TikTok-е ӧс

Оштолэзь пумын Россиысь егитъёсын ужанъя агентстволэн вожвылъяськонэзлэн вормисьёсыз

тодмо луизы. «Куара» огазеяськонлэн «Удмурт тиктокерлэн школаез» проектэх грант утӥз!

Туспуктӥз М. Егоров

Проект дышетоз удмурт кылэз тодӥсь но удмурт лулчеберетэн тунсыкъяськись школьникъёсты TikTok канал нуыны.

Удмурт азьветлӥсьёслэн командазы вуылоз 5 ёросъёсысь школаосы, отын ортчылозы пӧртэм занятиос. Отчы ветлэм пиналъёс бӧрысь «Даур ТВ» интернет-телевиденилэн эфираз ӧтемын луозы. Со сяна, 30 тужгес усто ужъёслэн авторъёссы 3 нунал ӵоже дышетскозы «TikTok корка» практикум-интенсивын.

Грант утӥмы шуыса ивор туж ӝог вӧлмиз. «ВКонтакте» вотэс бамын утчаськыку, «Удмурт тиктокерлэн школаез» гожтӥськод ке, пӧртэм группаосысь 50-лэсь ятыр постъёс пото. Тросэзлы проект ӧз кельшы. Лэчыт комментарийёс вуыны ӧдъязы: юнме та ужен выриськоды, пе, наукалы сӥзем проект трослы пайдаёгес луысал камера азьын позыръяськонлэсь.

Лек комментарийёс чик уг куректыто. Котькуд адями пӧртэм сямен улэ, малпаське. Нош али TikTok — тужгес но тодмоез соцсеть. Отын эктонъёс гинэ ӧвӧл, видеоос пӧлын трос пайдаёез но! Соосты учкыса, кунгожсьӧр кылэз но дышетыны, литератураысь геройёсын тодматскыны, кыӵе ке улосвылысь улон сярысь тодыны луэ. Луэ йӧскалык контентэз адӟыны, кылсярысь, «Дневник удмурточки» каналэз.

Шумпотымон, покчиослэсь, мӧйыослэсь ӟеч комментарийёс но вуо шуыса. Та пичи ке но вормон ни.

Проект юрттоз дышетскисьёслы этника шӧмын видеоос лэсьтыны, асьсэдыз тунсыко удысын эскерыны. Нылпиос удмурт кылэз уже кутон понна эшшо одӥг амал шедьтозы.

«Удмурт тиктокерлэн школаез» ӧсъёссэ усьтоз куарусёнэ, но али ик ужмы трос ни. Матысь дыре проектлэсь логотипсэ кылдытом. Мон вӧзын кужмо команда. Соин, оскисько, милям одно ик ваньмыз пӧрмоз!

Татьяна Пудова