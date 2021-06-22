Шедьтытэмзы потэ…

Тулыс «Долг» огазеяськон Ленинград котырын бырем 11 солдатэз ватӥз

Быдӟым ожын бырем солдатъёсты утчасьёслэн «Долг» огазеяськонзы май шорын берытскиз Ленинград улосысь. Любань палась шедьтӥзы но ӝутӥзы чиптэм-чаптэм ышем 11 ожгарчиез. Экспедицие пыриськиз Можгалась Андрей Чернов но.

Можгалась Андрей Чернов Ленинград котырын бырем солдатъёсты утчаз

Война бервылын

— Шаерысьтымы «Долг» огазеяськон сярысь трос кылэме вал, — шуэ Андрей Леонидович. — 30 арлэсь ятыр ни со юрттэ бырем солдатъёслэсь лысьӧмъёссэс шедьтыны но сӥё-дано ватыны. Огазеяськонэн кылдэмез тырысен кивалтэ Ижысь историен дышетӥсь Фаиль Ибрагимов. «Долг» ог 6,5 сюрс солдатэз поттыны юрттӥз ни. Со ӝыны дивизия ук! Ялан шуэ: асьме ужмы кулэмъёслы кулэ ӧвӧл, со улэпъёслы кулэ. Поисковикъёслы луыса ожгарчиос нош ик пумисько кадь ӵыжы-выжыосынызы. Можгалась но экспедицие потасьёс вань. Соослы весь вожъяськылӥ. Туэ мыным но апрельысен маёзь сыӵе экспедицие вуылыны шуд усиз.

Любань котырын туж кышкыт ожъёс ортчемын. 1942-тӥ арын 7-тӥ январьысен 30-тӥ апрелёзь асьме армия Ленинградэз котыртэмысь поттон понна ожмаськиз. Соку ог 300 сюрс солдат быриз. Уноез али ке но ышемен лыдъясько. Артэ, Карельской фронтын, фашистъёсын ожмаськиз 98-тӥ стрелковой дивизия. Соос радын сюрслэсь ятыр можгаос вал. Тае малпаса но, сюлэм кыскиз ожмаськем бервылъёсы, оло, ӵыжы-выжыосме шедьто шуыса…

Котыр мина но снаряд пуштылэм гуос, окопъёс. Пыд улын костасько сыномем каскаос, винтовкаос, пуляос, котелокъёс, пуштымтэ гранатаос, минаослэн «быжъёссы», сисьмем ящикъёс, пуштытэм танк бервылъёс… Татын ож 78 ар дугдылымтэ кадь. Тылобурдоос гинэ чирдо но гуосын кечсинъёс (подснежник) будо.

Тани фашистъёслэн пулемётэн ыбылӥськон интызы. Таос асьме солдатъёсты «ӵышкыны» ӟеч инты бырйиллям. Учкиськом но — винтовка люкетъёс. Турын-куарез, ӝуйыэз но сюез кӧня ке гинэ гудӟимы но — асьме солдатъёс: кылем-мылем дӥськутсыя тодмамы. Соосты ватӥсь сюрымтэ. Кыдёкынгес, метр мурдалаем воронкаын, сюй пушкын вылысьтыз вылаз кӧня ке солдатъёс.

Вазь ӵукна югытам бере ик лысьӧмъёсты ӝутон кутскиз. Сюйысь гудӟид но поттӥд гинэ ӧвӧл. Археологической раскопкаос дыръя кадь, котькуд сантиметрез чакласа-чакласа сузяно: лыосты медад чигты, медальонъёссэс, нимын-тулын пуньыоссэс медад ышты. Ваньзэс ӝутэм бере туспуктэмъёс лэсьтоно, карточкаосты гожъяно. Гын сапегъя тодмало

— Лысьӧмъёсты утчан понна щупен ужаны дышыны кулэ. Металлоискательлэн толыкез ӧвӧл — со пумтэм куаразэ сётэ, котыр пуляос, каскаос, кортъёс бере. Эшшо ке музъем кынмемын. Интыен-интыен адскыло гын сапегъёс, шинельёс, еос. Угось таос тужгес кема сисьмо. Тросэзлы татын бырем ожгарчиослы 25-30 арес вал. Ма малпаса меда атакае ӝутӥськылӥзы? Мае тодазы вайылӥзы бырон азязы?

Утчаськон дыръя

Асьмелэнъёслэн но фашистъёслэн окопъёссы воксё матын — куспазы ог 200 вамыш гинэ. Куд-ог интыосын сыӵе лек ожмаськемын — али ке но музъем вылын лопата штык мурдалаын гильзаос кыллё. Адӟиськод созэ но: тушмонлэн позициосаз усьтымтэ консерва банкаос, плавленой сырен тюбикъёс костасько, офицеръёслэн койкаоссы ик вань. Ожмаськыны рос-прос дасяськиллям. Фашистъёс бырем солдатъёссы сярысь но сюлмаськиллям: кошкыкузы асьме музъем вылэ нокинэ кельтытэк тыршиллям — сьӧразы поттӥллям. Нош асьме солдатъёсты воронкаосы куяллям но сюен шобыртӥллям вылэм, зын но кырсь медаз луы шуыса. Сыӵе окопъёсын солдатъёсмы езэн думылэмын: киоссы медаз саптаське шуыса, фашистъёс соосты, ез борды кутскыса, кыскаллям, лэся. Поисковикъёс верамъя, огысьтыз гуысь 167 асьме солдатъёсты поттӥллям.

Огпол кызьпу борды пыкъяськи. Инбам сайкыт, чебер. Уйёсы умме усьыны шуг, жадем но шӧдӥськиз кадь. Нырулыны кутски. Шуак сайкасько но, шинелен егит солдат шорам учке кадь. Синъёсме ӵушылӥсько но — нокин ӧвӧл. Аслыд ачид шайвылын кадь потӥськод. Возьмало кадь тонэ, асьсэды возьматэмзы, шедьтытэмзы потэ. Ӵуказеяз эшшо 3 солдатэз ӝутӥмы. Ваньзы мина улэ сюремын…

Гырлы ялан жуге

— «Поисковикъёс» шуо ке, романтика тодэ лыктэ. Нош зэмзэ ке, киос кококмо (эбыляло), мугор жаде, пуш тыре. Быдэс нунал кот музъемын, пыдесозь я кускозь вуын сылыса, солдатэз ӝутон сярысь сюлмаськиськод. Мугор лыозь ик кынме. Но троссэ та уг дугдыты — нош но нош лыкто утчаськыны. Можга ёросысьтымы ик Кирилл Плотников олокӧня арзэ ни экспедицие поталля. Огпол со эшъёсыныз ӵош быдэс рота солдатъёсты ӝутэм.

Уноез ожгарчиос 1 метр сюй улын кыллё. Соосты поттон уката секытэн сётӥське. Котькуд учыре малпаськод медальонзэ яке кыӵе ке пуссэ шедьтыны, соя ӵыжы-выжыосыныз герӟаськыны. Но озьы туж шер луэ. Куд-ог дыръя сюрыло немецъёслэн лысьӧмъёссы но. Соосты но асьме поисковикъёс ӝуто. Лысьӧмъёссэс Ленинград улосысь «Народный союз» огазеяськонлы сёто, со немецъёсты ватонэн я Германие келянэн выре.

Шедьтэм лы сьӧмъёсты сӥё-дано ватон

Туэ Любань котырын асьме поисковикъёс гинэ ӧз утчаське. Кӧня ке палэнынгес ужазы Татарстан, Санкт-Петербург, Архангельск, Ямал палась поисковикъёс. 10-тӥ мае Чудской Бор гуртысь мемориал комплексын огъя кужымен ватӥмы 130 ожгарчиез. Табере котькуд 9-тӥ Май празднике соослэн гуоссы вадьсы сяська понӥсь сюроз.

Тау Фаиль Ибрагимовлы, экспедицие потыны котыраз ачиз кадь сюлмо адямиосты люка шуыса. Со бордын возиське асьмелэн поисковой отрядмы. Сӥзьыл со нош ик командазэ люкалоз но Любань котыре нуоз. Татын ужез туж трос на. Архивъёсъя учконо ке, 9 иськемын ог 18 сюрс солдат быремын, нош ӝутэмын ай 4 сюрсэз гинэ. Ожгарчиосмы воксё огназы ӧвӧл. Макарьевская пустынь нимо монастырьлэн настоятелез татын ялан служба ортчытъя. Война вакытэ монастырь кӧня ке пол тушмонлы но, асьме солдатъёслы но опорной пункт луылӥз. Куашкатэмын, сутэмын вал. Война бере ни сое выльысь ӝутӥзы. 1995-тӥ арысен Макарий настоятель сое кирпичлэсь лэсьтэ, калык юрттэмен. Котыраз гусеничной тракторен сяна пырыны уг луы бере — нюр интыос — материал толалтэ гинэ вуттыны луэ. Но сётскыны уг малпа. Асьме солдатъёс ӧз сётске ук, шуэ.

Елена Сараматова