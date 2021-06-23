Яратонэз – велосипед

Виктор Мещеряков Вотка ёросысь Новый каргуртын улэ, бускельёссэ паймытъя ас киыныз лэсьтэм техникаен — коляскаен велосипедэн, трициклэн, самокатэн.

В. Мещеряков

Туспуктӥз Виталина Машкина

Виктор Иванович вор­дӥськиз Таджикистанын Ленинабад (туала Худжанд) городын. Пичи дырысеныз велосипедъёс котыре биниськиз. Аслэсьтыз велосипедзэ кӧня пол сэрттылӥз-бичалляз. Ӧжыт бадӟымгес луыса, спортсмен сямен пӧртэм ӵошатсконъёсы пыриськылӥз, 18 арескысеныз мотокроссэн вырыны кутскиз. Сое Таджикистанысь велосипедэн ворттылонъя сборное кутӥзы — веломеханик вал, бӧрысь тренер но. Куштыны дасям вуж велосипедъёслы кыкетӥ улон сётъялляз, спортсменъёслы вормонъёс вайылыны юрттылӥз. Нош огпол со быгатонлыкеныз быдэс СССР-ысь спортсменъёсты паймытӥз.

— 1987-тӥ аръёсы тренеръёсмы Харьковысь бертӥзы, отын СССР-ысь тренеръёслэн сборъёссы ортчизы. Со пумиськонын выль спортивной велосипедэн тодматӥллям. Солэсь туссэ суредаса мыным но возьматӥзы, быгатод-а, пе, таӵе ик пӧрмытыны. Тӥяськем велосипедъёслэсь люкетъёссэс бичаса, суредын кадь ик велосипед бичай, рульзэ гинэ ас сяменымгес лэсьтӥ. Со велосипедэн сборноймы огаз бадӟым ӵошатсконэ мынӥз. Харьковысь велик поттон заводын одӥг гинэ сыӵе экспериментальной модель пот­тэмын вылэм. Сое Украинаысь спортсменлы сётӥллям, ӵошатсконын мед эскероз шуыса. Вань тренеръёс но спортсменъёс паймизы, Таджикистанысь спортсменлэсь сыӵе ик велосипедзэ адӟыса, буямын но одӥг кадь вал, — вера пиосмурт.

Виктор Иванович Таджикистанын 45 ар улӥз. Бӧрысь, отын Граждан ож пуромем бере, тодмоосыз дэмламъя Удмуртие вуиз. Новый каргуртысь спортъя школаын ужаны кутскиз — велик тупатъяз. Бӧрысь ог 10 ар лэсьтӥськон удысын тыршиз на.

Пенсие потыса, В. Мещеряков выльысь яратоно ужез борды басьтӥськиз — велик тупатъя, пӧртэм корт арбериос лэсьтонэн выре.

— Паймисько, кызьы адямиос тэк улыны чидало, гуртын пиосмуртъёс, ужтэк пукыса, чарка борды кырмисько. Мынам озьы уг поты. Каргуртлэсь 4 иськемын гараже вань, мон отысь тол но, гужем но уг потаськы. Егитгес дыръям туж бадӟым мылкыды вал мотоцикл поттӥсь «Ижмаш» заводэ вазиськыны но ӵектыны экспериментальной площадка усьтыны – нылпиослы, инвалидъёслы велосипед поттыны луысал. Но соку дӥсьтонэ ӧз тырмы, — вера пиосмурт.

Виктор Ивановичлы али 71 арес ни. Вуж мопедлэсь со трицикл пӧрмытӥз. 3 питранэн техникалэн бордаз прицепез вань на. Соин, пе, чорыганы, губияны ветлыны, тэльысь пу вайыны умой. Мещеряковъёслэн 11 аресъем внуксы будэ. Солы шуыса, пичи велосипедлэсь самокат пӧрмытӥз, отын пукыны но луэ. Берло ужез — коляскаен велосипед. Тазэ но внуксэ ворттылытон понна быдэстӥз вал. Но пияшлы компьютеръёс тунсыкогес, ӧпкеле пиосмурт. Со понна Нюся пунызы шумпотэмын, сое воргорон, коляскае пуктыса, сьӧраз чорыганы но, тэле но нуллэ. Арберилэн рамаез «Турист», 2 питранъёсыз «Кама» велосипедъёслэсь кутэмын, питранъёсты капчигес бергатыны мед луоз шуыса, бер питранэз бадӟымгес. Поворотникъёс, куара сётӥсь тӥрлык пуктоно на, шуэ.

— Одӥг арбери борды кутскисько ке, мон сое рос-прос, аслым мед кельшоз шуыса лэсьтӥсько. Одӥг пол

квадроцикл лэсьтӥ, но маиз ке ӧз яра — сэрттӥ но металлоломе вузай. Куддыръя кыӵе ке техника лэсьтӥсько, нош уйвӧтам сое мукет сямен адӟисько. Лэсьтэмме ӵуказеяз выльысь сэрттӥсько но бичасько. Соин ик сое мае ке туж кема лэсьтыны вырисько. Али малпасько ачиз коже ӝутъяськись уробоен пичи грузовой машина бичаны, — вера пиосмурт.

Виктор Ивановичлэн Нина Михайловна кузпалыз ас вакытаз мотикен ворттылӥз, СССР-ысь спортъя мастер луэ, Таджикистанлэн сборнояз кутэмын вал. Кузпалъёслэн 2 нылъёссы, 2 внукъёссы. Жаль, огез но анай-атайзылэн пытьыостӥзы ӧз мынэ…

Ангелина Снигирёва

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