Романъёс но одаос суредаз

5-тӥ инвожое 75 арес тырмонзэ пусйиз Удмуртиысь калык художник Пётр Ёлкин. Аслаз творчествоеныз со быдэс дуннелы возьматӥз, удмурт суредаськон искусство быдэ вуон вакытаз вуиз шуыса.

П. Ёлкин

Суредасьлэн шуныт тодэ ваёнъёсы выйтӥсь натюрмортъёсыз возьмато удмурт лулчеберетлэсь узырлыксэ, гурт улонлэсь сабырес шокамзэ, нош пӧртэм удысысь дано ужась муртъёслэн: писательёслэн, тодосчиослэн, культура удысын тыршисьёслэн, общественной ужен вырись муртъёслэн, гурт удысын тыршись калыклэн — портретъёссы пусъё калыкмылэсь тыршись луэмзэ, данъяло элькунмылэсь вормонъёссэ. Суредъёссэ учкыса, осконо: удмурт калыкмы сяськаяськон вакытаз пыремын.

Астэ валан понна мукет адямиосын кусып во­зёно, нош калыкедлэсь аспӧртэмлыксэ шӧдон понна мукет культураосын тодматсконо. Пётр Васильевичлэн суредъёсыз пӧртэм кунъёсы, культураосы вутто: со вуылэмын Россиысь трос городъёсы, котыръямын Европаез, куноямын Африкаысь но Азиысь кунъёсын. Пӧртэм калыкъёсын пумиськылыса, автор пичи дорзэ эшшо но юнгес яратыны кутскиз.

— Африкаысь берытскеме бере Москваысь Союзъёслэн юртазы адӟытонэ ортчиз, отчы Африкаысь кунъёслэн посолъёссы вуизы. Соос тау каризы культуразэс возьматэме понна: ми палъёсысь суредасьлэн синмыныз кадь адӟиды, пе, милемыз. Со мон понна самой вылӥ дунъет вал. Кин ке мукет калыкъёсты экзотичнойгес карыны выре, сямъёсты кырыжгес возьматэ. Со яратыса лэсьтэм ужъёс ӧвӧл, — шуэ Пётр Васильевич.

Адямилэн гумырысьтыз пӧртэм-пӧртэм сюресъёсты-вакытъёсты но художникен валче ортчыны луэ. Гольык пыд бызьылон вакытысь пичи пастукась пиос, бызьыны вуэм ныл, ас ужез понна кыл кутыны быгатӥсь йӧно мурт, егит анай, ортчем сюрессэ тодаз вайись мӧйы адями… Суредась котькуд геройзэ гажа, котькуд муртлэсь сямзэ быгатыса возьматэ. Озьы суредъёсыз очеркъёслы, романъёслы но тупало, малпаськыто улон сярысь.

Со дыре ик Пётр Ёлкинлэн творчествоез поэзилы укша: кӧня отын рифмаосыз пумиськыло! Шуом, анайлыкез художник данъя, Валентина кышнозэ пичи нуныен суредаса, нош анайёсты данъясь «одаяз» мукетыз чур луэ Анголаысь пичи нылпиеныз кышномурт. Анайлыклы сӥземын суредасьлэн мукет ужъёсыз но.

— Германиысь Эрфурт городын 12-тӥ дауре лэсьтэм собор азьын памятник сылэ: пиналэн кышномурт. Со понна ик мон соборез суреданы кутски. Шӧдтэк шорысь соборлэн тубатъёсыз вылэ пиналыныз егит кышномурт пуксиз. Инмар пуктӥз кадь соосты отчы мынэсьтым ужме мылкыдын но малпанэн узырмытон понна, — маде художник.

«Анайлык»

«Нылпиен ангол кышномурт»

Мӧйы удмурт кышномуртъёслэн сюлэмшугъяськонъёссы но шумпотонъёссы чильпырало «Ӝыт пал», «Анай малпаськонъёс» суредъёсаз — сыӵе ик мылкыдъёсын-шӧдонъёсын тырмемын мукет портретысь пересь масаи нылкышнолэн синъёсыз но. Мусо горд йырсиё пияшъёс шоры учкыса, тодэ лыкто художниклэн дано удмурт воргоронъёсты данъясь суредъёсыз.

Котькуд адямилэн туж дуно тодэ ваёнъёсыз вань. Соосты шараяны но кышкано, аслад пуш дуннеысьтыд поттыны жаляно, кинлы ке усьтӥд ке, соос бездозы, дунлыксэс ыштозы кадь… Кылсярысь, мон ӵем тодам вайылӥсько пичи дырысьтым одӥг ӝытэз: гуртамы ӵыжы-выжыосмы люкаськизы, соос залын ӝож удмурт кырӟанъёсты нёръяло, нош мон пичи пеймыт комнатаын иземысь сайкай. Вӧзам мемее пуке — со монэ чакланы лыктӥз, дыр… Мемейлэн мугорыз ӝомытын мырдэм адӟиське, ымнырзэ югдытэ ӟубис кельтэм ӧсэтӥ пырись тыл гинэ. Мон шып кыллисько, угось мыным сыӵе умой небыт валес вылын, сыӵе чебересь пото кемалась-кемалась вордскем удмурт гуръёс. Та тодэ ваён али но шунтэ монэ секыт дыръёсы, умоезлы оскон кузьма. Пётр Ёлкинлэн быдэс творчествоез сыӵе дуно тодэ ваёнъёслэсь чильпамын кадь — художник, сюлэм шунытсэ но яратонзэ жалятэк, быдэс дуннелы кузьмаз чебер малпанъёссэ но мылкыдъёссэ.

— Инмар кылдытӥз сыӵе мур, паймымон, аспӧртэмлыко дуннемес, — вера Пётр Васильевич. — Мон малпасько, искусство дуннелэсь валаны луонтэм чеберзэ адямиослы возьматыны кулэ. Инкуазь но дунне кырыж возьматэмын медаз луэ вылэм. Искусство бурдъяны, адямиослэсь мылкыдзэс ӝутыны кулэ.

Анастасия Шумилова