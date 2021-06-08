«Шарканский трикотаж»: на волне современных трендов

Группа предприятий «Шарканский трикотаж» — активно развивающаяся, современная компания Удмуртии. Здесь в последние годы были запущены новые бренды «Olsarri», «Егория. New Line», эффективно работает розничная сеть и интернет-магазин sharkanshop.ru. О современных трендах, работе сельского предприятия беседуем с генеральным директором ЗАО «Шаркан-трикотаж» Надеждой Зайнаковой.

Директор ЗАО «Шаркан-трикотаж» Надежда Зайнакова

— Надежда Георгиевна, в современной фэшн-индустрии очень сложно конкурировать с сетевыми магазинами. Но бренды группы предприятий «Шарканский трикотаж» являются востребованными среди покупателей. В чём секрет успеха?

— В предприятие вложено много сил, творчества и души. Мы постоянно учимся. Во время пандемии начали изучать фэшн-маркетинг. Активно ра­ботаем над продвижением интернет-магазина. У нас грамотная и мобильная команда. Экспериментальный цех создаёт новые коллекции на уровне европейских брендов. В период пандемии наши специалисты разработали и запустили в производство защитную одежду для медперсонала. Сейчас во­зобновили выезды на выставки, где презентуем себя, перенимаем опыт у коллег.

Цель нашей команды — помочь женщинам рационально распределить бюджет, быть всегда в тренде, выглядеть модно и привлекательно.

Да, наш покупатель существенно помолодел. Если раньше в основном к нам приходили модницы старшего возраста — лишь бы купить, поскольку не было изобилия одежды, то сегодня и бабушки помолодели, им хочется одеваться модно. Женщины пышных форм тоже хотят выглядеть красиво. Мы учитываем интересы каждого покупателя, поэтому худсоветы, где обсуждаются новые модели по всем параметрам,

проходят очень бурно.

В год выпускаем по 8-10 новых коллекций, отшиваем по 20-30 тысяч изделий в месяц. Постоянно мониторим, какая тематика сейчас актуальна. В прошлом году был популярен стиль спортшик: поскольку многие сидели дома, работали удалённо, нужно было одеваться во что-то удобное, но при этом модное. Для удобства мы разделили ассортимент на сегменты: рабочие будни (одежда для сотрудников офиса, преподавателей), активный отдых (спортшик) и прогулка по городу (casual).

— Группа предприятий «Шарканский трикотаж» является одним из основных предприятий в Шарканском районе. Вы предоставляете рабочие места более 300 жителям.

— Наше предприятие — социально ориентированное. 90 процентов наших работников — женщины, средний возраст которых до 40 лет, 30 процентов — жители близлежащих деревень. Для нас важно сохранять рабочие места. В сельской местности сложно находить готовых специалистов, поэтому готовим внутри производства художников, швей, конструкторов, отправляем на обучение, даём возможность карьерного роста. Например, в данный момент 12 человек заканчивают Кировский технологический колледж, некоторые специалисты продолжают обучение в вузах России.

Мы поставляем одежду поч­ти во все регионы России, в дальнейшем нужно ос­ваивать новые рынки и расширять горизонты. Заку­паем новое оборудование — нужно соответствовать но­вым стандартам. Придерживаемся системы бережливого производства, что помогает снизить затраты и себестоимость изделия.

Хочется поблагодарить ру­­ководство республики, лич­но Главу Удмуртии Александра Бречалова за то, что в сложный период пандемии поддержали нас. Когда поддерживает Пра­вительство, хочется работать.

— Периодически радуете покупателей капсульными этническими коллекциями.

— В данный момент мы запускаем новую линию удмуртской этнической одежды «Удмурт Stories», где представлены как лёгкие летние платья, так и вязаные костюмы. Отшиты презентаци­онные модели, организована фотосессия. Сейчас проводим опрос в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте». Нам важно знать, какие модели людям нравятся больше всего. Коллекция будет презентована на финно-угорском фестивале «Быг-Быг» и будет продаваться в наших фирменных отделах и интернет-магазине.

Последний раз этноколлекцию мы выпускали к нашему юбилею в 2018 году. Этнические мотивы — это модно и востребованно. Мы стараемся адаптировать этностиль под современность. Наша этноколлекция лёгкая, женственная, гармоничная. А шортдэремы (традиционное удмуртское платье Шарканского района — авт.) обязывают к чему-то серьёзному: не каждая девушка или женщина их наденет в повседневной жизни.

Мария Векшина