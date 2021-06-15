Ӟеч кылыныз сюлэмъёсты эмъя

Пётр Чернов писательлэн нылыз Надежда ЖУЙКОВА, атаез сямен ик, котыр ласянь синмаськымон луэменыз паймытэ. Ижысь К. Герд нимо гимназиысь англи кылъя дышетӥсь. Нылпиосын капчиен огкыл шедьтэ. Россиысь конкурсъёсын вормыло. Надежда Петровна ачиз но пӧртэм конференциосы пыриськылэ, ОГЭ-лы заданиос малпалля, методической пособиос гожъя. Россиысь англи кылъя дышетӥсьёслэн ассоциациязы пыре. Чебер суредаське. Россиысь огъя тодон-валан сётон удысысь дано ужась нимын, уно таукаронъёсын но грамотаосын пусъемын.

Н. Жуйкова

— Надежда Петровна, тӥ туж усто кыллы но, киужлы но, мылкыд сётыны но быгатӥськоды…

— Анай-атае вӧзын мукет будыны но уг луы вал, дыр. Соос мынам кыксы но туж творческоесь. Анае, Валентина Николаевна, 50 ар ӵоже сонгро нылпиосты дышетӥз историлы но литературалы Ижысь 15 номеро школаын. Сурдопереводчик но, директорлэн воштӥсез но вал. Анайме директоре юнматыны медо вал. Со понна партие пыроно, шуиллям. Но атае, Пётр Константинович, ӝот-ӝот вазиз: семьяын одӥг партийной адями тырмыт ни. Кышномурт семьяезлы дырзэ тросгес висъяны кулэ шуыса но сюлмаськиз, вылды.

Атае ужысьтыз чик ӧз ваньмылы. Шер адӟылӥмы сое. Шутэтскон нуналъёсы но весь гожъяськыны тыршиз. Ӵемысь тодаз вайылэ вал песятайзэ — со Алнаш ёросысь Сизьгуртын 19-тӥ дауре школа пуктӥз, ачиз ик отын нылпиосты дышетӥз, гурт калыклы юрттылӥз. Нылпиосызлы но та сямез пыӵатӥз. Атае «уг» шуыны ӧз быгатылы. Со дӥне олокин но, юрттэт курыса, вазиське вал: я кинэ ке вузэ интыяно, я уже пыртоно, я квартира басьтоно… Ваньзылы юрттыны тыршылӥз. Ми доры ялан люкаськылӥзы Егор Загребин, Герман Ходырев, Василий Ванюшев, Алексей Ермолаев писательёс. Нош пичи дыр эшез, композитор Пантелей Кузнецов, бордазы итӥськыку, пуконъёс-кенешонъёс концертлы пӧрмылӥзы. Атаен ӵошен кырӟаллязы. Атаелэн чебер куараез вал. Ӵемысь вераськылӥзы удмурт калыклэн но удмурт кыллэн азьпал улонэз, политика сярысь. Атай Удмурт радиоын ужаз, «Дась лу!» (али «Ӟечбур!») газетлэн редакторез вал, «Молот» (али «Кенеш») журналын гожъяськиз. Аслаз творчествоез пыр тыршиз лэчыт ужпумъёсты ӝутыны но вырӟытыны. «Герд» газетлэн редакторез луыса ужакуз, сое националист но шуылӥзы. Ноку нокинлы ӧз сётскылы, но тазалыкез лябӟиз. Улонысь вазь кошкиз. Ваньзэ вераса но ог-огмылы ӧм вуттэ кадь. Но со мыным туж трос сётӥз.

Атаеныз Пётр Черновен

Улонам туж уг тырмы атае. Кыӵе со монэ яратэ вал! Пичи дыръям Ижын дӥськут шедьтыны шуг вал, нош со мыным, Москвае командировкаосы ветлыкуз, дэремъёс басьялляз. Анае весь шуэ: со тонэ мунёез кадь дӥсялляз. Анае Москваын дышетскыку, атае йырсиме но пуныны дышиз, ӝук но пӧзьтылӥз.

Атай быдэс семьямес гужемлы быдэ кыӵе ке городэ поттэ вал. Бакчаын бугыръяськон воксё но солэн сюлэмызъя ӧй вал — Москваысь, Санкт-Петербургысь музейёстӥ котырскыны яратылӥз. Белоруссие ӵыжы-выжыосмы доры ӵемысь вуылӥмы. Брест крепосте ветлэммы дырысен али ке но война сярысь киноосты, пушкы тырыса, учкеме уг луы. Сокем мур пытьы кельтӥз отчы вуылон. Ӵапак озьы атай дунне шоры учконмес паськытатыны выриз.

— Пичи дыръяды ик тӥледыз сабырлы луыны визьнодазы вал, дыр.

— Ачим но оскымон луыны тырши. Агае 2 ареслы бадӟым вал. Школае мынӥз но лыдӟиськыны кутскиз. Мон

вожъяськыны ӧдъяй: малы со быгатэ, нош мон — уг. Дышетыны курыса ёртӥ. Гайдар нимо библиотекаен артэ улӥськомы вал. Лыдӟиськыны дышеме бере отысь ӧй поталля. Сьӧрам книга уг келяло вал, пичи на карыса, лыдӟиськон залын пукылӥ. Эшъёсы урамын шудо, бызьыло, нош мон лыдӟиськисько. Анай-атае весь киязы книга-газетэн вал бере, соос кадь луэме потылӥз.

Нош шудон ӧре выйи, 2-тӥ классын дышетскыкум. Пионеръёслэн юртазы театральной кружоке нылпиосты куто шуыса кылӥ. Эшеным ӵош отчы гожтӥськыны дыртӥм. Таӵе пичиосты ум кутӥське, мунё театре, пе, лыктэ. Эшелы тунсыко ӧз поты, нош мон 7-тӥ классозь мунё вурылӥ, постановкаосы соосын пыриськылӥ. Кельше вал. Школаостӥ, лагерьёстӥ со постановкаосын ветлӥм. Дикцимы бордын ужамы, йырвизьмес лэчытомытӥмы, калыкен огкыл шедьтыны дышетскылӥмы. Ды­шетӥсе анаелы бӧрысь шуэм: Надя кошке шуыса, кыӵе жаль, туж творческой нылды. Нош мон, та ӧрын ваньзэ тодӥ ни кадь потыса, эктон кружоке гожтӥськи.

Урокын

— Кырӟась, верась, эктӥсь вал, нош дышетскыны пыриды химиклы. Малы?

— Школаез йылпумъякум, кытчы мыноно шуыса ӧй паймы. Агае Москваысь Менделеев нимо институтын химик-технологлы дышетске ни вал. Андрей пӧртэм опытъёс возьматъяз, олокыӵе но тунсыко книгаос вайылӥз. Нялтас вераса, со али но Москваын улэ, военной гос­питальын ужа. Со шоры учкыса, малпасько вал: мон но химик луо. Та ӧр соку зол азинске вал. Агае нодъяз: мон Москваын бере, семьяенымы артэ кудмы ке кылёно луомы, со — тон. Озьы мон Удмурт кун университетысь химияя но биологияя факультетэ пыри. Группамы юн вал. Казане, Самарае конференциосы ветлылӥ. Дышетсконме йылпумъяса, Ижысь механической заводын ужаны ӧдъяй. Пӧйшуран пыӵалъёсты эскерылӥ. Валаны кулэ вал, заводлэн янгышеныз сэрен пыӵал тӥрлык тӥяськемын я пӧйшурась ачиз маке кариз-а. Пыӵалэз вандылӥ, кесялляй, актъёс гожъялляй. Сыӵе эскеронъёс ортчытъяны чидан кулэ. 3 ар ӵоже озьы ужай.

Соку семьяе вал ни. Студент вакытамы ик картэным пумиським. Со ужбергатӥсь. Нылмы вордӥськиз. Декретысь потон арам тодӥ: Удмурт кун университетын Тамара Ивановна Зеленина, романо-германской филологияя факультетлэн деканэз, 2-тӥ вылӥ образование басьтонъя курсъёс радъя. Химиклы дышетскыкум ик, англи кылъя визь люкаме потылӥз, но со аръёсы 2 факультетын тодон-валан басьтыны алэмын вал. Сыӵе потылӥз кылъёсты тодэме, нылпиосын ужаме! Озьы УдГУ-э выльысь пыремъёс пӧлын чисто огкадь энтузиастъёс люкаськимы. Ваньмылэн ӟеч ужмы вал ни, нош англи кыл понна шузимылӥмы, ялан тренингъёсы ветлылӥмы. Наталья Иосифовна Пушина ми вылын учебникъёсты эскериз. Тау картэлы — чидаз. Кинлэн ке кузпалыз нунал ӵоже 3 пумо сиён пӧзьтыны куре, нош мынам ачиз но пӧраськыны быгатэ. Уж бере бызьыса ик УдГУ-э дыртӥсько вал. Нош картэ нылынымы пукылӥз.

Дышетсконме йылпумъяме бере заводэ переводчике куриськи. Но штат тырмемын вал. Ӧтизы Ижысь гурт удысъя академие, расписаниез монъя тупатомы, пе. Тӥ милемлы туж кулэ, шуизы. Научно-технической переводэн вырисьёс ӧй вал, нош мынам пӧрмылӥз. Заводын со вакытэ перестройка кутскиз но, кошкыны ӝутъяськи. Верасез сюриз: заводын сомында дырдэ быдтӥд, жаль ӧвӧл-а? Ноку номыр сярысь уг жаляськы. Номыр юнме уг ортчы — ваньмыз со опыт.

Англи кылъя дышетӥсь

— Но академие ӧд сюре…

— Ольга Константиновна Шилова — атаелэн сузэрез — удмурт нылпиослы Ижын гимназия усьтоно кариськиз. Атаеным кусыпъёссы шунытэсь вал. Ӵемысь кенешылӥзы. Атае шуиз: Машаез (нылмес) 1-тӥ классэ

гимназие нуоно. Отӥяз монэ но отчы ужаны лӧпкытъяны кутскиз: нылмы ӵемысь висьылэ, тон бордаз ужад ке, солы трослы каньылгес луоз. Юрттоно, пе, Ольга Константиновналы, солы юн дышетӥсьёс кулэ. Озьы йыры гимназия пала берыктӥськиз. Отын ужаме дырысен табере

25 арлэсь трос ни.

Нырысетӥ нылпиосыным ӵош ачим но будӥ. 1995-тӥ аръёсы англи кылэз дышетонъя учебникъёс йӧнала ӧй вал, пособиос но ӧз тырмылэ. Ӝытъёсы суредъёсын материалъёс дасяса пукылӥ, мунёос вурылӥ. Нылпиослы тунсыко мед луоз шуыса, урокъёсме театральной постановкаос пыр ортчытъяй. Кырӟаськом, эктӥськом, спектакль пуктӥськом вал — покчи классъёсын дышетскисьёс понна кылэз дышетыны таос тужгес умоесь амалъёс. Аслам пичи дыръям мунё театрын шудэме туж иназ луиз. Анай-атайёслэсь кылыны кутски: нылпиосмылэн, пе, англи урокъёс пумысен веракузы, синъёссы ӝуало, дорын но тӥ сярысь гинэ верасько. Нылпилы кылэз яратон пыӵатыны быгатӥськод ке, со бадӟым шуд.

— Дышетскем нылпиосты тӥляд сюрестыя мыно шуыса кылӥсько.

— Шумпотӥсько, англи кылъя визьнодась луо ке. Но туала вакытэ дышетӥсь луыны секыт. Соин ик школае мынэмзы уг поты.

Берло дыре куд-ог анай-атайёс зол воштӥськизы. Соослэн асьсэ нылпиоссы понна кыл кутэмзы уг поты ни. Нош дышетон — со валче ужан. Дышетӥсь дышетыны, пинал дышетскыны, нош анай-атай юрттыны кулэ. Но туала мумы-бубыос баррикадае султо кадь. Та сярысь мукет школаосысь дышетӥсьёс но верало.

Кышкатэ мукетыз но. Анай-атайёс Интернет висёнэн черламын. Гаджетъёссы бордысь синъёссэс ик уг вошъяло. Нылпиосынызы ваче вераськонъёс, кытчы ке ӵошен потанъёс, шутэтсконъёс вужере кылё. Таин валче семьяязы аналтэм пиналъёс дышетӥсьлэсь тросгес саклык курыны кутско. Психологъёс но пусъё: нылпиос дышетӥсьлы юромо ӧч карыны выро, соосты мед кылозы-адӟозы шуыса.

Ӝожомытэ соиз но. Туала вакытэ кылэз дышетон амалъёс туж трос. Интернет пыр но олокыӵе но курсъёс радъямын. Школаос бордын ужась кружокъёс сярысь веранэз ик ӧвӧл ни, мылыд гинэ мед потоз. Но, жаляса верано, тросэз нылпиос со луонлыкъёсты уг куто. Дорысь ужзэс лэсьтон вылысь но онлайн переводчике пыро. Озьы «лушкаськемзы» соку ик адӟиське. Переводчик уго кылъёсты сура, кылпумъёсты кырыжтэ. Эшшо дась гожтэм дорысь ужъёсыз (ГДЗ) ворало вал. Анай-атайёслы шуисько: малы лэзиськоды? Нылпи шугъяськиз ке но, ачиз уроксэ лэсьтыны кулэ, озьы со кылъёсты ке но тодоз.

Котьма ке но, шумпотӥсько, дышетэм нылпиосы ЕГЭ-эз умой гожто ке. Нош сое сётыны туж секыт. Отын творчество но, логика но зол луыны кулэ. Куд-ог анай-атайёс 11-тӥ классэ мон доры группае пиналзэс юри сёто, тӥ, пе, кужмо.

Франциысь тодосчи Жан Люк Моро гимназие вуылыку

— Тӥ доры визь-кенешлы быдэс элькунысь дышетӥсьёс вазиськыло, шуо.

— Котькыӵе вакытъёс луыло. Юрттыны быгатӥсько ке, шумпотӥсько. Гимназиысь кунгожсьӧр кылъёсъя но удмурт кылъя дышетӥсьёсын ваче ужаськомы. Удмурт кылэз но нылпиос кунгожсьӧр кылэз сямен дышетоно луо бере, дэмен проектъёс гожъяськомы, олимпиадаос радъяськомы. Ми ог-огмылэн вормонъёсмы понна шумпотӥськомы. Кытысь ке маке выльзэ тодӥськомы ке, ог-огмылы вераськомы. Россиысь англи кылъя дышетӥсьёслэн ассоциациязы пыриськисько бере, семинаръёсы, конференциосы Москвае, Калининградэ, Казане потасько, аслэсьтым адӟемме верасько, кыӵе ке югдурысь потон амалъёсын тодматӥсько, муртъёслэсь кылзӥсько. Сыӵе конференциосын адӟиськод: котькытын сюлмаськонъёсмы огкадесь — нылпиослэсь кыллы тунсыкъяськонъёссэс бугыртоно, сотэк номыр уз пӧрмы.

Со понна ик гимназиысь нылпиосты 3 пол Финляндие поттамы ни. Отчы вуылэмзы бере кылэз дышетыны мылкыдзы уката ӝутӥське. Финъёс 3 кылын вольыт верасько уго: фин, швед но англи. Магазинын гинэ но англи кылын верасько. Тае адӟыса, нылпиосмы иземысь сайкам кадь луо, валало: англи кыл — со кулэтэм кыл ӧвӧл, соин вераськыны луэ. Поликультурной

дуннеын улӥськомы бере, одӥг ке но кунгожсьӧр кылэз тодыны кулэ, лыдъясько. Москваын, кылсярысь, кӧня ке кылэз уд тодӥськы ке, куд-ог интые уже кутэмзы уг поты ни.

Урокъёсам одӥг ужпумез чакласько: нылпи урод тодӥз ке но кылъёсты, со калыкъёслэсь культуразэс, сям-йылолъёссэс мед валалоз, валче улыны, мурт понна сюлмаськыны мед быгатоз. Кылсярысь, англи кылэз тодыса, со аслаз калыкез, аслаз дор палъёсыз сярысь вераны, выжы калыкезлэсь йылолъёссэ вӧлмытыны пӧрмытоз. Соин ик нылпиосты пӧртэм проектъёсы кыскисько. Кылсярысь, 10-тӥ классын дышетскисьёсты шаерысьтымы тодмо интыосъя экскурсия радъяны кури. Нылпиос, группаослы люкиськыса, 2 арня ӵоже маршрут кылдытӥзы, со сярысь англи кылын визитной карточкаос лэсьтылӥзы но урокын мадизы. Нылпиос озьы утчаськон сяменызы асьсэос но трос выльзэ тодӥзы Иднакар, Байгурезь, Лудорвай но мукет интыос сярысь. Нош асьсэ гуртысьтызы аспӧртэм интыос сярысь мадьыкузы, асьсэ выжызылэсь аспӧртэм луэмзэс валаны но дунъяны кутскизы. Милям гимназиямы пӧртэм ёросъёсысь нылпиос дышетско: Дэри, Сьӧлта, Сюмси, Алнаш, Можга, Пичи Пурга…

К. Герд нимо гимназилэн азьвыл но туала кивалтӥсьёсыныз

— Куд-ог дышетӥсьёс туж висъяло яратоно нылпиоссэс.

— Ог-огмес гажаны дышетсконо. Котькудмы аспӧртэмесь. Яратоно ученикъёсы вань, но соосты висъяны уг турттӥськы. Юрттыны тыршисько соослы, кинлы саклык кулэ. Кылсярысь, одӥг нылаш котыр ласянь творческой. Мар но со уг быгаты, но ассэ дунъяны уггес вала, ялан солы йӧтэ, уг пӧрмыты шуыса. Сое весь бурдъяны кулэ, сотэк мылкыдыз усе.

Куд-огъёсыз сыӵе шаплыесь, яркытэсь, сюлэм ачиз бордазы куриське кадь, но со дыре ик малпаськод: нош востэмъёсызлы эшшо тросгес саклык кулэ ук. Ачим туж эмоциональной — вӧсьме сюлэмам кема нуллӥсько. Соин ик нылпиосты вӧсь каронлэсь утисько, соосты валаны но кылыны тыршисько, угось со понна ик дышетӥсь.

Англи кылъя предмет ӵабыштыны но быгатэ. Учебникысь ужъёсъя семьяед, яратоно животэд, доред но ачид сярысь вераны кулэ. Атайзы ӧвӧл ке, анайзы висе ке, кыӵе сюлэмын мадёзы пиналъёс? Кинлэн ке семьяяз секыт вакыт ке, сыӵе нылпиосты урокын утьыны тыршисько, соос, эшъёссылэсь шудо луэмзэс кылыса-адӟыса, малпаськонэ медаз усе.

Маша нылыныз

— Озьыен, дышетӥсь нырысь ик лулэз эмъясь луыны кулэ?

— Огезлэн пиналлэн верамез вань: тӥ психотерапевт кадь, тӥ монэ бурмытӥськоды. Тазалыкеныз шуге-леке вуылӥз. Ми соин кенешыса-кенешыса ужаллямы, ог-огмес валаса, кылыны турттыса. Котькуд классын секыт югдуре шедем нылпиос вань. Ноку гань-гань кариськыны уг яра. Ялан сак луоно. Ӟеч кылэз жаляно ӧвӧл — со сюлэмъёсты эмъя.

Мылкыдзэс ӝутон вылысь умой иворен шумпоттыны тыршисько. Кин тодэ вал, гимназие тодмо француз кылбурчиез, переводчикез Жан Люк Мороез ӧтьыны быгатомы шуыса. Со мынам но льӧль малпанэ вал. Со атаеным ӵош МГУ-ын дышетскемын. Туж эшъясько вал. Дышетсконзэс йылпумъяса, котькудӥз ас вордскем палъёсаз берытскиз. Жан Люк атаелы гожтэт ысъяны кутскем улэм-вылэмез, кышнояськемез сярысь. Али но со гожтэтъёсты утисько. Нош атайме партилэн обкомаз ӧтизы, шуизы: пумитаз гожъялод сое, мае ми косомы. Ужысь куштонэн кышкатъяны кутскизы. Но атай пумит луиз сыӵе гожтэтъёс пӧраны. Жан Люк туж пайме вал, малы атай номыр пумитаз уг ысты. 40 ар ортчыса гинэ, соос пумиськизы. Гимназиен тодматскыкуз, Жан Люк туж паймиз дышетонэз радъяммылы. Кузпалыз, Мадлен, мон кадь ик дышетӥсь. Соин но капчиен огкыл шедьтӥмы. Али ке но соосын гожтэт пыр кусып возиськомы. Ялан ӧтё доразы.

— Кытысь асьтэос кужым шедьтӥськоды?

— Лулсэрме эмъя суредаськон. Тӧдьы холст вылэ вӧйын, гуашен суред пуксе ке, лулы ик лопыръяське кадь. Туж кельше инкуазез суреданы. Картинаосы кузьымлы но ярало. Кельше визьмо книгаосты лыдӟыны, ӵемысь — англи кылын. Но тужгес зол яра нылыным ӵош дуннеез котыръяны. Италие, Испание, Черногорие, Грецие, Хорватие, Эстоние, Францие, Чехие, Венгрие вуылӥмы ни. Бертэм бере валаськод: асьме шаерамы ик умой улӥськомы. Тани ӵемысь бертасько Алнаш ёросэ, атаелэн вордскем палъёсаз. Отын бигеръёс удмурт, удмуртъёс бигер кылэз тодо. Нош куд-ог кунъёсысь калыкъёс вискын ваче вуонъёс кӧня пуромыло. Валаськод, макем дуно тупаса улон — сое дыраз дунъяны мед быгатомы.

Елена Сараматова