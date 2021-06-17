Ӵектонъёс быдэсмо

Вотка ёросысь Пихтовка черкогурт тодмантэм воштӥське

Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов 10-тӥ июне вуылӥз Вотка ёросысь Пихтовка черкогуртэ. Татын «Вуоноысь гурт» проектъя бадӟым выльдӥськон кутскиз. Мар возьма татысь калыкез?

Александр Бречаловлы возьмато, ма пуктыны

чакламын Пихтовкаын.

Выльдӥськон

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство ар кутсконын ялӥз: Гуртлэн араз шаерысьтымы 8 кужмо хозяйствоос котырысь инфраструктураез выльдомы, гуртъёсы сюрес, газ, Интернет кыскомы. Сыӵе выльдэм гуртъёс шоры учкыса, городэ кошкемъёслэн берытскемзы мед потоз. Озьы «Вуоноысь гурт» проект кылдӥз. Та нуналъёсы солэсь быдэсмыны кутскемзэ шӧдӥзы Вотка ёросысь Пихтовка черкогуртын улӥсьёс.

Берло 30-40 ар ӵоже черкогуртысь школа, нылпи сад, культурая юрт, фельдшер-акушер пункт но мукет социальной объектъёс чорыг вордонъя «Пихтовка» хозяйство вылын возиськизы. Предприятие лэсьтӥськон-кышъяськон ужъёслы арлы быдэ ӧжытсэ 10 миллион манет висъялля. Хозяйстволэсь социальной политиказэ но юн экономиказэ лыдэ басьтыса, туэ Пихтовкалэсь туссэ кыӵак воштоно кариськизы «Вуоноысь гурт» проектъя. Калыклэсь юалляськизы, гуртазы мар уг тырмы шуыса.

Пихтовкаын улӥсьёслэн ӵек­тонъёссы июнь кутсконын зэманы ӧдъязы ни. Кылсярысь, 1980-тӥ арын ӝутэм нылпи садлэсь воштоно липетсэ, выжъёссэ, укнооссэ, юнматоно фундаментсэ. 10-тӥ августэ татчы 37 нылпиос берытскыны кулэ.

Сюрес, школа, кинотеатр

Выльдӥськон ужъёслэсь мынэмзэс эскерыны 10-тӥ июне Пихтовкае Александр Бречалов быдэс командаеныз вуылӥз. Ку кыӵе объектэз тупатъялозы, ку сое йылаз-пумаз вуттозы, калыклы ӝот-ӝот валэктӥзы.

Кылсярысь, федерал трасса дорысь Пихтовкае вайись сюрес ӝыныез лэсьтэмын ни. Табере тужгес секыт люкетэз кылемын: гурт шорозь вуттӥсь сюресэз лэсьтоно, ӵыпетэзлэсь ярдурзэ юнматоно, тротуар вӧлдоно, тыл кысконо. Транспортъя но сюрес хозяйствоя министр Алексей Горбачёв пусъемъя, нырысь-валысь чакламын вал 28 миллион манет висъяны, но гуртоослэсь вань мылкыдъёссэс санэ басьтоно ке, ог 50 миллион манет кулэ луоз. Выль сюрес вылтӥ 5-тӥ сентябре ортчыны луоз ни, оскытӥз со.

Матысь дыре гижысь-пиньысь басьтӥськозы основной школа борды но. Татын кабинетъёсты туала технологиосъя выльдозы. Пудо вордыны, будосъёсын вырыны но чорыг будэтыны дышетон понна татын агроклассъёс усьтӥськозы. «Пихтовка» хозяйство нылпиослы кӧня ке ӵыпетъёссэ висъяны дась, пиналъёс асьсэос карп будэтыны мед дышетскозы, чорыг вузаса поттэм уксёзы асьсэлы ик уждунлы но школалы кошкоз.

1-тӥ сентябрьлы татын быдэсак воштозы стадионзэс. Футболэн шудон бусы, бызьылон сюресъёс туала куронъёслы тупалозы. Баскетболэн шудон площадказы выльдӥськоз. Нылпиос сое, конкурсын вормыса, хозяйство юрттэмен, тупатъязы ни вал. Пиналъёслэн киысьтызы угось туп уг усьылы — 77 дышетскись пӧлысь 44-ез баскетболэн шудэ, тренерзы — гуртысьтызы ик физкультураен дышетӥсь.

Со сяна, гурт шорын шутэтскон интыос кылдозы. Культурая юрт азе, кылсярысь, «Пихтовка» кылэн шудыса, функциональной алфавит инъялозы. Котькуд буквае я ӟечыран, я тубан-васькан инты, я пукон лэсьтозы. Тупатъялозы культурая юртэз но. Александр Бречалов пусъемъя, татын онлайн-кинотеатр но музей ужалозы.

Телемедициная кабинет кылдоз

Пихтовкае вань туала цифровой технологиосты пыӵатыны медо. Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, али гуртэ Интернет кыско. Связь дырын-дырын ышылэ уго. Югдур воштӥськиз ке, татысь калык, городын улӥсьёс сямен ик, интернет-приложениос пыр асьсэлы сиён-юон но мукет вуз заказтыны быгатоз.

15-тӥ сентябре гуртын усьтыны чаклало туала куронъёслы тупась ФАП. Ӝутозы сое гурт шоры ик. Али адямиос тазалыксэс эскеро 1982-тӥ арын пуктэм улоно коркалэн оглюкетаз. Отын кабинетъёс но уг тырмо, тӥрлыксы но вуж ни.

— Выль фельдшер-акушер пунктэ вань туала цифровой технологиосты пыӵатыны малпаськомы, — зал тыр люкаськем калык азьын шуиз Удмуртилэн Тӧроез. — Кылсярысь, ужалоз телемедициная кабинет. Висьыны кутскем адямилы диагноз пуктон понна ёрос центре я элькун больницае мыноно уз луы ни — фельдшеръёс Пихтовкаысен герӟаськыны быгатозы врачъёсын. Сыӵе ФАП-ёс шаерамы ӧвӧл на. Ваньмыз йӧнала пӧрмиз ке, мукет гуртъёсын сыӵе ик фельдшер-акушер пунктъёс усьтыны чаклаломы.

«Вуоноысь гурт» проект пилотной луэ, учкозы, макем тазьы ик мукет гуртъёслэсь улонзэс ӟечомытыны луоз. Ольга Абрамова пусъемъя, Пихтовкае калык кыле ай — татын предприятизы кужмо, шоро-куспо уждун кылем арын 41 сюрс манетлэсь ортчиз. Хозяйствое ужаны куриськисез лачак. Но трос музон гуртъёсын югдур чарак мукет ук — калык пегӟе.

— Нырысь ик юрттэт висъяськоз сыӵе гуртъёслы, кытын экономиказы зол, кытын юн предприятиос ужало. Гурт улонэз город улонлы матын кароно. Калыклэн ас гуртаз улэмез но ужамез, нош кошкемезлэн берытскемез мед потоз. Соин ик Гуртлэн араз ёросъёсысь инфраструктураез юнматонлы но выльдонлы коньдон висъяськомы. Санэ басьтӥськомы калыклэсь мылкыдъёссэ но куронъёссэ, — шуиз А. Бречалов.

Елена Сараматова