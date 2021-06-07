Ӟеч кылын шунтэ

Калыклы улон-вылонын юрттэт сётон удысын 10 арлэсь кема тырше ини Елена Федотова — Социальной страхованиея фондлэн Удмурт ёзаз со кусып возе производствоын сӧсырмемъёсын.

Е. Федотова

Туспуктэм басьтэмын Социальной страхованиея фондлэн Удмурт ёзэзлэн архивысьтыз

Елена Леонидовна Ижысь медициная кун академиез йылпумъяз — луиз акушер-гинеколог. Ужаны интыяськиз Ижысь одӥгаз нылкышно консультацие. Нуны витись кышномуртъёслэсь тазалыксэс эскериз, визь-кенешен юрттӥз, нылпи ваёнлы дасяз. Тазьы нуналмысь тыршиз со 8 ар ӵоже. Бӧрысь сюлэмаз маке вырӟиз кадь, шӧдӥз: улонзэ воштоно, мукет ужын астэ эскероно.

— Нуны витись нылкышноосын ужан понна юн сямо луоно. Нунал куспын кӧня нылкышноос дорад вуо, котькудӥз ужпумзэ вера, котькудзэ буйгатоно. Кужыме быриз, лэся. Эмъюм вузан удысэ кошконо кариськи. Отын 2 ар ужай но валай: адямиослы юрттытэк улыны уг быгатӥськы. Озьы вуи Социальной страхованиея фондэ. Берло аръёсы кыл кутӥсько производствоын сӧсырмемъёслы юрттон понна. Эмъясьын тыршыкум сямен ик, ужано луэ секыт югдуре шедемъёсын. Но шӧдӥсько: мон ас интыям, уг акыльтӥськы. Туала кылын верано ке, мон реабилитацияя менеджер луисько.

Е. Федотова кыл кутэ сӧсырмемъёсты реабилитацие ӝог (ранняя реабилитация) келян понна. Угось законъя ужын вӧсь луэмъёслы, тазалыксэс ыштэмъёслы дунтэк реабилитация чакламын. Но со тазалыксэс юнматон гинэ ӧвӧл. Сӧсырмем муртлы котыр ласянь юрттэт сётӥське, кылсярысь, эмъюмъёс, выплатаос сётон, санаторийын я курортын эмъяськон, протезъёс но коляскаос висъян, инвалид луэм муртэ выль удыслы дышетон.

— Мон понна валтӥсь интыын — адямилы ӟеч кылын юрттон, буйгатон. Капчи ик ӧвӧл, шуом, китэм я пыдтэм, ма, чиньытэк гинэ но кылем адямилы кужмо кариськыны, аслыз выльысь оскыны. Солы табере выль сямен улыны кутсконо ук! Соин ик сӧсырмем мурт сярысь ивор вуэ ке, мон чик ӝегатскытэк эмъяськонние потӥсько — коть пыдлось ёросын, коть Ижын мед луоз со. Адямилэн йырсазьыз сайкыт ке, асэныз вераськисько, нош туж ляб ке — ӵыжы-выжыосыныз. Валэктӥсько, кыӵе юрттэт чакламын соослы. Куд-ог учыръёсын сӧ­сырмем муртлы кулэ луо уно операциос. Таяз радэ но солы юрттэ социальной ужась: тодэ, вань-а кулэ луись специалистъёс элькунамы, кыӵе эмъяськонниосын сыӵе-таӵе операциос лэсьто. Кусып возе эмъясьёсын. Соослы мар кулэ — ваньзэ тодэ, шедьтэ, вае, шуэм сямен. Макем ӝог ужаломы ми, сокем ӝог адями йӧналоз, уже потыны быгатоз.

Но луэ озьы но: адямиез буйгатыны уг пӧрмы, ассэ жаляны, шудтэмен лыдъяны кутске, бордаз депрессия думиське. Социальной страхованиея система пыр таӵеослы дунтэк юрттэт сётӥське кунысьтымы одӥгаз санаторийын.

Валля арын уж висказы сӧсырмыны шедизы 506 адямиос, кылем арын — 453. Та 2 ар куспын зол вӧсь луыны шедемъёслэн лыдзы 109-озь люкаськиз: таосыз уж дуразы берытскыны ӧз быгатэ ни. Я пыдъёстэк-киостэк кылемын, я парализовать каремын.

Социальной страхованиея фонд пыр сӧсырмемъёслы юрттэт сётон ӟеч радъямын: 94 процентаз учыръёсы адями йӧна, ужаз ик берытске яке вылезлы дышетске.

Елена Тугашова