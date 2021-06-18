Шокаськом — иське, улӥськом

Эмъясьёслэн удыс праздниксы азьын шаерысьтымы 20 пала эмъясьёс Россилэн Президентэзлэсь Владимир Путинлэсь Данъян грамотаоссэ, Таукаронъёссэ басьтозы. Соос пӧлын — элькунысьтымы Тазалыкез утёнъя министерствоысь валтӥсь пульмонолог, Нырысетӥ элькун больницаысь пульмонология ёзэн кивалтӥсь Оксана СТАРОДУБЦЕВА. Со ты висёнъёслы сӥзем 30-лэсь ятыр научной ужъёслэн авторзы. Шаерамы коронавирус вуэм бере Оксана Ивановна нырысетӥ радъёсы соин нюръяськыны султӥз.

О. Стародубцева

— Оксана Ивановна, кытысь сыӵе дӥсьтӥсь, юн сямды?

— Иван Землянов атаелэсь кылемын, дыр. Солэн выжыосыз туж юнэсь — 25 аресаз нюръяськонъя спортысь мастер луиз. Но ассэ спортлы ӧз сӥзьы — Удмурт кун университетысь химия факультет бере школаын кӧня ке дышетӥз, собере ужбергатон удысэ выжиз. Нош атаелэсь вынзэ, Михаил Земляновез, шаерамы умой тодо, малпасько — со но нюръяськонъя спортысь мастер, пыриськемын Олимпийской шудонъёсы. Грак палъёсысь соос — ӵыжы-выжыосмы али но отын вань.

Нош анаелэсь паласькиз, вылды, адямиосты яратон сям. Со вордскемын но быдэ вуэмын Ижын, ужаз андан ӵыжатон заводлэн типографияз — вуж книгаосты тупатъя, выльдэ вал. Ассэ ултӥямез потылӥз вылӥ дышетскемез ӧвӧлысь. Угось ваньзы малпало вал, со кыӵе ке но вузэз быдтэмын шуыса — визьмо, сабырлы вал. Тросэз юаллязы солэсь: кызьы нылъёстэ озьы быгатыса будэтӥськод? Апаеным милемлы со эш кадь вал. Ӧз ватылы шумпотонъёссэ но, куректонъёссэ но. 3-тӥ классын дышетскыкум, атае аварие сюриз, юн шуккиськиз. Соку мон шуак бадӟым будӥ кадь.

Котькыӵе ужез йылаз-пумаз вуттыны турттылӥ, школаын дышетскыкум ик. Ярано, 6 ареслы бадӟымгес апае вань. Со монэ чаклалляз — анай-атаймы ӵукнаысен ӝытозь ужын. Нош кыӵе тэбинись вал мон! Кылсярысь, доре уже уг пӧрмы ке, сьӧраз ветлӥсько вал: юртты но юртты! Уг юртты — сюлворемысь уг дугдӥськы.

Школаме зарни медален йылпумъяй, крезьгуръя школаез — горд дипломен. Но улонме крезьгурен герӟаны ноку ӧй малпалля — мед дышетском шуыса, анаелэн туж потӥз. Ваньмы тодӥськом Маргарита Суворова кырӟасез. Мынам но анае нимыз-тулызъя Маргарита Суворова вал. Артистка кадь ик чебер кырӟалляз. Мон яратӥсько котькыӵе крезьгурез — классикаез но, попсаез но. Джазэз гинэ ке шат отӥгес карисько. Дорам али но пианино сылэ — жадьыкум со шутэтскыны юрттэ.

— Иське, кин луэмды потэ вал?

— Кин луон сярысь трос малпаськылӥ. Дышетӥсь луэме ноку ӧз потылы. Нош выжыямы визьнодасьёс трос, 5-ез химилы дышето, апае но. Огвакытэ туж потэ вал гид луэме — вашкала синпелетъёсын туж тунсыкъяськылӥ. Собере юрист луон мылкыды пуромиз. Тазэ малпанме умоен лыдъяло вал ӵыжы-выжыосы но. Но анае шуиз: тонэ виёзы, укыр зэмлыкез яратӥськод. Нош врачъёс семьяямы ӧвӧл — мын ай, пе, эмъясе дышетскы.

Зэмзэ вераса, 40 аресам но весь малпасько на вал: шонер меда лэсьтӥ, эмъясь луи шуыса, оло, мукет удысэ кошконо? Вылаз ик, эмъян тӥрлык вужмемын, уждун пичи, сое но дыраз уг тыро. Кузпалы буйгатылӥз: тон котькыӵе удысэ мыныны быгатӥськод, котькытын адӟем карымон специалист луод, но эмъян удысэз бырйид шуыса, туж шонер лэсьтӥд! Эшшо висисьёслэн тау карон кылъёссы бурдъяллязы — юрттыны быгатӥсько бере, иське, шонер сюрес вылын сылӥсько.

— Нош малы одно пульмонолог луиды?

— Дышетскыкум куд-огез меӵак вераллязы: малы тыныд со пульмонология? Тусыдъя чик уг тупа: котьку йӧно адӟиськиськод, ымдуръёстэ горд-горд буяськод. Нош пульмонологъёс доры лыкто кызӥсьёс, секыт шокасьёс, пӧлазы ӧжыт ӧвӧл кыскисьёс-юисьёс.

Кафедрае кыльыны ӵек­тӥсьёс но вал. Но мынам отчы кылеме ӧз поты — бумага ужен выронэз уг яратӥськы. Бен, отделениен кивалтӥсько бере, документъёсын выронлэсь нокытчы уд кариськы. Но мынам со яратонтэм уже.

Муминыз

Нош пульмонологиез мон соку ик яратӥ! Жаляса верано, тамак кыскисьёс трос. Та урод сямзы ӧй луысал ке, тросэзлэн ты висёнъёссы капчиенгес ортчысалзы. Шаерамы ог 12 сюрс мурт кема кыстӥськись ты висёнъёсын курадӟе. Но со — лыдпус вылын, зэмзэ ке — тросгес. Эмъясьёс дӥне данакез вазисько, куке висёнзы туж муре пыӵамын ни — ӝожтӥсько, шоканзы пытсаське шуыса. Сыӵеослы ӵем дыръя юрттыны шуг ни, соин ик инвалид кылисьёс но вань.

Пневмониез вормыны капчи ӧвӧл, секыт висисьёс трос вал коронавирус вӧлмемлэсь азьло но. Нуналлы быдэ 4-5 мурт реанимацие сюрылӥз. Данаксэ утьыны быгатӥм туала эмъян тӥрлыклы луыса.

Висисьёс пӧлын котькыӵеез вань. Оскоз-а секыт висись мурт пыд вылаз султонэзлы — потэ эмъясь бордысь. Врачъёс психолог луыны, адямиез бурдъяны, сое кылзыны, кылыны быгатыны кулэ. Калыкен кема аръёс ӵоже ужатозям, валай: чебер сюлэмо адямиос шӧдскымон тросгес. Адямилэн сямыз уката адӟиське, секыт югдуре шедьыкуз. Дорамы йӧнатӥсько пыдлось гуртъ­ёсысь песянай-песятайёс но — куд-огез сокем интеллигентноесь. Сюлмысьтызы шумпото котькуд выль вордскем нуналлы, туннэ капчигес шоканы луиз, шуо.

— Улон шоры учконмес воштӥз коронавирус. Соин нюръяськыны нырысь ик султӥзы инфекционистъёс, пульмонологъёс.

— Озьы. Монэ Паласькись висёнъёсъя элькун больницае келязы апрель пумын, берытски ноябрь кутсконын гинэ. Врач-консультант вал.

Паласькись висёнъёсъя боль­ницае вуыкум, висисьёс туж трос вал ни — угось нырысь вань кызӥсь-кизьнылӥсьёсты, шоканы шугъяськисьёсты отчы нуллӥзы. Пӧлазы ӧжыт ӧй вал коронавирусэн черламъёс но, мукет ты висёнъёсын сэрен лябӟемъёс но. Кыкезлэн, кылсярысь, туберкулёззы шараяськиз. Куд-ог висисьёс син азьын лябӟылӥзы. Кышкыт вал. Но инфекционистъёс луонозэ но, луонтэмзэ но лэсьтӥзы шуге-леке вуэмъёсты утён понна. Бен, вал ыштонъёс. Но соосты утьыны турттыса, сомында кужым быдтэмын.

Эшшо ведь нимысьтыз дӥсен ветлоно луэ. Тодӥсько на, кызьы мон ковидлэсь утиськон костюмез нырысьсэ дӥсяй — ӝокаса кулон калэ вуисько вал. Туж кышкай, ужаны уг быгаты шуыса. Но бӧрысь аслым тупамонгес респиратор бырйи, костюм улэ фланельлэсь дӥсь ӧй ни дӥся — озьы капчигес.

Нырысь малпамы вал: коронавирус парсь пыэдлы матын — сое антибиотикъёсын вормыны луоз. Но янгышам. Антибиотикъёс кулэ, вирус борды бактериос кырмиськыны кутско ке. Нош кырмиськозы-а соос, кыӵе вакытэ — валаны али но капчи ӧвӧл. Мон вуылӥ шаерысьтымы вань ковид-центръёсы — ас тодон-валанъёсы сярысь вералляй отысь эмъясьёслы. Дышетски ачим но. Кылсярысь, шаерамы 2 пол вуылӥзы Москваысь специалистъёс — соосты кылзӥ. Зэмзэ вераса, мон кӧня ужасько, сомында ик дышетскисько: туж трос лыдӟиськисько, вебинаръёсты учкылӥсько.

Коронавирус туж лек, валантэм инфекция вылэм. Малпасько, со эшшо аслэсьтыз пеймыт палъёссэ возьматоз на. Туж кышкасько, кылем арын кадь югдур выльысь медаз луы ни вал. Ачим но

ковидэн виси — тодӥсько, мар со сыӵе.

— Коронавирусэн артэ улыны дышетсконо луом ни шат?

— Буйгатыны выризы, вирусэз вормом, ваньмыз умой луоз шуыса. Но али бадӟым городъёсын черламъёслэн лыдзы нош ик йылыны кутскиз. Коронавируслэсь йӧнатонъя 11 пумо дэмланъёс потӥзы ни. Озьыен, вирус воштӥське, кужмогес луэ. Со сяна, вань ни малпан, ковид кема кыстӥськись висёнэ выжыны быгатэ шуыса. Угось вань сыӵе адямиос, кудъёсызлэн коронавируссы шараяськиз, собере кӧня ке дыр ӵоже анализъёссы умоесь вал, бӧрысь нош ик инфекция кытысь ке кылдӥз — таӵеослэн кынарзы ӧвӧл, мугорзы дырын-дырын ӟырдалля… Озьыен, иммунитетсы вирусэз вормыны уг быгаты.

Коронавирусэн артэ улыны дышоно луом, дыр. Уката ик тани отпуске потон вакыт кутскиз — адямиос отчы-татчы шутэтскыны ветлозы. Нош маскаос сярысь вунэтыны кутским. Кемалась ӧвӧл Санкт-Петербурге ветлӥ.

Отын маска дӥсяло на полицейскойёс пыр потон понна гинэ. Пото но масказэс соку ик кушто. Асьмелэн но маска нуллӥсьёс трос ӧвӧл ни.

Приволжск федерал округысь валтӥсь пульмонологъёсын

Зэмзэ вераса, мон ачим но туж уг яратӥськы вал маска, колпак, перчатки поныны. Коронавирус дышетӥз, шуом-а, мар-а ни. 2009-тӥ арын парсь пыэд аляз вал, соку маска трос ик ӧй тырылы кадь. Но соку валаськом вал: гужем вуиз ке, висисьёс ӧжытгес луозы. Коронавирусэз пӧсь но, кезьыт но уг кышкаты. Соин ик али осконо прививкалы гинэ. Паласькоз-а, уз-а ковид — талэсь кышкаса улытозь, прививка пуктыса умойгес луоз.

— Тӥ медицина наукаосъя кандидат луиськозы, наукалы трос дырдэс сӥзиськоды.

— Пульмонологие мон вуи 1990-тӥ аръёсы. Кызьы ты воспалениез йӧнатоно — тыро-пыдо валан соку ӧй вал на. Нош палатаосысь 5 мурт пӧлысь 3-ез лызэктэмын ни — соослы пумтэм-йылтэм пуктыло капельницаос, кислородэн шокато. Шоразы учкыса, мон аслым шуи: гажано Оксана Ивановна, та адямиослы юрттыны ӧд быгаты ке, горд дипломедлэн дуныз чик ӧвӧл.

Врач котьку тодаз возьыны кулэ: яке тон ялан дышетскиськод но зэмос профессионал луиськод, яке муртлэсь интызэ басьтыса эн пукы — утча астэ мукет удысын. Мон ачим но дышетскисько, шаерысьтымы пульмонологъёсты но ялан дышетскыны курисько. Шуисько: висёнъёсты йӧнатонъя ӵектонъёс вань — соосты одно тодыны кулэ. Но 20 висись пӧлысь одно сюроз сыӵеез, кудӥныз курадӟоно луом. Соин ик пӧртэм амалъёс утчано.

Мынам яратоно темаосы — пневмония но шер пу­миськылӥсь, умой-умой тодмо луисьтэм ты висёнъёс. Шер пумиськылӥсь висёнъёс сярысь ке, соос йырез ужато, шонер диагноз пуктон вылысь малпаськыто — та мыным кельше. Нош пневмонилы сӥзи кандидат диссертациме. Сое умой ути Санкт-Петербургысь академик

И. Павлов нимо медициная кун университетын 2009-тӥ арын. Егит ӧй вал ни соку. Озьы ик чаклай вал: диссертациме утьыкум, мед валалом ни, мар сярысь верасько, аслам опытэ мед луоз.

Дэмлало доктор диссертация но гожтыны. Но мынам солы дыры ӧвӧл. Яке заведующийысь кошконо. Мон бырйисько али интыме. Висись­ёсын ужам сяна, эмъясь азьын трос лекциос лыдӟисько, семинаръёс ортчытъясько, ӧтчасько бадӟым центръёсысь тодмо пульмонологъёсты.

Жаляса верано, шаерамы пульмонологъёс уг тырмо. Ижысь медициная кун академиын нимысьтыз кафедра ӧвӧл. Туала ректорен Алексей Евгеньевич Шкляевен та пумысен кенешылӥм ни — оло, курсъёс ке но усьтыны луоз. Егит эмъясьёс пӧлын наукае мыныны мылкыд карисьёс шедёзы, малпасько. Ачим но лекциос лыдӟыны дась — пушкам дышетӥсь луон пуке ик кадь, выжыея со кылемын.

— Ужлэсь но куддыр жадёно, дыр?

— Лыдӟиськем, пианино сьӧры пуксьылэм сяна, картэным туж яратӥськом пӧртэм интыосы вуылыны. Трос пол потам ни кунгож сьӧры. Яратӥськом асьме курортъ­ёсты но.

Гуртын корка но возьылӥм, кузпалы сое ачиз ик ӝутӥз вал. Но туж чаляк валам: ас хозяйствомес возьыны мылкыдмы но, дырмы но ӧвӧл. Суббота-арняосы но мыным я конференцилы дасяськоно, я кыӵе ке документъёсын выроно…

Яратоно празднике — Паска. Куно ӧтиськом, ӝӧк пуктӥськом. Но песянае, анае вакытъёсы кадь уг пӧрмы ни — соостэк праздникъёс бездӥзы кадь. Али кадь тодӥсько анаелэсь шаньгиосызлэсь шӧмзэс — трос йӧл, вӧй поныса, пыже вал. Яратӥсько огшоры сиёнъёсты. Шуом, мильымез. Вӧйзэ, йӧлзэ жалятэк, пыжоно. Огшоры сиён но ческыт луыны кулэ.

Кузпалэныз

— Туж шунытэн вераськоды кузпалды сярысь.

— Со мынам туж ӟеч адями, Удмуртиысь дано эмъясь Вадим Степанович Стародубцев, 50 арзэ сётӥз тазалыкез утён удыслы, пенсие 78 аресаз гинэ кошкиз. Туберкулёзэн нюръяськонъя элькун больницаын торакальной хирург вал. Али но уйвӧтъёсаз ужзэ адӟылэ.

Тодматскыкумы мыным 31 арес котыр вал ни, со мынэсьтым трослы бадӟымгес. Юамез вань: жаляськод, дыр, монэн улондэ герӟад шуыса. Ноку ӧвӧл жаляме! Пумиським соку, ку кулэ вал. Со паймымон адями! Али озьы потэ: анае бордамы ӧвӧл ни бере, монэ со та пиосмуртлы киысь кие сётыса кадь кельтӥз.

Яратонтэк ноку ӧй улы. Монэ яратӥзы анай-атае, кузпалы, апае, ӵыжы-выжыосы. Нош ӵош ужась эшъёсы? Соос монэ яке гажало, яке уг — шоро-куспоез ӧвӧл, дыр. Бен, мон быгатӥсько лек вераськыны. Уката вожомисько кадь, лек адямиосты адӟыкум. Валасько, соослэн улоназы маке умойтэм, вылды, шуыса. Но малы аслэсьтыд янгышъёстэ, тырмымтэостэ мукетъёсыз вылэ погыльтонэз? Бен, мон чаляк буйгасько. Собере куддыр ачим но валасько: мултэссэ вераны шедьтӥ. Асме киям возьыны дышетсконо на. Но быгатӥсько извиняться кариськыны — та сямы понна кузпалы монэ туж ушъя.

— Тӥляд данъетъёсты туж трос ни, нимды пыртэмын Удмуртилэн Данъян пул вылаз. Мар со тӥ понна?

— Кин тодэ, пинал дыръям, оло, данъяськон мылкыды пуромысал. Нош али, зэмзэ верасько, уг но валаськы солэсь дунзэ. Данъетъёс понна уг ужаськы. Шуге-леке вуэм муртъёслы юрттыны мед быгатом. Мар гинэ уг лэсьтӥськы улонам — анай-атайме малпаса — соос юртто кадь потэ.

Элина Кумачёва