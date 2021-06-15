Ялонлы эн оскы
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Ижысь гинэ ӧвӧл, ёросъёсысь но синйылтыны луэ юртъёс, борддоръёс вылысь наркотик ӵектӥсь ялонъёсты — шузимытӥсь суретъёсты вӧлмытон паськыт радъямын Интернет пыр.
Та ялонъёсты пуктыло уйин — ымнырзэс маскаен, йырзэс капюшонэн ватыса. Та понна кыл кутон чакламын Административной кодекслэн 6.13 статьяезъя: 5 сюрс манетысен 30 сюрсозь тыриськон лякемын луыны быгатоз. Но укылтэмъёсты та уг кышкаты: ялонэз пукто кӧня ке секунд куспын — дась трафарет пыр буёлэн пазьгыса. Соин ик китӥзы кырмыны соосты капчи ӧвӧл. Ӵушылэм ялонзы интые ик выльзэ пукто.
Югдурез утисьёс, волонтёръёс, «Стопнаркотик» но егитъёслэн огазеяськонъёсазы пырисьёс та нуналъёсы ортчизы Ижысь Октябрь ёросысь урамъёстӥ, наркотик ӵектӥсь ялонъёсты ӵушылыса. Та рейд радъяськиз Россиын наркотикъёслы пумит ортчись акция улсын.
— Ми, югдурез утисьёс, таӵе ялонъёсты синйылтӥськом ке, соку ик куриськон келяськом Роскомнадзорлэн Удмурт ёзаз — ялонысь сайтэз пытсаны курыса, — шуэ Югдурез утёнъя министерствоысь Наркотикъёсын нюръяськонъя управлениысь специалист, полициысь капитан Эльвира Швецова. — Туэ 5 толэзь куспын пытсамын 100 пала таӵе сайтъёс. Ялонъёсын нюръяськыны туж секыт, соос син куспын кылдо. Нырысь ик анай-атайёс сюлмаськыны кулэ нылпиоссы понна: валэктоно, со сайтъёсы пырано ӧвӧл, соос ӟеч улонэ уз вуттэ шуыса. Югдурез утисьёс сяна, ялонъёсын нюръясько волонтёръёс, общественникъёс, Иж городлэн администрацияз тыршисьёс. Улон юртъёсты возись компаниос но палэнэ уг кылё: азбаръёсты ӵужись-утялтӥсьёс соосты буяло, ӵушыло.
Но куд-ог управляющей компаниос таӵе ялонъёсты адӟымтэ улсы карисько, ӵушылыны уг дырто. Тазьы медаз луы шуыса, Иж город администрация валэктон уж нуыны чакла Ижысь вань управляющей компаниос пӧлын.
Елена Тугашова
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