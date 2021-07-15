Али ке но тэле мынысал…

Тэлетӥ поръян, писпуосты эскерон. Нюлэсэз утисьёс сяна, таӵе ужен выро вздымщикъёс, яке сир бичасьёс. Ува ёросысь Жужгес гуртын улӥсь Мария Герасимова 30 арлэсь ятыр сир бичаз.

Мария Герасимова

Сирез тазьы бичало

Мария Николаевна вордскиз Сьӧлта ёросысь Кельмовыр-Жикъя гуртын 1929-тӥ арын. 20 аресказ со бызиз Якшур-Бӧдья ёросысь Шундошур гуртысь (али быремын ини) Григорий Герасимовлы.

— Гришаен валчеяськеммы бере кутскимы пужымлэсь сирзэ (юрсирез) бичаны. Сое живица шуо, — вера Мария Николаевна. — Уксё потэ шуыса, ми колхозысь кошким но Красногорской химлесхозэ ужаны мынӥм. Ужмы дотово яраз.

Герасимовъёслы тэль висъязы. Сое юри мертало вал, отын сир бичаны тупась пужымъёс трос мед луозы шуыса. Сир бичасьёс кӧня ке дыр ӵоже отын ужало, собере соослы выль тэль висъяло. Озьы Герасимовъёс кутскизы ужаны Сьӧлта ёросысь Раменцы гуртын (быремын ни), бӧрысь выжизы со ёросысь ик Валамаз черкогуртэ. Нош пенсие потӥзы Ува ёросысь Жужгес гуртын. Мария Николаевна сир бичаз, нош картэз писпу сулэз кырылӥз, сир мед потоз шуыса.

— Пужым таза медло, — ужез сярысь веранзэ азьланьтэ Мария Николаевна. — Картэ солэсь сулзэ векчи гинэ ньылдылӥз. Собере резецен борозда («ус») лэсьяз. Бӧрысь банка (воронка) жугиськомы вал. Пужым зӧк ке, отчы 2 но, 3 но банка пуктыны луэ. Мон тырмем банкаысь сирез ведраям куръясько вал. Сое вышкые люкаллямы. Бочкаез тэле ик умой местае пуктылӥм. Азьло со понна землянка копало вал, со сирез зорлэсь мед утёз шуыса. Но ми ужаны кутскеммы бере ик сирез вышкые люкамы. Зор медаз шедьы шуыса, сое пытсаны луэ.

Вышкые 200 килограмм тэре. Со тырме ке, люкам сир дуре машина лыктэ вал. Мастер гожъя, кӧня килограмм сир октэмын. Отысь ик уждун потэ. Мария Николаевналэн тодэ ваемезъя, коньдон тырмыт тырылӥзы. Но сое «капчи уксё» уд нима.

Вздымщикъёс бичало пужымлэсь, кызлэсь, лыстэмпужымлэсь (лиственница), ньылпулэсь сирзэс. Пӧртэм писпуослэсь сирзэс законэн тупатэм дыр ӵоже бичаны луэ. Кылсярысь, тужгес кема яра бичаны пужымлэсь сирзэ — 15 ар котыр. Люкам сирлэсь потто эмъюм, скипидар, канифоль, сургуч. Соос кулэ луо бумажной, химической, электротехнической но мукет удысъёсын. Берло дыре вздымщикъёслэн лыдзы зол кулэсмиз. Али сир бичало на Россиын, Белоруссиын, Франциын, Испаниын, Португалиын, Китайын.

— Сир туж секыт. Сое бочка доры нуллыса, жадёно вал. Лумбыт тэль кузя ведраен ветлы ай кал-кал, — шуэ Мария Николаевна. — Пиналъёсмы но юрттӥськылӥзы. Соос чырткемесь ук, сирез усьтыр-табыр бичаллязы. Но куддыръя нунал но ӧз тырмылы вышкыез тырмытон понна.

Со сяна, Герасимовъёс бакча возизы но пудо-живот вордӥзы: скал, ыж, парсь, курег. Соосты ӵукна сюдыса, тэле кошко вал, нош отысь бертыса, нош ик пудо-животсэс утялтылӥзы. Озьы соос ужазы гуртын улӥсьёс понна тужгес кысык вакытэ — куартолэзьысен куарусёнозь. Угось шуныт дыръя сир кизер луэ но, сое бичаны пӧрме.

Толалтэ сёто вал мукет уж: кызлэсь сирзэ (коньысирез) бичаны. Вань мылкыд карись адямиосты люкаллязы но арнялы нуылӥзы со гуртэ, кытын трос кызъёс будо. Кыз бордысь кынмем сирез, пичи тӥрен кораса, мешоке тырылӥзы. Озьы ветлыса, огпол Мария Николаевна эшъёсыныз йыромыны шедем. Нокыӵе мукет шуг-секытъёсты, ачиз верамъя, со ӧз адӟылы.

– Жужгесын 4 сир бичась вал. Ми ӵошен ужамы. Оген тэльын шимес ук. Лосьёс тачыр каро, ветлыны кӧшкемано. Гондыръёсты верало вал, кионъёс но оградэ вал. Но пӧйшур пытьыосты сяна, нокинэ ӧй адӟылы. Ми но тапыр ветлӥськом, банкаосын шалтыр кариськомы вал. Соос асьсэос милесьтым кышкало вал, дыр. Кыйёсты но, оло, адӟытэк лёгаллямы. Мыным уже туж яра вал. Мон бичаськыны яратӥсько ук.

Пенсие потэмез бере Мария Николаевна эшшо 2 ар ужаз на. Собере тэлез коразы. 92 аресъем песянайлэн мылкыдыз али но басылмымтэ ай. Али ке но тэле сир бичаны мынысал, шуэ. Но тэль быриз.

Валентина СЕМЁНОВА