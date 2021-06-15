Ялонлы эн оскы

Ижысь гинэ ӧвӧл, ёросъёсысь но синйылтыны луэ юртъёс, борддоръёс вылысь наркотик ӵектӥсь ялонъёсты — шузимытӥсь суретъ­ёсты вӧлмытон паськыт радъямын Интернет пыр.

Та ялонъёсты пуктыло уйин — ымнырзэс маскаен, йырзэс капюшонэн ватыса. Та понна кыл кутон чакламын Административной кодекслэн 6.13 статьяезъя: 5 сюрс манетысен 30 сюрсозь тыриськон лякемын луыны быгатоз. Но укылтэмъёсты та уг кышкаты: ялонэз пукто кӧня ке секунд куспын — дась трафарет пыр буёлэн пазьгыса. Соин ик китӥзы кырмыны соосты капчи ӧвӧл. Ӵушылэм ялонзы интые ик выльзэ пукто.

Югдурез утисьёс, волонтёръёс, «Стопнаркотик» но егитъёслэн огазеяськонъёсазы пырисьёс та нуналъ­ёсы ортчизы Ижысь Октябрь ёросысь урамъёстӥ, наркотик ӵектӥсь ялонъёсты ӵушылыса. Та рейд радъяськиз Россиын наркотикъёслы пумит ортчись акция улсын.

— Ми, югдурез утисьёс, таӵе ялонъёсты синйылтӥськом ке, соку ик куриськон келяськом Рос­комнадзорлэн Удмурт ёзаз — ялонысь сайтэз пытсаны курыса, — шуэ Югдурез утёнъя министерствоысь Наркотикъёсын нюръяськонъя управлениысь специалист, полициысь капитан Эльвира Швецова. — Туэ 5 толэзь куспын пытсамын 100 пала таӵе сайтъёс. Ялонъёсын нюръяськыны туж секыт, соос син куспын кылдо. Нырысь ик анай-атайёс сюлмаськыны кулэ нылпиоссы понна: валэктоно, со сайтъёсы пырано ӧвӧл, соос ӟеч улонэ уз вуттэ шуыса. Югдурез утисьёс сяна, ялонъёсын нюръясько волонтёръёс, общественникъёс, Иж городлэн администрацияз тыршисьёс. Улон юртъёсты возись компаниос но палэнэ уг кылё: азбаръёсты ӵужись-утялтӥсьёс соосты буяло, ӵушыло.

Но куд-ог управляющей компаниос таӵе ялонъ­ёсты адӟымтэ улсы карисько, ӵушылыны уг дырто. Тазьы медаз луы шуыса, Иж город администрация валэктон уж нуыны чакла Ижысь вань управляющей компаниос пӧлын.

Елена Тугашова