Арлыдыз шоры уг учкы

Дэбес ёросысь Тольён гуртысь Людмила Васильева эмъян удысын ог 40 ар пала тырше ни. Та дыре Тольён но Чепык гуртъёсын улӥсьёслэсь тазалыксэс эскере.

Фельдшер Людмила Васильева ужзэ ӟеч быдэсъя

Туспуктӥз Максим Егоров

Тольёнэ вуылон нуналамы гуртысь ФАП-е пырась-потасьёс трос вал, угось медпункт азьын бадӟым машина сылӥз. Со, пе, Балезино ёрос больницаысь передвижной мобильной комплекс — гуртысь нылкышноосты маммографен эскеризы.

— Таӵе комплексъёс ми доры ӵем уг ветло. Гуртысь 20 мурт маммографиез ортчыны кулэ вал, ваньзы вуылӥзы, — шуэ Людмила Евгеньевна. — Гуртоос нялтас диспансеризация но ортчо. Анализъёс ӵуказеяз яке ӵуказе береяз дась луо, ёрос больницае мыныса уг вуиськы ке, Интернет пыр ысто. ФАП-ын компьютермы вань. Гуртоос эмъяськыны гинэ дорам уг ветло, ёрос больницаысь врачъёс доры но гожтыны куро. Озьы тӥни, пенсие потыса, котьмалы выльысь дышетсконо луиз на.

Тольён но Чепык гуртъёсын ог 300 адями улэ, 18 ареслэсь бадӟымъёс 220 пала люкасько. Вазен Людмила Васильева артысь Чепык гуртэ ачиз но ӵемысь ветлылэм. Машина вуэмез витьытэк, велик вылэ пуксёз но ширтоз вылэм. Нош эшшо вазьгес ай Чепык гуртын но пичи медпунктсы вылэм. Гуртысь фельдшер доры ӵемгес вазисько сюлэм но сэр висёнъёсын курадӟисьёс, берло дыре егитъёслэн, пе, вирзӥбетсы бадӟым луэ. Гуртысь кинлы ке маке луэ ке, дыр шоры учкытэк, калыклы нырысетӥ юрттэт сётыны дыртэ. Та вакытэ коркась корка пыраса ветлэ, гуртоосты коронавируслэсь прививка пуктыны курыса.

— Эмъян удысын ужасьёслы вазен ик прививка пуктӥзы ни, — шуэ Людмила Васильева. — Гуртын улӥсьёс пӧлысь ог 60 процентэзлы прививка пуктоно бере, калык пӧлын валэктон уж нуоно луэ. Монэ валало ке, шумпотӥсько, пумитъяськисьёсыз но лачак. Туннэ нуналлы ог 80 муртлы прививка пуктэмын ни.

Людмила Евгеньевналы 62 арес, туэ арзэ ужаса, мыдъят шутэтскыны малпа. Артысь гуртъёсын ужась фельдшеръёслы ӧжытак вожъяське но кадь, угось Варние но Лесагуртэ выль ФАП-ёс пуктэмын. Кемалась ик ӧвӧл вӧзаз ужась санитаркаез, арлыдын эшшо но бадӟымгес вылэм на, шутэтскыны потэм. Толалтэзэ со ик, пе, медпунктлэсь гурзэ но пуэн эстылэм, азбарысь лымызэ но мычем.

— Мон кошки ке, ужась гинэ мед шедёз вал, — ӵуказе нунал сярысь сюлмаське гуртысь фельдшер. — Егитъёсмылэн гуртэ кылемзы уг поты, ёрос центрлы матэгес яке городэ улыны кошко. Аресозь пиналъёсмы но гуртамы 2 кузя гинэ. Ярам коть, сюресмы асфальтэн шобыртэмын, ёрос центрлэсь но ог 12 иськемын гинэ улӥськомы. Оло, кин ке воштоз ик монэ.

Валентина Емельянова