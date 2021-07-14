Араз 30 пол ӵошатско!

Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши школаын физкультурая урокъёсты 35 арлэсь ятыр нуэ ни Фаина Бушмакина. Удмуртиысь дышетон удысысь дано ужась, нылпиосты визьнодам, мугорзэс кыдатыны юрттэм сяна, ачиз но пӧртэм ӵошатсконъёсы мыло-кыдо пыриське.

Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши школаысь дышетӥсь

Фаина Бушмакина 8-тӥ классысь пиосын.

Туспуктӥз Валентина Емельянова

Мукши школаын физкультурая урокъёсты 2 дышетӥсьёс нуо: Фаина Бушмакина (1-тӥ-6-тӥ но 8-тӥ классъ­ёсты) но Игорь Аввакумов. Куазь шулдыр дыръя нылпиос школа бордысь площадкаын бызьыло-тэтчало, нош нӧд куазен спортзалэ пыро. Секциос ортчыло на, кылсярысь, Фаина Трифоновна куасэн бызьылӥсьёсын тросгес выре.

— Ар куспын ог 30 пол ёрос ӵошатсконъёсы потаськомы, кылем дышетскон арын коронавирусэн сэрен ичигес вал, — шуэ Фаина Бушмакина. — Куасэн бызьылонъя ёрос вожвылъяськонъёсын школаысь командамы 3-тӥ-4-тӥ интыосын возиськиз. Ас вакытаз школаысьтымы Антон Тарасов, Полина Тронина но Екатерина Иванова ёрослэн сборной командаяз кутэмын вал. Берло аръёсы сыӵе сэзь бызьылӥсьёсмы ӧвӧл ни, оло, ми-а мылкыдзэс лӧпкытыны ум быга­тӥське? Ма, нылпиослэн лыд­зы но ичигес кылемын. Урокын волейболэн я баскетболэн 2 группалы люкиськыса шудоно ке, пӧлазы одно ик ачим но султоно луисько.

Фаина Трифоновна вань улонзэ Мукши школаын тырше. Со дыр ӵоже спортзаллэн котькыӵе дырыз вал, пе. Ужатозяз выж пулъёссэ гинэ 3-4 пол выльдӥллям ни. Кылем арын Мукши школаын бадӟым ремонт ортчытэмын вал, спортзалэз но выльдӥллям-тупатъяллям. Отын трослы югытгес луэм, со вакытэ ик шунытэз ичигес кылем. Кезьыт нуналъёсы бадӟым залын, пе, 6-8 градус гинэ шуныт возиське. Быдэс урок ӵоже бызьылэм-тэтчамзы бере но пиналъёс физкультураысь кынмыса кошкылӥллям. Озьы но пиналъёс туж ярато физкультурая урокъёсты, переменаос дыръя пичиез но, бадӟымез но спортзалэ кыстӥське.

Пиналъёслы котьку но адӟем карымон луо дышетӥсьёссы. Фаина Трифоновна шаерамы ортчылӥсь Гурт шудонъёсы 20 ар пала пыриськылэмын. 2005-тӥ арын толалтэ Глазов ёросысь Адам черкогуртын но 2009-тӥ арын гужем Вавож черкогуртын ортчем Гурт шудонъёсын полиатлонъя спортъя мастере кандидатлэсь куронзэ быдэстӥз. Со аръёсы ик спортын тужгес бадӟым вормонъёсыз но вал. Чемпион луыны одӥг пол гинэ удалтэм — 2008-тӥ арын Красногорскын ортчем тол шудонъёсын, нош мукет ӵошатсконъёсын ялан 6 кужмоосыз пӧлын возиськиз. Та вакытэ но мыло-кыдо пыриськылэ ёрос но элькун ӵошатсконъёсы.

Валентина Емельянова