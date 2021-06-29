«Тыпы» колхозмы, муш бакча возьыны шуыса, гуртлэн лымшор бамалаз музъем кесэг висъяз. Отчы ог 30 пала улмопуос мерттӥзы. Табере соос емышсэс сёто ни. Писпуос вискын муш коркаос сыло.

Калык со интыез малы ке Ёкколтык сад шуылӥз. Вот ӵапак со садэ монэ возьмаськисе юнматӥзы. Со дырысен мыным кушем ним но лякизы — Ёкколтык Микта.

Емыш кисьманы ӧдъя гинэ — садэз изъянтӥсьёс вуо ини. Тужгес но пиналъёс уйёсы шӧртчи «ужало». Кышкатон понна бакча сульдэр пуктӥ. Сое адямиез кадь рос-прос дӥсяй. Но улмо садысь лушкаськисез бакча сульдэрен уд кышкаты. Ӵукна садэ потӥ — сульдэре турын пӧлын вез-вез кылле. Вӧзаз куртчылэм улмоос костасько.

Малпасько: та «ёкколтыкъёсты» лушкаськонлэсь куштӥськытоно. Одӥгаз уе бакча сульдэре вӧзы ачим султоно кариськи. Вылам — кылем-мылем дӥськут, йырам — гын шляпа. Кема ик возьмано ӧз луы — пинал экеос вуизы. Улмопуосты зуркато, емыш сапыр-сапыр усе.

— Э-э, Коли, таяз улмоосыз чырсэсь на. Ма, мынам сумкае тырмиз ни. Айда Микталэсь бакча сульдэрзэ погыртом но кӧчом ни та Ёкколтыкысь, — куспазы верасько.

Тани пиос бакча сульдэрез погыртӥзы. Табере мон доры но вуизы. Донгыны выро — мон уг пограськы.

— О-о, Микта агай тазэ сульдэрзэ золгес пуктэм, озьы гинэ уд уськыты вылэм ай!

Пияшкаосы гын шляпаме палэнэ сэрпалтӥзы, ымнырме маялляны ӧдъязы. Соку мон как шултыса лэзи!.. Ӧтьымтэ куноосы, улмоосын тырмытэм сумкаоссэс ик кельтыса, пегӟизы. Со дырысен Ёкколтык Микталэн садаз лушкаськисьёс ӧз вуылэ ни. Нош кушем ним бордам пыраклы лякиськиз.

Николай Байтеряков