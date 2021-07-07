Атай вӧзын будыны ӧз кылды

Кызьы улӥзы Максим Прокопьевлэн пиналъёсыз

Шор кун архивын утиське Удмуртиысь Обисполкомлэн фондысьтыз 213 номеро дело. Отчы пыремын пӧртэм адямиослэн куриськонъёссы. Соос пӧлын — Максим Прокопьевлэн пиналъёсызлэн заявленизы.

Максим Прокопьев семьяеныз. 1916-тӥ ар

Ӝожтӥськон

М. Прокопьев — удмурт кунлыкез кылдытӥсьёс пӧ­лысь огез — 1919-тӥ арын ас мылкыд каремезъя кошкиз Горд Армие но со аре ик 30-тӥ инвожое быриз Кунгур кар вӧзын. Пиналъёсызлэн Областной исполнительной комитетэ вазиськонысьтызы тодыны луэ, кызьы Евгения Васильевна кышноез, Геннадий (вордскемын 1906-тӥ арын) но Людмила (вордскемын 1907-тӥ арын) нылпиосыз азьланяз улӥзы.

Заявление гожтэмын, М. Прокопьевлэн быремез дырысен 6 ар ортчыса, 1925-тӥ арын 23-тӥ толшоре. Соку Геннадий но Людмила дышетско вал Вятской губерниысь Малмыж уездысь (али Киров улос, Малмыж ёрос) Савалиысь гурт удысъя техникумын. Куриськонын гожтэмын:

«В 1919 году лишившись отца, мы находимся на иждивении матери — школьной работницы не имея земли и даже домашнего хозяйства она на своё учительское жалованье обучает и нас, что слишком для нея обременительно. Мы, обучаясь в с/х Савальском техникуме Малмыжского уезда, кроме общежития ничем не пользуемся, в следствие чего находимся в настоящее время в самом неблагоприятном положении в материальном отношении. Вспомнив последние слова отца, сказанные пред отъездом на фронт: «если я положу голову на поле битвы, не унывайте, мои дети, мои братья-вотяки вас не оставят», и вот мы в трудный момент для нас обращаемся к Ижевскому Вотскому Оластному Исполкому оказать нам денежное пособие в форме ежемесячной стипендии, если это не возможно, то хотя бы выдать единовременное пособие в том размере, как Обисполком может ссудить, входя в наше положение. Обращаясь с этой большой просьбой, мы надеемся, что Обисполком откликнетнется на наш голос и не замедлит протянуть нам руку помощи». (Орфографиез но пунктуациез тупатымтэ.)

Ас вакытаз Аркадий Клабуков писатель М. Прокопьев сярысь материал бичаз. Озьы 1950-тӥ аръёслэн кутсконазы со тодматскиз Евгения Васильевна Прокопьеваен. Гожтэтъёс пыр А. Клабуков юалляськиз

М. Прокопьевлэн улонэз сярысь. 1978-тӥ арын Евгения Васильевналэн 4 гожтэтэз печатламын вал «Молот» журналлэн 12-тӥ номераз. Огаз гожтэтын со вера, пиналъёсыз сельхозтехникумын дышетскыку, улонзы туж секыт вал шуыса. Соин ик со дэмлам Геня пиезлы Удмуртилэн кивалтэтэзлэсь юрттэт курыны.

Юрттэт

Кызьы юрттоно М. Прокопьевлэн семьяезлы? Та юанэз эскерон вылысь Вотской Обисполком кенешиз 1925-тӥ арын 24-тӥ тулыспалэ но 13-тӥ южтолэзе. Нырысе­тӥ заседанилэн кутсконаз Обисполкомлэн председателез И. Наговицын вераз, М. Прокопьев удмуртъёслэн кунлык басьтон понна движенизылэн «нырысетӥ пионерез» вал шуыса. Озьы ик со ватсаз: Колчаклэн наступлениез кутскем бере М. Прокопьев Горд Армиын ожмаськиз но быриз герой сямен, оскиз, рабоче-крестьянской власть солэн семьяезлы одно ик юрттоз шуыса.

М. Прокопьевлэсь революция но удмурт калык понна трос лэсьтэмзэ лыдэ басьтыса, Обисполком соглаш кариськиз семьяезлы пенсия тырыны. Озьы ик дэмламын вал юрттыны нылпиосызлы вылӥ образование басьтыны, куд-ог стипендиослы но культурая юртъёслы М. Прокопьевлэсь нимзэ сётыны.

Ӝоген Обис­полкомлэн секретарез Кибардин эш ыстӥз Геннадий Про­копьев­лы Вот­с­кой Обисполкомлэсь постановленизэ. М. Прокопьевлэн семьяезлы юнматэмын вал толэзьлы быдэ сётӥськись 88 манетъем пенсия. Соин ик Кибардин эш куриз Геннадиез анаезлэсь адрессэ гожтыны, солы почта пыр коньдон келян вылысь. Евгения Васильевналэн тодэ ваемезъя, та коньдон соослы туж юрттӥз. Солы луыса пиналъёсыз институтын дышетскизы. Синъёсыз урод адӟыны кутскемен но сюлмыз лябӟемен, кышномурт 1932-тӥ арын школаысь кошконо луиз. Пусйыны кулэ, пенсия тыриськиз бӧрысь но. Кылсярысь, 1952-тӥ арын Евгения Васильевна басьтэ вал 100 манет но хлебной надбавка нимаськись 160 манет.

Ципья

Савалиысь техникумез йылпумъяса, Людмила но Геннадий анаенызы ӵош ужазы Малмыж уездысь (али Татарстан, Балтаси ёрос) Ципья черкогуртысь школаын. Отын ортчытэм аръёссы тужгес шудоесь вал (Прокопьевъёслэн улонысьтызы тросэз учыръёс тодмо луизы Василий Николаевич Спиридоновлы луыса. Нырья черкогурт вӧзысь кыдёкын вордскемын ӧвӧл бере, со ас вакытаз Прокопьевъёслэсь выжызэс эскериз, 1990-тӥ аръёслэн кутсконазы Людмила Максимовнаен пумиськылӥз. Та статьяысь куд-ог интыос, В. Спиридоновлэн верамъёсыз вылэ пыкъяськыса, гожтэмын.) Ӵапак со дыре ик, Можгаысь педтехникумез йылпумъяса, Ципьяла ужаны лыктӥз Николай Чакмин. Бӧрысь со луиз Татарстанысь Балтаси ёросысь «Азьлане» газетлэн нырысетӥ редакторез. Людмила Максимовна тодаз вайылӥз: егит чебер пияш яраз анаезлы. Со ик нодъяз нылзэ Н. Чакминлы бызьыны. Со Людмилалы уг яра вал ке но, нылмурт соглаш кариськиз. Вашкала сям-йылолъя Людмилаез лушказы. Казаньысь пединститутын дышетскыкуз, Людмила Чакмина секытэн луиз. Но нокин со сярысь ӧз тоды. Ӵош дышетскем эшъёсыз но ӧз синйылтэ. Огпол толалтэ Ципьяла бертэмез бере Людмилалы секыт луиз. Со сьӧросэ потӥз, нуныезлэсь вордскыны куриськемзэ валатэк. Нылыз вордӥськиз, но со 3 толэзь сяна ӧз улы. Тыосыз воспаление луыса, кулӥз. Бӧрысь Николай Чакмин но кытчы ке ышиз.

Геннадий

Геннадий Максимович Ленинградысь агропединститутэз быдтӥз. Татарстанысь Кукмор ёросысь Нырьяысь шаерчи Михаил Степанов эскериз Прокопьевьёслэн семьязылэсь улон сюрессэс. 1989-тӥ арын потэм статьяяз со гожтӥз, Геннадий институт бере Асанысь гурт удысъя техникумын ужаны кутскиз шуыса. Но али техникумлэн архивысьтыз со сярысь документъёс ӧз шеде.

1930-тӥ аръёслэн пумазы Геннадий бертылӥз атаезлэн вордӥськем гуртаз — Нырьяла. Отын со кышно басьтӥз ӟуч семьяысь нылэз — Анна Аввакумоваез. Геннадий 13 ареслы бадӟым вал. Кыкназы но мӧйымытозязы ужазы Алнаш ёросысь Туймыйыл гуртын дышетӥсь луыса.

Геннадий Максимович Прокопьев

Али соослэн дышетэм пиналъёссы 80 аресэз ортчизы ини. Соослэн тодэ ваемзыя, Прокопьевъёс гуртазы ужазы Быдӟым ож дыръя. Геннадий Максимович нуиз математикаез, нош Анна Ивановна — ӟуч кылэз. Огез дышетскисьсы — Анастасия Никитична Борисова — математикаен дышетӥсь луиз. Со али ке но тодэ ай, Геннадий Максимовичлэн кыӵе чебер почеркез вал. Зэмзэ но, Обисполкоме келям куриськон ӝикыт но валамон гожтэмын.

Геннадий Максимович вералляз пиналъёслы улонэз сярысь. Вунонтэм кылиз висьыны кутскемез сярысь верамез. Со учыр луэм, оло М. Прокопьевез царской полиция утчаку, оло Октябрьской революция бере, куке

М. Прокопьевлэн куанеръёслэсь комитетъёссэс (комбедъёсты) кылдытыны выремезлы йыркуръяськыса, семьяез вылэ винтовкаосын омырскизы байёс но муллаос. Но ӵапак со вакытэ атайзы

М. Прокопьев дораз вылымтэ. Солэсь кытынзэ тодон вылысь Геня пизэ пуктӥзы борддор доры но шораз ыбылыны кутскизы. Сое ӧз ыбе ке но, зол кышкатӥзы. Соин йырин Геннадий Максимович кулыса усьылыны кутскиз. Та висёнэн со улытозяз курадӟиз.

Анастасия Борисова дышетсконзэ йылпумъямез бере вордӥськем палъёсаз 1958-тӥ арын бертӥз. Соку Геннадий Максимович школаын уг ужа ни вал. Кӧня ке дыр ортчыса, кышноез Анна Ивановна но пенсие потӥз. Анастасия Борисовалэн верамезъя, Геннадий Максимович кулэм бере кышноез Туймыйылысь Можгала кошкиз.

Озьы ке но гуртоослэн тодэ ваёнъёссы но документъёсысь лыдпусъёс ог-огенызы уггес тупало. Алнаш ёрослэн архиваз утиськись Туймыйыллэн похозяйственной книгаосыз пӧлын Геннадий но Анна Прокопьевъёслэн хозяйствозы гожтэмын 1949-тӥ-1951-тӥ аръёс понна книгаын гинэ. Солэсь азьвыл но берло кылдытэм книгаосын соос сярысь номыр гожтэмын ӧвӧл. Тодмо: Прокопьевъёс 1 уморто муш возизы, картофка будэтӥзы, нокыӵе пудо-живот ӧз вордэ, школаын ужазы. Пиналъёссы ӧй вал.

Нош Михаил Степановлэн эскеремезъя, Геннадий Максимович 1964-тӥ арын, Асанысь школаын ужакуз, пе, туберкулёзэн висьыса кулӥз.

Евгения Васильевна Людмила нылыныз

Людмила

Людмила Максимовна кыкетӥзэ бызиз. Солэн 2 нылъёсыз вордскизы — Галина но Роза (атай нимзы пӧртэм). Евгения Васильевна Прокопьева соосын ӵош улӥз. Людмила Максимовна пӧртэм школаосын ужаз.

Михаил Степанов гожтэ, 1941-тӥ арысен Людмила Максимовна Киров улосысь Савалиысь школалэн директорез вал, 1951-тӥ-1964-тӥ аръёсы Киров улосысь Красная Поляна черкогуртысь школаын пиналъёсты химиен но биологиен дышетӥз, пришкольной участокен заведовать кариз. Пенсие потэмез бере со пенсионеръёслэн огазеяськонзылэн ужаз пыриськылӥз. Умой дышетэмез но общественной уже мылысь-кыдысь пыриськемез понна сое Калыкез дышетонъя министерство пӧртэм наградаосын данъяз. Жаляса верано, пыр-почгес информация шедьтыны ӧз луы. Со дырысен трос ар ортчемын бере, личной делоос ӧвӧл ни. 1966-тӥ арысен Людмила Максимовна Ижкаре нылъёсыз доры улыны

выжиз, пересь анайзэ но нуныкайёссэ утиз.

1975-тӥ яке 1976-тӥ арын толалтэ Прокопьевъёс доры куное ветлӥз Киров улосысь Вятские Поляныысь ӵыжы-выжызы Людмила Григорьевна Купкина. Со соку 5-тӥ классын дышетске вал ай.

— Мон Ижкаре Михаил Степанов сьӧры мынӥ, — вера Людмила Григорьевна. — Со монэ вайиз Прокопьевъёс доры, нош ачиз кыӵе ке ужъёссэ лэсьтыны кошкиз. Мон соку ӟуч кылэз умой-умой ик уг тодӥськы вал ай. Соин ик куноын рос-прос ӧй вераськы но ӧй юалляськы. Но монэ туж шуныт пумитазы. Евгения Васильевна улэп вал ай. Синмыз уг адӟы ни вал. Соос Людмила Максимовнаен туж лякытэсь, небыт сямо адямиос мыным потӥзы. Розазы соку нылпи садын ужа вал. Солэн Сергей пиез но отчы ик ветлэ вал. Ми соин ӵош азбаразы гурезь йылысь нискыламы.

1978-тӥ арын тулыс кулӥз 88 аресъем Евгения Васильевна. Ӟеч ужамез понна солы сётэмын вал Удмурт АССР-ысь дано дышетӥсь ним.

Ижкаре вуэм Прокопьевъёсын кусып возизы удмурт гожъяськисьёс но журналистъёс. Кылсярысь, соосын тодмо вал «Советской Удмуртиысь» журналист Леонид Фёдоров. Со нылкышноослы ивортэм,

М. Прокопьевлэн вордӥсь­кем дырысеныз 100 ар тырмонлы сӥзем ӝыт ортчоз шуыса. Со вал нырысетӥ сыӵе бадӟым ужрад, кудзэ радъяз Удмуртиысь Писательёслэн огазеяськонзы 1984-тӥ арын. Отчы ветлӥзы

М. Прокопьевлэн нуныкайёсыз Роза Дрягина но Галина Савенкова, Максим правнукез. Максим соку 6-тӥ яке 7-тӥ классын дышетске вал, буре ваён ӝытын кылбур лыдӟиз. Г. Савенкова вераз, соослэн фамилиоссы пӧртэмесь луизы ке но, соос ваньзы Прокопьевъёс, ваньзы одӥг выжыысь.

1989-тӥ арын Кукморе, М. Прокопьевлэн вордӥське­мез дырысен 105 ар тырмонлы сӥзем ужрадэ, внучкаез Р. Дрягина огназ ветлӥз ни. Отын со куд-ог ӵыжы-выжыосыныз тодматскиз. Огез — Леонид Николаевич Прокопьев — тодаз вае: вераськыкузы Роза ӝожтӥськиз, квартиразы урод, начар уло шуыса. Ӟоскыт квартираын соос 3 кузя улӥзы — Людмила Максимовна, Роза нылыз но Сергей внукез.

М. Прокопьевлэн огез правнукез

Максим Прокопьевлэн внучкаез — Розя Дрягина — Кукморын песятаез сярысь маде. 1989-тӥ ар.

Людмила Прокопьевалэн классэз

1990-тӥ аръёслэн кутсконазы Людмила Максимовналы юрттон вылысь журналист Леонид Фёдоров дэмлаз «Советской Удмуртиысь» журналистлы Римма Лаптевалы статья гожтыны. Римма Серафимовна тодаз вае, Прокопьевъёслэн улон условиоссы зэмзэ но секытэсь вал: ӟоскыт, кырсь, тараканъёс бызьыло. Людмила Максимовналэн Роза нылыз педиатрлы дышетскемын вал, но соку магазинын выж миськись луыса ужаз. Сергей внукез студент вал. Марлэсь ке возьдаськыса кадь, со пал кыл но ӧз вера. Людмила Максимовналэн синъёсыз уг адӟо ни вал. Но йырсазез сураськемын ӧй вал. Улонлы ӧз ӝожтӥськы, вераз гинэ, атай вӧзын будыны ӧз кылды шуыса.

Статья потэм бере Людмила Максимовнаез интыязы Ижкарысь Холмогоров ульчаысь пересьёслэн юртазы, отын сое чакласа возизы. Соку солы 80 ареслэсь ятыр вал ни.

Людмила Максимовналэн 2-тӥ нылыз Галя юристлы дышетскиз. Солэн Максим но Света пиналъёсыз вордскизы. Михаил Степановлэн эскеремезъя, 1980-тӥ аръёслэн пумазы Галина Ижкарын пиналъёсын ужаз.

Жаляса верано, М. Прокопьевлэн ӵыжы-выжыосызлэн улон-вылоназы туж трос юан пусъёс на. Ӧвӧл тодмо, кыӵе арын кулӥз Людмила Максимовна, кызьы солэн нылъёсызлэн но нуныкайёсызлэн улонзы азьлантӥськиз. Азьвыл адрессыя соос 15 яке солэсь ятыр ар уг уло ни. Осконо гинэ на: удмурт калыклэн дано пиезлэн выжыез пушъе но ӟеч ужъёс лэсьтэ.

Валентина Семёнова