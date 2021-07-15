Адӟоз но лэсьтоз

Вавожын Гербер дыръя табань пыжисьёслы шокчыны маза ӧз сюры, пӧсь табань сиыны мылкыд карисьёс трос вал. Бия воршудлэн азбараз пӧраськиз Наталия Ложкина. Эшъёсыз лушкемен шуизы, со, пе, арнялы быдэ пыжиське, ческыт пӧраменыз ваньзэс куноятэ.

Наталия Ложкина

Наталия Васильевна улэ Бия гуртын анай-атаеныз но нылыныз ӵош, ужа школаын удмурт кылъя но литературая дышетӥсь луыса. Нош котькуд шутэтскон нуналъёсы куное бертыло агай-сузэръёсыз, соосты ческыт пыжиськемен куноятэ. Ложкинъёс ваньзы атай юртазы люкасько ке, 20-лэсь трос луо.

— Пичигес дыръямы ческыт пыжиськемен сюдо вал анаймы но пересь бабушмы, соослэсь мытэм ӟеч сямзэс табере мон азинтӥсько, — шуэ Наталия Ложкина. — Арнялы быдэ табань пыжисько — ыльняньзэ бадӟым ведрае котӥсько, яратӥсько на шаньги я чорыгнянь пыжыны. Гуртамы улӥсьёс тросэз бадӟым гурзэс сэрттӥзы ни, нош ми кесяны ум дыртӥське. Коркалэн шулдырез со бордын шуысал, вылаз ик, гурын пыжиськемлэн шӧмыз но туж ческыт луэ.

Ложкинъёс табанез пӧртэм пумо зыретэн сиё. Котьку но ӝӧк вылазы пукто пызен курегпузэн суралтэмзэ, озьы ик дасяло картошкалэсь но сугонлэсь зырет.

Берлозэ лэсьто кизер картошка пунемлэсь, отчы пырсатыса сугон ватсало. Пересьёссы будэто на вылэм ӟазег яке ӵӧж вӧй. Нош семьяысьтызы воргоронъёссылы одно ик кулэ, пе, сугонлэсь лэсьтэм зырет. Сузяса дасям 2-3 йыр сугонэз вӧш вылын нушыен небӟыто но тусьтые поно. Бӧрысь отчы быректӥсь пӧсь-пӧсь ву но шӧмызъя сылал ватсало, сурало. Озьы соос пӧсь табанез, пӧсь суретэ веттылыса, сиё.

Табань сяна, мильым я коко-баба пыжо. Коко-бабазэс лэсьто шаньги пӧрамлэсь кылем картошкаен. Сое курегпузэн шукко, йӧл но вӧй ватсало. Пыжо оладьиез сямен гур азьын. Ложкинъёслэн пиналъёссылэн яратоно сиёнзы — гур азьын пыжем картошка. Сое векчи юдо но вӧяса дасям таба вылын пырсато.

— Уд но оске, зэмос перепеч пыжыны алигес дыши, Пичи Пурга ёросысь кенмы возьматэм бере, — шуэ Наталия Васильевна. — Пичи дыръямы бабушъёсмы перепечез бырем гуре пыжыны пуктылӥзы, шаньгиез сямен. Нылы табере серекъя, татчыозь, пе, шонертэм перепечен сюдӥд. Зэм но, гур азьын пыжемез небытгес но ческытгес луэ вылэм.

Ложкинъёс перепеч ярато картошен яке губиен. Губилэсь пирожки но пыжо на: губиез пӧзьто, сӥль коран пыр потто яке векчи юдо но таба вылын пырсато, юдэм сугон но курегпуз ватсаса.

Валентина Емельянова