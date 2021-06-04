Эшъяськон юртын ужзэ мытӥз Россиысь фин-угор калыкъёслэн форумзы

Кенешон куинь секциосын ортче.

Дышетон секциын

Дышетон секция

Кызьы кутӥське фин-угор калыкъёслэн люкам узырлыксы дышетонын но эскерон ужъёсын? Та ужпумез эскеро форумлэн огаз бадӟымаз секцияз.

Музей ужез азинтэмзы сярысь ивортӥзы Комиысь «Ыб» этнопарклэн кивалтӥсез Елена Иванова, «Лудорвай» заповедниклэн директорез Татьяна Шкляева, Комиысь Сыктывдинской музей огазеяськонлэн кивалтӥсез Владимир Муравьёв но мукетъёсыз.

Музей ужасьёс удысазы кутӥськись выль амалъёсынызы тодматӥзы, пулэсь памятникъёсты утён пумысен ӵектонъёссэс ивортӥзы.

Музей уж сяна, форуме вуэмъёс вераськизы анай кылэз, наукаез азинтон сярысь.

Ивор вӧлмытон секция

Форумлэн 2-тӥ секцияз вераськизы Интернетын но ивор вӧлмытон удысын фин-угор кылъёсты азинтон сярысь.

Кылсярысь, Карелиысь OmaMedia порталлэн кыл кутӥсь секретарез Маргарита Пехконен вераз, порталзы фин, карел, вепс, ӟуч кылъёсын нуиське шуыса.

Кылзэс вӧлмытон понна Интернет вотэсъёсын зол ужало Марий Элысь азьветлӥсьёс. Отысь программист Андрей Чемышев верамъя, улосын пор-ӟуч, ӟуч-пор онлайн ужась переводчикъёс кылдытэмын. Поръёс дасясько на асьсэ кылын вераськись Алиса платформаез кылдытыны.

Ивор вӧлмытон секциын

Удмуртиысь программист Гриша Григорьев тодматӥз удмурт кылэз дышетыны но азинтыны юрттӥсь программаосыныз, со ог 10 сыӵе ватсэтъёс кылдытӥз ни.

Йӧскалык прессалэн юртысьтыз ужасьёс веразы, кызьы туала амалъёс юртто газет-журналэз вӧлмытыны, адямилы соосты тунсыкогес карыны. Кылсярысь, «Удмурт дуннелэн» егитъёслы «Дарт» приложенияз кутӥське «Ватсам дунне» приложение – со телефон пыр суредэз улӟытыны юрттэ. Со сяна, газет ужаз кутыны тырше «ВКонтакте» вотэслэсь пӧртэм инструментъёссэ.

Егитъёслэн секцизы

Егитъёслэн проектъёссылы сӥзем секциын Мордовиысь Евгений Ледяйкин, «Новое село» огазеяськонлэн кивалтӥсез, гуртъёсты азинтон сярысь вераз.

Оглом секциын 18 доклад чузъяськоз, удмурт егитъёс фин-угоръёслы «Даур ТВ» интернет телеканал, «Куара» огазеяськон, «Тулкым» лагерь сярысь мадёзы.

Егитъёслэн секцизы

Россиысь фин-угор калыкъёслэн форумазы «КУАРА» огинлэн кивалтӥсез Влад Степанов пыр-поч валэктӥз, кызьы ужало, кыӵе проектъёсты улонэ пыӵато огазеяськонысь егитъёс.



Форуме лыктэмъёслы анай кылын медиа-контент поттон тунсыко потӥз. Пусйымон, таӵе ужен тыро-пыдо одӥг фин-угор элькун но уг выры шуыса. Соин ик умой, пе, луысал, азьланяз огазеяськон мукет улосвылъёсын ӵош но проектъёсты быдэсъясал ке.

Елена Скворцова, Мария Векшина, Мария Емельянова

Туспуктӥз М. Егоров