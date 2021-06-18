Эштосъёс кутскизы юрт лэсьтыны

Гурт предприятиос басьтӥськизы ужасьёссылы юртъёс пуктон борды. Соосты социальной найм амалъя сётъялозы.

Туспуктӥз М. Егоров

Таӵе амалъя шаерамы юрт пуктӥсьёс ӧй вал на. Предприятиос корка лэсьтылӥзы ик, но ваньзэ асьсэ чотын. Табере соослы пуктӥськыны эшшо капчигес луоз — гуртъёсты котыр ласянь азинтон кун программая федерал бюджетысь шаермылы туэ висъямын ог 34,4 миллион манет. Озьыен, юртъёс ӝутыны кошкем коньдонлэсь 80 процентсэ тыроз кун, нош кылемзэ дэмен шедьтыны кулэ луозы муниципал кылдытэтъёс но гурт предприятиос.

Корка пуктыны мылкыд каремзэс веразы ни 3 ёросъ­ёсысь хозяйствоос. Озьы проектсы вань ни Кез ёросысь

«Степанёнки», «Мысы» но «Искра» СПК-ослэн, Кияса ёросысь «Дубровское» экофермалэн но Эгра ёросысь «Родина» эштослэн. Улон условиоссэ умоятыны быгатоз 57 мурт. Гуртъёсын оглом ӝутыны чакламын 15 корка, огъя быдӟалазы 1,1 сюрс квадрат метр. Со 48,6 миллион манет тыр усёз.

Ар пумозь юртъёсты вуттыны кулэ. Хозяйствоосын асьсэос чаклалозы, кинлы со коркаез сётозы. Та программа егит специалистъёсты но гуртъёсы кыскыны юрттоз. Социальной найм пумысен огкыл гожтэм бере специалист хозяйствоын 5 ар ужаны кулэ, бӧрысь юртэз аслыз басьтыны быгатэ, 10 процент дунзэ берыктыса, нош 10 ар ужамез бӧрсьы аслыз карыны малпаз ке, 1 процент дунзэ тыроно луоз.

— Пуктӥськон борды басьтӥськимы ни. Сотэк нокызьы уг луы. Ужасьёс уг тырмо. Кыдёкын улӥськомы бере, ми пала лыктэмзы уг поты. Но берло дыре гурт­мылэн тусыз воштӥське. ФАП-мес выльдӥзы. Фермаосмы туалаесь. Квартираос кылдӥзы ке, специалистъёс но лыктозы шуыса оскиськомы, — шуэ «Степанёнки» хозяйствоен кивалтӥсь Фёдор Першин.

Зэм, ужасьёс квартира шоры гинэ табере уг учкыло ни, шутэтскон дырмес но радъяны кулэ, шуо.

— Клубмы сэрттэмын. Нылпиослы кружокъёс уг ужало. Ай, ярам, школаын мар но со радъяло ик. Нош бадӟымъёс мар карыны кулэ? Люкаськон местамы ик ӧвӧл. Дӥсен магазин но мед усьтӥськысал. Йырси ӵышкыны, гижы лэсьтыны но нокытын. Нош Кез кеме весь уд поты — висмы 15 иськем. Милям но городын кадь улэммы потэ, — шуо «Степанёнкиысь» скал кыскисьёс.

Гуртъёсты котыр ласянь азинтон программая чакламын выль ӝутэм коркаос дорозь тыл, ву, шуныт кыскы­-

ны. Вуоно арын пуктӥськы­ны мылкыд каремзэс веразы ни Дэри ёросысь «Путь Ильича» огазеяськон, Дэбес ёросысь «Мир», «Турнес», Калинин нимо хозяйствоос, Сьӧлта ёросысь «Батыр», Ува ёросысь «Шафис» эштосъёс, Кияса ёросысь «Дубровское» экоферма.

— Азьвыл аръёсы юрт сётъяллязы ӟеч ужась муртъёслы но урод корка­осын улӥсьёслы. Соин валче кин ке умойгес ужаны но тыршылӥз. Та амал выльысь улонэ берытске шуыса, шумпотоно. Туннэ ӧжыт юртъёс ӝутӥськомы на, но кутскон вань, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.

Елена Сараматова