — роботлы. Со экскурсиос, презентациос ортчытъя, туспуктэмъёс, видеоос лэсьтылэ. Нош макем тунсыко со потэ нылпиослы! Солы луыса, библиотекае ветлӥсьёс уката йылыны, ӧдъязы.

Элина Кумачёва

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 14 июля, 2021 12:23
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<