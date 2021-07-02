Андрей Исаев: милям кунамы умой ужа меӵак демократия
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Кун думаысь депутат Андрей Исаев пусйиз, Президентэн Владимир Путинэн ортчытэм меӵак линия туж пайдаё вал шуыса, со возьматӥз, мар сюлмаськытэ асьме калыкмес.
— Милям кунамы туж умой ужа меӵак демократия, — вераз Андрей Исаев, — Россилэн котькуд сэрегысьтыз огшоры адями быгатэ Президентлы шонерак вазиськыны. Вуэм юанъёсты эскерем бере, вордӥсько выль законъёс, кун программаос. Кылсярысь, таяз радэ Президент шуиз, асьмелы школаосты но нылпи садъёсты тупатъянъя кун программа кулэ шуыса.
Андрей Исаев Удмуртилэсь адӟем карыны дэмла, угось асьме дорын кӧня ке ар ӵоже ини со выллем «Бадӟым ремонт» программа ужа.
Меӵак линия дыръя кредитъёсын герӟаськем шугъяськон но шараяськиз, тырон люкаськемын ке, счётысь вань коньдонэз басьтыны быгато, улыны копейка но уг кыльы.
— 29-тӥ инвожое Президент выль закон кутӥз, соя секыт югдуре шедем адямилэн картаяз улон минимумлэсь ӧжыт коньдон кыльыны кулэ ӧвӧл. Со понна судебной приставъёслы заявление гожтоно. Закон ужаны кутскоз 1-тӥ тулыспалысен (2022-тӥ ар), — вераз ӵектослэн авторез, Кун думаысь депутат Андрей Исаев.
УД
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