Эмъясьёс мед синмаськозы гуртлы

Кемалась ӧвӧл Вотка ёросын ортчиз гуртын улӥсь нылкышноослэн нырысетӥез форумзы. Ужазы кӧня ке

площадкаос. Одӥгаз вераськизы гуртын улӥсьёсты ӟечгес эмъян сярысь. Чузъяськизы уно мылкыдъёс-

малпанъёс. Куд-ог юанъёслы сюризы валэктонъёс но.

Врачъёслы дышетскись студентъёсын пумиськылӥзы больницаослэн валтӥсь врачъёссы, уж дэмлазы

Туспуктэм: mzur.ru

50 врач но 30 фельдшер

Тужгес сюлмаськытэ гуртын специалистъёслэн тырмымтэзы. Фельдшеръёслэн шоро-куспо арлыдзы — 56 арес. Интыязы егитъёс уг лыкто. Бен, югдурез кӧня ке но каньылгес каро «Гуртысь эмъясь» но «Гуртысь фельд­шер» программаос. Тазалыкез утёнъя министерство ивортэмъя, кылем арын гуртъёсы ужаны вуизы 72 врачъёс но 36 фельдшеръёс — валля арен ӵошатыса, 2 поллы тросгес. Туэ уксё чакламын гуртэ дасяськись 50 врачъёслы но 30 фельдшеръёслы. Озьы ФАП-ёсын али оглом 540 специалистъёс ужало — кулэезлэсь со 83 процент луэ.

Кызьы тодӥськом, гуртэ ужаны мынӥсь врачъёслы али 1 но ӝыны миллион, эмъясь сузэръёслы, фельд­шеръёслы 750 сюрс манет сётӥське. Со сяна, куд-ог ёросъёсысь специалистъёслы улон инты но ӵекто, подъёмной но висъяло. Кылем арын, кылсярысь, муниципал кылдытэтъёслэн йыръёссы сюлмаськемен, 11 специалистъёслы музъем сётэмын.

Ӧжыт уг лэсьтӥськы гуртысь эмчиослэсь ужан условиоссэс умоятон вылысь но. Кылсярысь, туэ ар пумозь 88 фельдшер-акушер пунктъёс усьтӥськыны кулэ. Отын луоз туала эмъян тӥрлык, кыскозы ӝог Интернет.

Интыысь интые тэтчан

Иське, малы егитъёс уг лыкто гуртэ ужаны? Ужаны сяна, улыны-шутэтскыны луонлыкъёс но кылдытоно. Туэ шаерамы Гуртлэн арез ялэмын. Со чотын гуртын улон-вылонэз ӟечомытон понна трос лэсьтыны чакламын.

— Но куддыр мултэс но куасалтӥськом кадь потэ, — мылкыдзэ вераз Сьӧлта ёросысь депутат Людмила Конышева. — «Гуртысь эмчи» программаез кутэмлэсь азьло врачъёс районысь районэ уг тэтчало вал — одӥг интые лыкто но пыр отын ужало. Али выплата басьтэмзы потэ. Та программае кыӵе ке но ватсанъёс-воштонъёс пыртыны кулэ, дыр.

Кун Кенешысь депутат Надежда Михайлова соку ик соглаш кариськиз: та ужпум туж сюлмаськытэ. Но, мукет ласянь, со федерал программа, соин сое ас сяменымы радъяны ум быгатӥське.

1 но ӝыны миллион манет басьтэмез потэ ке, эмъясь гуртын ӧжытсэ 5 ар ужаны кулэ, выплатазэ ас мылкыд каремезъя кутыны быгатэ. Озьы данакез специалистъёс гуртэ мыно, со вискын декретын пуко, воксё мукет интые корка пуктыны кутско. 5 ар ортчыса, 37 процентэз гинэ кыле на интыяз. Кун Кенешысь депутатъёс кичӧлтонэн потазы ни, федерал программалэсь условиоссэ воштыны курыса. Отын ӧз кылзэ: демографиез будэтоно, эмъясьёслэсь правооссэс тӥяно ӧвӧл, шуизы. Но Надежда Михайлова лыдъя, эмъясьёслэсь ра­йонысь районэ кӧчылэмзэс дугдытыны луоз ик — элькунысьтымы Тазалыкез утёнъя министерстволы золгес кариськоно. Эшшо эмъясьёслэсь данзэс будэтоно — висисьёслэн но врачъёслэн кусыпъёссы шунытэсьгес мед луозы вылэм.

«Пӧськыос»

Эмъясьёс тырмымтэен, шугъяськонъёс кылдо, школаосын лагерьёс усьтӥськыку. Кылсярысь, Дэри ёросын 26 лагерь усьтӥськиз, 11-аз гинэ сюризы эмъясьёс, мукетъёсаз графикъя вуыло. Югдур таӵегес ваньмаз сямен ёросъёсын.

Озьы ик шугъяськонъёс кылдыло секыт югдуре шедем нылпиосты кытчы интыянэн — приютъёс ӧвӧл. Куддыр пиналэз семьяысь уйин но басьтоно луэ.

— Кытчы карыны паймыса, соосты ёрос больницае интыяськом, кутэмзы туж уг поты ке но, — одӥг ымысь сямен верало быдэ вуымтэосын ужанъя комиссиослэн ёзчиоссы.

Зэм но, кыксэ но та ужпумъёсты висьытӥсь пӧсь­кыосын ӵошатыны луоно. Надежда Михайлова верамъя, ёрос больницаос семьяосысь басьтэм пиналъёсты законъя кутыны кулэ ӧвӧл. Но али мукет сямен уг луы. Нылпилэн улонэз, тазалыкез — валтӥсь интыын. Нош лагерьёсы эмъясьёсты кыскыны луоно ик, пе. Кылсярысь, уждунзы борды выплатаос ватсаса — экономия чотын.

Элина Кумачёва