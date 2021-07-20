Бускелелы ушъяськоно кариськи:

— Бакчаямы емышмы туж удалтӥз. Табере паймиськом ини, кытчы сое ваньзэ интыяно. Базарын вуз карыны дышемын ӧвӧл.

— Шедьтэм мар сярысь сюлмаськыны! — чабкиськыса ик шуиз бускеле. — Бадӟым пияла бутыле емышъёсыдлэсь настойка пукты. Ӵоктэт интые медицинской перчатка нуйты. Мон котькуд ар озьы лэсьтӥсько. Перчатка ӝутӥське ке, иське, чырса. Лэзиськиз ке, вина юыны дась. Эскеры ай, уд жаля!

— Бутыль нош кытысь шедьтом ай? — юасько.

— Базарын табере котьма вань, — шуэ бускеле. — Вить но, дас но, кызь но литръем бутыльёс вузало.

Бызьыса сямен бакчаям потӥ. Кисьмам эмезез но сутэрез тапыр! бичасько ук! Кышное паймыса юа:

— Мар тон, Ванька, сокем тыршись луид ай?

— Жаль потэ, емышъёсмы куашканы кутскиллям ни.

— Озьы, озьы, бича ойдо, — шумпотӥз Мание.

Нош юон ласянь пӧрасе туж чурыт. Шӧмаськем дыръям сямы лякыт ке но, Маниелэн кудӟемме адӟемез ик уг луы, ӟазег сямен шиетыны кутске.

Тупаны но кулэ ук: емыш бичан нуналам кышно бускель гуртэ нылмы доры нуны утьыны дасяське вылэм.

— Ойдо, Ванька, монэ машинаен келя. Нош бичам емыштэ морозильнике тыр, — вазиз Мание.

Кышноме бускель гуртэ шумпотыса келяй. Бертон сяменым базаре кожи, бутыль но, перчаткаос но шедьтӥ.

Гуртэ вуыса, бичам емышме бутыле тыри, вуэн тырмытӥ, сакыр ватсай, ӧжытак маял понӥ. Таиз сярысь бускеле тодон-валан сётӥз — настойка ӝоггес чырсалоз, градусэз но ӝутӥськоз, пе. Кышнолэсь ватыса, бутыльме валес улэ интыяй.

Ӵуказеяз пӧрасе доре бертӥз. Ӝыт кӧлыны выдӥм но, Мание котьку сямен борддор пала выдӥз, мон — вӧзаз. Шӧдтэк шорысь Мание, чир! кеськыса, шобрет улысь потӥз.

— Ванька! Кин ке бадӟым киын маялля монэ. Тылэз ӝуаты! Ӝоггес, шуисько! Мар сыӵе гызмыльтӥськод!

— Мар ке вӧтад луоз, — буйгатӥсько кузпалме небыт куараен. Валес но борддор вискытӥ мычиськем перчаткаез пумен пыдлогес донгисько. — Тани ук номыр ӧвӧл. Ойдо, иське, мон борддор пала карисько.

— Кыӵе уйвӧт?! Монэ шузи кожаськод шат?! Огнадэ 1 уйлы но кельтыны уг луы, корка дэймонъёс пыро, — юр-яр каре пӧрасе.

Озьы ватосме шараяно луи. Ӵуказеяз ик емышен но сакырен сурет парсь тусе кисьтӥськиз. Нош буш бутыльме бускельлы кузьмай. Кин тодэ, оло, сӥзьыл пал ческыт винаен куноялоз ай.

Алексей Трубачев