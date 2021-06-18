«Шундыкар» нош ик ӧте быгатӥсь нылпиосты удмурт лагере

«Шунды» огазеяськон нылпиос понна «Шундыкар» сменазэ 15-тӥ-25-тӥ гудырикошконэ «Ёлочка» лагерьын ортчытоз.

Туспуктӥз М. Егоров

«Шундыкарлэн» ӧсъёсыз усьтэмын 18 аресозь нылпиослы. Туэ уж 11 ӧръя нуиськоз. Мар кароно лагере шедён понна?

Суредаськон (8-тӥ-11-тӥ классъёс). Удмурт выжыкылъёс но легендаос вылэ пыкъяськыса, кӧня ке суредлэсь комикс пӧрмытоно. 3 валтӥсь геройлэсь тусъёссэс нимысьтыз суредано. Пусъёно, вань-а ноутбукты, графической планшетты, быгатӥськоды-а соосын вырыны.

Литература (8-тӥ-11-тӥ классъёс). «Туала удмурт гурт» темалы 16 чурлэсь бадӟым кылбурдэс яке 2 бамлэсь кузь веростэс келяно. Ужъёс художественной литературалэн тодметъ­ёсызлы мед тупалозы, эссеос но заметкаос уз дунъяське.

Фольклор (5-тӥ-8-тӥ классъёс). Удмурт калык кырӟанэз яке эктонэз быдэстэмдэс видеое пуктоно. Пусъёно, кытысь тӥ со сярысь тодӥды, Интернетысь ке шедьтӥды — ссылка юнматоно.

Эстрада (8-тӥ-11-тӥ классъёс). Сцена вылын акапельно но фонограммая 2 кырӟан быдэстоно, соосты, видеое гожтыса, келяно.

Крезьгуро инструментъёсын шудон (7-тӥ-11-тӥ классъёс). Кыӵе ке крезьгуро инструментэн 2 кырӟанэз шудэмдэс, видеое гожтыса, келяно.

SMM (Social Media Marketing) (9-тӥ-11-тӥ классъёс). «Малы тынад SMM-лы дышетскемед потэ?» юанлы валэктон сётоно (7-10 предложение). «Шунды» огазеяськонлэсь «ВКонтакте» но Instagram бамъёссэ эскероно, зол но ляб палъёссэ пусъёно, кызьы тӥ соосты воштысалды, гожтоно. Асьтэ сярысь вераса, Instagram историослы чаклам 2 минутъем видео пӧрмытоно. Фото- но видеоредакторъёсын ужаны быгатэмдэс пусъёно. 5 яратоно блогеръёсты но бизнес-аккаунтъёсты сярысь ссылка кельтоно. Chukinder огазеяськонлэн «Тютюпи» ӝӧк выл шудонэз сярысь пост гожтоно. «Тютюпи» чакламын 6-12 аресъем пиналъёслы, соин огдыре 4-8 адями шудыны быгатэ. Шудыса пиналъёс

тылобурдоослэсь удмурт нимъёссэс дышето. Шудонэз келям мурт тютюпи луэ, ваньзы солы шуо: «Тютю-тютю-тютюпи, шудонысь тон пот али!»

Театр (7-тӥ-11-тӥ классъёс). Дэмлам ужъёс пӧлысь одӥгзэ быдэстоно:

1. 1-2 минутъем кино лэсьтоно, мед луоз кутсконэз, кульминациез но пумыз.

2. Кельшымон киноысьтыды монологез дышетоно но сое верамдэс видеое гожтоно. 3 план пуктоно: бадӟым, шоро-куспо но огъя.

3. Кылбур яке басня вылэ пыкъяськыса, вакчи фильм лэсьтоно.

4. Литературной произведенилэн люкетэзъя ролик лэсьтоно.

5. Немое кино жанрен 1-2 минутъем фильм лэсьтоно.

6. Одӥг кадрен 40 секундъем история снимать кароно.

7. Камера азьын асьтэлэсь яке эштылэсь, ӵыжы-выжыдылэсь тунсыко учырзэс верано.

8. Кылбур яке проза лыдӟемдэс видеое гожтоно.

Калык киуж (7-тӥ-11-тӥ классъёс). Пулэсь кыӵе ке арбериез лэсьтэмдэс, видеое гожтыса, келяно.

Видеоискусство (7-тӥ-11-тӥ классъёс). Кыӵе ке удмурт кырӟанлы клип, вакчи кино (7 минутлэсь кузь медаз луы) яке кыӵе ке товарлы, удмурт огазеяськонлы реклама лэсьтоно. Пусъёно, вань-а асьтэ видеоблогды Instagram-ын, Tik-Tok-ын яке мукет вотэс бамъёсын (ссылка юнматоно).

Дӥськут дизайн (7-тӥ-11-тӥ классъёс). Кагаз вылэ басмаез лякылыса, 3 эскиз лэсьтоно: котькуд нунал нуллымон дӥськут, деловой (классической) костюм но «Туала дӥсь + удмурт шӧм = тузӥ удмурт» темая ӝыт дӥськут.

Информационной технологиос (8-тӥ-11-тӥ классъёс). Сётэм задачаосты быдэстоно.

1. Андрей Гербере машинаен мынэ. Одӥг часкын 120 иськемез ортчиз ке, Гербере 1 часлы вазьгес вуоз, нош часкын 80 иськем ортчиз ке — 1 часлы беромоз. Макем ӝог Андрей мыныны кулэ Гербере дырыз дыръя вуон понна?

2. Алина уксётӥрлык вурыны малпа. Солэн 63 одӥг кадь азвесь манетэз вань, но пӧлаз огез азвесьлэсь

ӧвӧл — капчигес.

Гиряез уже кутытэк, кӧня пол Алиналы манетъёсты весъёсын мертано капчизэ шедьтон понна?

3. Кыӵе числоез юан пус интые пуктоно?

4, 5, 6, 7, 8, 9

61, 52, 63, 94, 46, ?

Ужъёстэс ыстоно 20-тӥ пӧсьтолэзёзь таӵе адресъя: 426063, Ижкар, Орджоникидзе урам, 33-тӥ «а» юрт, 204-тӥ кабинет, удмурт егитъёслэн «Шунды» огазеяськонзы яке электрон почта пыр udmshundy@mail.ru адресъя. Гожтэтады пусъёно быръем ӧрдэс, нимтулдэс, вордӥськем ардэс, улон интыдэс, кыӵе классэз быдтэмдэс, пӧртэм огазеяськонъёслэн ужазы пыриськемдэс, «Шундыкар» лагере вуылэмдэс (арзэ но ӧрзэ), эн вунэтэ гожтыны телефон номердэс яке электрон почтадэс.

Йылпумъянъёс 1-тӥ гудырикошкон бере печатламын луозы «Удмурт дуннеын» но мукет элькун газетъёсын, «Шунды» огазеяськонлэн udmshundy.ru вотэс бамаз, «Шундыкар» лагерьлэн «ВКонтакте» бамаз.

УД