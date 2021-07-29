Ачиз ик агроном, ачиз ик тракторист

Эгра ёросысь Гыбдам Шорни гуртын вордӥськем но будэм Людмила Погорелкина пичиысен гурт ужлы дышемын — городэ кошкоз шуыса, малпаназ ик ноку ӧй вал.

Людмила Погорелкина 3-тӥ арзэ агроном луыса ужа

Школаез йылпумъямез бере Людмила Сарапулысь техникуме пыриз, агроном луоз шуыса.

Тодон-валанэныз паймытӥз. Гуртын ужаны мылкыдъёссэ адӟыса, Глазов ёросысь «Коро-

тай» СПК-лэн директорез Игорь Шудегов сое студент дыръяз ик ас дораз ӧтиз.

— Малы эскеронтэм, малпай, — вера Люда. — Котькытын бусыос, котькытын адямиос, астэ гинэ ӟеч возьматыны мед быгатод, тынэсьтыд пайдаез мед луоз, возьытэ медад усьы. Нырысетӥ кизёнме куалекъяй ик, пӧрмыто-а шуыса. Шудон уж ӧвӧл ук со. Тон шоры оскыса учко. Но урожай люкамы. Мукет тулысаз валай: бусые кидыс куштыку, котьку сюлмаськоно вылэм.

Табере Людмила 3 ар ни «Коротай» СПК-ын валтӥсь агрономлэсь ужзэ быдэсъя. Кизён ужъёсты ӟеч быдэстэмзы понна ёрос хозяйствозэс арлы быдэ устоосыз радэ поттэ.

Куреггуртэ Людмила огназ ӧз выжыяськы — Вавож ёросысь туганзэ но вайиз, со шофёре интыяськиз. Куреггуртын сюан шудӥзы, корка басьтӥзы. Табере татысь нокытчы но ум кошке, шуо. Куреггуртын егит семьялы ваньмыз вань: туала культурая юртын пӧртэм кружокъёс, мастер-классъёс ортчытъяло, школа Россиысь устоосыз 500 дышетон организациос пӧлы пыре.

— Куреггуртын калык капчи мылкыдо, — веранзэ азинтэ Людмила Погорелкина.

— Котькыӵе юанэн вазиськы — котьку юрттозы. Монэ но асьсэлэн каро ни. Аслым но коротай бусыос аслам кадь пото ни.

Туэ куазь тани уг кельшы. Бен, лымшор ёросъёсын кадь секыт ӧвӧл. Пудо сиён тырмыт дасямы. Но зерновойёс лябесь — зор ӧз тырмы. Алигес шаерамы ЧС (шуэрес учыр) ялӥзы, бусыос сутскемын шуыса. Но ми асьмелы гинэ оскиськомы. 2019-тӥ арын но урожай быриз, кӧня документъёсын бызьылӥмы, озьы ик компенсация басьтыны ӧм быгатэ. Соин ик котькуд кизем гектар понна асьме кужымен нюръяськиськомы.

Нунал вордӥськиз ке, сютэм ум кыле ай. Бусыосты эскерем сяна, Людмила трактор сьӧры но пуксьыны вуттӥське. Гракын гужем ортчем Гурт шудонъёсын, тракторист нылкышноос пӧлын ӵошатскыса, со азвесь медаль утӥз. Глазов ёросын со огназ нылкышно тракторист луэ.

— Сарапулысь техникумын дышетскыкум ик, техника шоры учкылыны кутски, — вера 23 аресъем специалист. — Агрономлы со туж кулэ: механизаторед бусые ӧз поты ке, ачид котькинэ воштыны быгатод. Озьы мон трактористэ но дышетсконо кариськи на, нош нылъёсы-эшъёсы — сяська будэтӥсе. Нырысь серекъяллязы. Но мон кылэм-адӟем ӧй кары.

Право басьтэме сярысь кивалтӥсьмы Игорь Владимирович тодытэк ӧз кыльы. Силос дасяку, трактористэз Гурт шудонъёсы ыстытозь, агрономез келяло, шуиз.

Тракторен ӵошатскем сяна, бызьылӥ, отжимание лэсьтӥ на. Пӧрмиз. Командаме возьытэ ӧй уськыты шуыса, шумпотӥсько. Табере вуоно тулыс тракторен биатлонэ дасяськы, шуэ кивалтӥсьмы, зарни медальтэк, пе, эн берты. Уборка быриз ке, кизёнмес йылпумъямы ке, дасяськоно луоз.

Елена Сараматова