Алнашлэн тусыз воштӥське

Алнаш черкогуртлэн тусыз берло дыре зол воштӥське. Али татын, Ижын шор площадьын сямен, кӧс фонтанэн шутэтскон инты лэсьтӥське. Со Быдӟым Вормонлы сӥзем парклэн оглюкетэз луоз.

Алнашын лэсьтӥське Вормонлы сӥзем парк

Туспуктӥз Людмила Сурчакова

Кӧня ке ар талэсь азьло Алнаш черкогуртысь кивалтӥсьёс, мыло-кыдоос люкаськизы но кенешыса огкылэ вуизы: райцентрлэн шорсюлмыз уг адӟиськы, сое усьтон понна маке малпано. Озьы кӧня ке проектъёс кылдӥзы. Гуртоос дэмен бырйизы устооссэ — соос городысь улон-вылонэз умоятонлы сӥзем программае шедизы. Озьы кылем арын Быдӟым ожын быремъёслы сӥзем мемориал комплекссэс быдэсак выльдӥзы. Туэ май толэзе котырысьтыз паркез тазатӥзы, кенерез утялтӥзы но шутэтскон инты лэсьтон борды басьтӥськизы. Кӧс фонтан, ӟусъёс, беседкаос, брусчаткалэсь тротуаръёс лэсьтэмын ни.

— Ваньмыз малпамъя пӧрмиз ке, вуоно арня пумын кӧс фонтан ужаны кутскоз — ву но тыл кыскемын,— вера лэсьтӥськонъя бригадаен кивалтӥсь Геннадий Королёв. — Чыры-пыры ужъёсты вуттыны кылиз на. Лэсьтӥськон йылпумъяськиз ке, шутэтскон интыез машинаен мынон-ветлон сюреслэсь ватон но паркез шулдыртон понна туяос мерттомы на. Писпуос вужер но кылдытозы. Проект вань ке, ужаны каньыл. Материал тырмыт. Пӧсь куа­зен гинэ шуге вуылӥськиз. Шунды медам шуккы шуыса, вазь ӵукнаысен бер ӝытозь ужамы, пӧсь дыръя вис карыса. Ваньмы алнашъёс тыршиськомы. Куддыр 2 кузя, куддыр 15 кузя луиськомы — лэсьтӥськон бордысь потэ. Доразы каникулэ бертэм студентъёс но практикае курисько. Соос но табере вераны быгатозы: мынам но татын ки пытьые! Ачим Кузили гуртысь луисько. Семьяен шутэтскыны чебер интыосмы ёросамы ӧй вал на. Шумпотӥсько, черкогуртамы сыӵе парк кылдоз шуыса. Весь городъёслы уд вожъяськы ук.

Чебертӥськись парк вӧзтӥ кошкемзылы быдэ адямиос юаллясько — кыӵе-мар пӧрмиз ни, пе. Фонтанмы ку ужаны кутскоз шуыса, лэсьтӥськисьёсты но, ёрос администрациез но ялан ёрто. Нош ӝытъёсы татын али ик ӟус вылын шутэтскыса пукисьёс вань. Озьыен, выльдэм интыын калык толэн-гужемен уз бырылы.

Ёрослэн йырыз Алексей Семенов пусъемъя, Алнашлэн шораз выль тротуар сюресъёс лэсьтыны, котырзэ тылын югдытыны чакламын на. Райцентрлы одно ик удмурт шӧм пыӵатыны тыршомы, пе.

— Азьвыл черкогуртлэн шорыз сюбег но пеймыт вал. Фонтан лэсьтыса, паркез паськытатыса, синмыз ик усьтӥськиз кадь. Котыр вӧл-вӧл луиз. Но одӥг интыез гинэ умоятоно ӧвӧл — котыр ваньзэ выльдыны тыршоно. Сюресъёсты но вунэтоно ӧвӧл. Алнашысь ӵыпетэз сузяны но сое шутэтскыны ярамон карыны дыр вуиз. Вузэ лэзиськомы ни, куасьмиз ке, тупатъянъёс борды кутскомы. Плотиназэ туэ ӧд лэсьты ке, тулыс тудву нуыны быгатоз. Гидросооружениез ог 20 ар ӧм выльдылэ ни, — шуэ Алексей Викторович.

Елена Сараматова