50 арлы сӥзён

Эгра ёросысь Сундур гуртысь Николай Ившин ас вакытаз службазэ ортчиз пограничной войскоосын. Хабаровск улосысь Спасская заставаысь одӥгаз частьын 3 удмуртъёс вал.

Эгра ёросысь Сундурысь азьвыл пограничникъёс

Туспуктэм басьтэмын Н. Ившинлэн архивысьтыз

— Школаме йылпумъяса, армилы мед яралом шуисько вал, туж синмаськыса учкылӥ пограничной войскоосын службазэс нуэм пиос шоры, — шуэ Николай Ившин. — Ёросын медкомиссиез ортчеме бере шумпотэменым Эграысен Сундурозь пырак бызьыса бертӥ. 1978-тӥ арын 13-тӥ октябре армие басьтӥзы, татысен но удалтӥз: пограничной войскоосы шеди. Дальний Востоке келязы, одӥг частьын 3 кузя удмуртъёс вал: мон но Вавож ёросысь Тыловыл черкогуртысь кыктоо пиос Виктор но Александр Овчинниковъёс. Мон ГАЗ но ЗИЛ машинаосыз нуллӥ, эшъёсы — БТР-ез. Службамы 2 ар вал ке, куиньнамы но 3 толэзьлы кемагес служить каримы.

Николай Ившин служить карем дырзэ шумпотыса тодаз вае, со пе, улонам тужгес шудо аръёс вал. Солдатъёс куспазы тупаса улӥллям, шаерысьтымы эшъёсыныз удмурт сямен вераськылэм. Автоматэзлэсь номерзэ туннэ но тодаз возе. Армиын службаме ӟеч нуэме понна пограничной войскоосысь отличник 2-тӥ степенё гадьпусэн.

Ӵош служить карем эшъёсыныз туннэ но кусып возе. Вавож ёросысь Виктор Владимировичен кемаласьгес адскылӥзы ни, нош Александр Владимировичен нырысьсэ, 40 ар ортчыса, кылем арня пумын пумиськизы. Эшъёс ог-огзэс соку ик тодмазы но служить карем аръёссэс тодазы вайизы.

Николай Ившин та вакытэ пожарной луыса ужа чугун сюрес вылын, нош сюлмыныз ялан пограничник. Лыдъям: вордскем гуртысьтыз 35 мурт пограничной войскоосын службазэ ортчем. Николай Анатольевич сюлмаськемен, 2018-тӥ арын гуртазы синпелен пуктэмын, котырзэ но асьсэос ик утялтыса возё. Туэ 28-тӥ куартолэзе синпелет дорысь музъеме капсула согизы. Отчы вуоно егитъёслы сӥзён гожтӥзы, 50 ар ортчыса, пе, мед поттозы но мед лыдӟозы. Николай Ившинлэн гуртазы пограничникъёслэсь клубзэс кылдытэмез потэ на.

Валентина Емельянова