Куное ӧтиз кырӟан

Алнаш ёросысь Кузьымгуртын Михаил Оськин крезьгурчиез данъязы

Инвожолэн кутсконаз Алнаш ёросысь Кузьымгуртын улӥсьёс трос куноосты пумитазы. Ӧтчаськемзылэн мугез одӥг: кырӟан гожъясьлы, Удмуртиысь культура удысысь дано ужасьлы, Алнаш ёрослэн Трокай Борисов нимо премиезлэн лауреатэзлы Михаил Оськинлы сӥзем «Вай кырӟалом-вералом» ёрос фестиваль ортчытӥзы.

«Вай кырӟалом» фестивале 13 колективъёс пыриськизы

9 пурты шыд но ӝук

Ужрадэз ортчытон интыез кузьымгуртъёс туж валаса бырйиллям: гурт вӧзын, татӥ ик Варӟи шур бызе, котыр веськрес писпуос. Фестивальлы шуыса, юри сцена ӝутӥллям. Куноослы кузь ӝӧк пуктӥллям, мыд-мыд палъёсаз — кузь ӟусъёс.

Чебер дӥсяськем кенакъёс лыктӥсь калыкез кырӟаса пумитало, вӧйын нянен кунояло, ӝӧк сьӧры пукто. Ӝӧк выл тыр пыжиськемъёс, шу кисаль, виртырем, зыретэн пӧсь табань…

— Ку ваньзэ пӧраса вуиды? — паймо куноос.

— Мылкыд ке вань, котьма карыса вуоно, — пальпото кузьымгуртъёс.

— Та ужрадэз ортчытыны быдэс гуртэн быдэс толэзь дасяським, — шуэ Кузьымгуртын улӥсь Зинаида Кузнецова. — Зол юрттӥськиз Азамат гурт поселение. Асьме гуртысь 2 магазинъёс сиён-юон висъязы. Гуртысьтымы Пётр Кузнецовлэн пилорамаез вань бере, сцена пуктыны пулъёс висъяз. Ачиз Михаил Алексеевич Оськин но сценаез пуктыны уксё сётӥз. Вань ӵыжы-выжыосыныз ӵош, бычкы но тӥр кутыса, ужаз. Калыкмы туж мыло-кыдо, вазиськы гинэ — котьма кароз.

Со вакытэ воргоронъёс шур дорын тылскиллям, пуртыосын шыд но ӝук пӧзьто.

— Песянай, учкы ай, сомында-а-а пуртыос! — чабкиське пичи ныл. — Одӥг, кык, куинь…

— Укмыс гинэ, — вазе воргорон.

— Укмыс гинэ-э-э! — уката но пайме нылаш.

Фестивале лыктӥсьёс тросгес но тросгес луо. Та­осыз Тылоысь «Эшъяськон» коллектив, соосыз — Усоысь «Айлетъ» ансамбль, вӧзазы сыло Байтэрекысь «Инвис», Улын Сыръезьысь «Берегиня», Асан техникумысь «Купанча», Кузёбайысь «Берекет»… Крезьгуро фестивале 13 коллективъёс вуизы!

— Алнаш ёросын улӥсько ке но, Кузьымгуртэ вуылэме ӧй вал на. Ӧтизы но, шумпотыса лыктӥм. Татын туж шулдыр вылэм, — шуэ Кузёбайысь «Берекет» ансамбле ветлӥсь Алевтина Демьянова. — Туннэ Михаил Оськинлэсь «Юнме вождэ поттӥськод» кырӟанзэ быдэс­том. Кырӟанъёсыз ансамбле ветлӥсьёслы но, кылзӥсь-учкисьёслы но туж ярало.

«Айкай» театрен ваче ки

Фестивалез усьтыса, нырысь ик кыл сётӥзы крезьгурчилы Михаил Оськинлы.

— Висьыны усеменым сэрен 70 аресме калыкен ӵош паськыт пусйыны ӧй быгаты. Тани табере шуд усиз гурт калыкен но озьы ик быдэс Удмурт шаерысь куноосын пумиськыны. Туннэ та фестивальын чузъяськозы 30 ар талэсь азьло кылдытэм кырӟанъёсы но. Ваньмыз ик соос золэсь ӧвӧл, дыр, нош мыным дуно пото, — шуиз Михаил Алексеевич.

Алнаш ёрос администрациысь культурая управленилэн кивалтӥсез Наталья Антонова но мылкыдзэ вераз:

— Туннэ кузьымгуртъёс ӵукна 4 часысен пыд йылазы ни. Мон кузьымгурт кен бере, ваньзэ ас синмыным адӟи, ас пельыным кылӥ, кызьы урам кузя я тракторен, я машинаен возь вылэ мыно, нуо-ваё. Таӵе дыръя сюлэм шумпотонэн пачылме. Асьме алнаш музъеммы узыр крезьгурчиосын. Пантелей Кузнецовен, Николай Постниковен, Геннадий Ганьковен, Анна Плотниковаен одӥг радын сылэ Михаил Оськин но. Гуртын сое Байя агай шуо. Гажано Михаил Алексеевич, тӥледлы юн тазалык сӥзисько. Азьланяз но милемыз выль кырӟанъёсыныды шумпоттэ на!

Собере сцена вылэ, ог-огзэс вошъяса, пото пӧртэм гуртъёсысь ансамбльёс. Соосты вошто фольклор кырӟанъя но эктонъя «Айкай» кун театрысь артистъёс. «Тон-а со?» — возь выл тыр чузъяське Светлана Смагиналэн куараез. Со сьӧры вань калык нёръяны дась.

Пусйыны кулэ: Михаил Оськинлэн но «Айкай» театр­лэн кусыпъёссы туж шунытэсь. Куке но выль кылдэм коллективлы крезьгурчи аслэсьтыз кырӟанъёссэ ӵектӥз. Со дырысен котьку ӵош ужало. Выль кырӟанэз вордӥське ке, «айкайёслы» дэмла. Озьы Михаил Оськинлэсь кырӟанъёссэ быдэстӥзы на калыклэн яратоно артистъёсыз Геннадий Кузнецов но Виктор Никонов, баянэн синмаськымон шудӥз Олег Бимаков.

Крезьгур гожъяны кутскиз 39 аресаз

Михаил Алексеевич дышетскемезъя першал но лэсьтӥськись, трос аръёс ӵоже Ижысь огаз предприятиын мастер но инженер луыса ужамын, ужысь ветеран луэмын. Нош кырӟанъёс гожъяны кутскиз ай 39 аресаз гинэ. Нырысетӥ кырӟанзэ — «Котьку уг ӝужа италмас» — аслаз чуръёсызъя гожтӥз вал. Туннэ понна крезьгурчилэн шыкысаз ог 60 кырӟанъёсыз люкаськемын ни. Калык пӧлы нырысь ик вӧлмиз «Юнме вождэ поттӥськод» кырӟан. Та учыр бере Михаил Алексеевич воксё бурдъяськиз, выль ужъёсыз эшшо но тросгес вордскыны ӧдъязы. Тужгес усто крезьгуръёсыз пӧрмылӥзы Семён Перевощиковлэн, Николай Байтеряковлэн, Флор Васильевлэн чуръёссыя. Берлогес крезьгурчи синйылтӥз Людмила Кутяновалэсь, Галина Романовалэсь кылбуръёссэс. Нош «Вамыштомы артэ» кырӟан Удмурт радиолэн но телевиденилэн зарни фондаз пыртэмын.

— Михаил Оськин — удмурт калыклэн данъяськонэз, ушъяськонэз. Со кырӟанъёсызлы усто кылбуръёс бырйыны быгатэ. Кылбурен крезьгур ог-огзэс шедьто бере, сюлэме пырымон кырӟан но кылдэ, — шуиз Алнаш ёрослэн дано муртэз Нина Образцова.

— Байя агаймы, тӥ — Кузьымгуртэз данъясь воргорон. Сӥзиськом тӥледлы тазалык. Дор палдэс эн вунэтэ, берталэ! Тани ӟеч калыкен валче сцена пуктӥм. Солэн фундаментэз коркалы сямен юн лэсьтэмын, азьланяз липет улэ но пыртыны тыршом. Оскисько, татын гужем люкаськылон инты луоз шуыса. Котьку шумпотом тӥледын выльысь но выльысь адӟиськыны! — сюлмысьтыз вазиськиз Михаил Оськинлы Азамат гурт поселенилэн йырыз Пётр Лебедев.

Котькуд фестивальлэн но пумыз вуэ. Ужрадэз учкисьёс асьсэос бырйизы сюлмазы тужгес зол кельшем кыр­-

ӟасьёсты. Тужгес устоен лыдъямын Кузьымгуртысь коллектив. Нош кузьым — крезьгурчилэсь, Михаил Оськинлэсь. Пусйыны кулэ, Михаил Алексеевич сцена вылын кырӟасьёсты огзэс но кузьымтэк ӧз лэзьы. Кылсярысь, «Айкай» театрысь артистъёслы аслэсьтыз гитаразэ кузьмаз, мукетъёсызлы — кырӟанъёсыныз дискъёс, книгаос.

Та ужрад адямиослэн сюлэмазы чебер крезьгур выллем кылиз, малпасько. Нош азьланяз фестиваль бурдъ­ёссэ эшшо паськытгес мед вӧлъялоз.

Лидия Нянькина

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